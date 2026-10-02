Ngôi mộ cổ bị đào trộm suốt 1.800 năm, kho báu vẫn nguyên vẹn

Trải qua nhiều lần bị đào trộm suốt hàng nghìn năm, ngôi mộ cổ vẫn bảo toàn nhiều di vật nhờ hệ thống chống trộm đặc biệt với mộ giả, cát chảy và đá.

Trong công tác khảo cổ, một trong những điều khiến các nhà khảo cổ lo ngại nhất không phải là không tìm thấy vị trí của một ngôi mộ cổ, mà là khi khai quật, bên trong chỉ còn một di tích trống rỗng do đã bị kẻ trộm mộ lấy đi toàn bộ.

Một cuộc khai quật có thể đòi hỏi thời gian dài, nhân lực, thiết bị và nguồn kinh phí đáng kể. Vì vậy, nếu sau nhiều tháng làm việc, các chuyên gia chỉ phát hiện một ngôi mộ đã bị đào phá, giá trị thu được sẽ rất hạn chế. Tuy nhiên, lịch sử khảo cổ Trung Quốc từng ghi nhận những trường hợp đặc biệt: dù nhiều lần bị xâm phạm, các di vật quan trọng vẫn được bảo vệ bên trong nhờ chính cấu trúc mà người xưa xây dựng.

Một ngôi mộ cổ được địa phương gọi là Quách Trang cổ mộ có lịch sử khoảng 1.800 năm và được cho là có từ thời Hán. Ảnh: @Sohu.

Theo đó, một ngôi mộ cổ được địa phương gọi là Quách Trang cổ mộ có lịch sử khoảng 1.800 năm và được cho là có từ thời Hán. Trong suốt nhiều thế kỷ, khu mộ liên tục trở thành mục tiêu của những kẻ đào trộm. Các ghi chép địa phương cho biết, hoạt động xâm nhập từng diễn ra trong nhiều thời kỳ, từ Đông Tấn, Tùy - Đường cho đến thời cận đại. Điều đáng chú ý là dù nhiều lần bị đào phá, những kẻ xâm nhập vẫn không thể tiếp cận được phần mộ chính.

Bí quyết nằm ở cấu trúc phòng vệ được bố trí ngay bên dưới lớp đất phủ. Người xưa không đơn giản chỉ chôn quan tài rồi lấp đất lên trên mà tạo ra nhiều lớp ngăn cách nhằm khiến người ngoài rất khó xác định vị trí chính xác của quan tài.

Trước hết, phía trên được bố trí mộ giả, đóng vai trò đánh lạc hướng. Khi phát hiện một cấu trúc giống như phần mộ bên dưới lớp đất, kẻ đào trộm có thể tưởng rằng mình đã tìm được nơi chôn cất chính. Nhưng thực tế, đây chỉ là một lớp đánh lừa nằm bên trên.

Phía dưới lớp phòng vệ này là một lớp cát chảy dày. Đây mới là bộ phận quan trọng trong hệ thống bảo vệ ngôi mộ chính. Khác với đất thông thường, cát mịn có đặc tính rời rạc và dễ dịch chuyển. Khi một đường hầm được đào xuyên vào lớp cát, vật liệu xung quanh có thể nhanh chóng tràn xuống khoảng trống. Điều đó khiến đường hầm khó duy trì ổn định, đồng thời có thể làm người đào bị mắc kẹt hoặc buộc phải từ bỏ việc tiếp tục đào sâu. Chính đặc điểm vật lý này khiến “mộ cát chảy” trở thành một phương thức phòng trộm đáng chú ý trong lịch sử xây dựng lăng mộ cổ Trung Quốc.

Các tư liệu về Quách Trang cổ mộ cho biết, quy mô của lớp cát chảy từng khiến các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý. Ảnh: @Sohu.

Những tư liệu khảo cổ về Quách Trang cổ mộ ở huyện Thượng Thái, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) cho thấy phương thức này từng được áp dụng ở quy mô rất lớn. Cuộc khai quật phát hiện nhiều đường hầm do kẻ trộm đào, trong đó có những dấu tích được xác định có niên đại rất sớm. Một số đường hầm dừng lại khi gặp lớp cát chảy, cho thấy chính lớp vật liệu này đã trở thành chướng ngại mà người xâm nhập không thể dễ dàng vượt qua.

Điểm đáng chú ý hơn là cát không phải lớp bảo vệ duy nhất. Các nhà khảo cổ còn phát hiện những khối đá được bố trí trong tầng cát. Tùy vị trí, đá có kích thước khác nhau. Một số nằm rải rác ở phía trên, trong khi những lớp khác được sắp xếp ở các độ sâu khác nhau nhằm tăng mức độ khó khăn khi đào xuyên qua.

Theo các chuyên gia, khi một đường hầm xuyên vào tầng cát, cát có thể tràn xuống, kéo theo những khối đá khiến kết cấu đường hầm mất ổn định. Vì vậy, kẻ trộm không chỉ phải đối mặt với việc thiếu không gian đào, mà còn phải chịu nguy cơ đất cát và đá sụt xuống bất cứ lúc nào.

Một điểm đặc biệt khác là hệ thống phòng vệ được thiết kế theo nhiều tầng. Nếu mộ giả không đủ sức đánh lừa, lớp cát tiếp tục ngăn cản. Nếu kẻ xâm nhập tìm cách vượt qua lớp cát, những khối đá được bố trí bên trong lại tạo thêm trở ngại. Vì thế, sức mạnh của hệ thống không nằm ở một biện pháp riêng lẻ mà ở sự kết hợp giữa đánh lạc hướng, gây mất ổn định và che giấu vị trí thật của quan tài thật.

Các tư liệu về Quách Trang cổ mộ cho biết, quy mô của lớp cát từng khiến các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý. Ngôi mộ có độ sâu lớn, trong đó một phần đáng kể được lấp bằng cát mịn. Một số nguồn ghi nhận lớp cát dày hơn 10 m, với hàng nghìn khối đá được bố trí trong tầng này.

Nhờ hệ thống phòng vệ nói trên, mặc dù ngôi mộ từng bị nhiều lần xâm nhập, một lượng lớn đồ tùy táng vẫn được bảo tồn. Những phát hiện tại Quách Trang cổ mộ từng được đánh giá cao bởi số lượng và chủng loại hiện vật, trong đó có nhiều đồ đồng và ngọc quý. Một số khí vật bằng đồng có kích thước lớn, hoa văn tinh xảo, phản ánh trình độ chế tác và đời sống lễ nghi của xã hội đương thời.

Điều này cũng cho thấy một nghịch lý thú vị của khảo cổ học: dấu tích của những kẻ đào trộm đôi khi lại trở thành bằng chứng giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cấu trúc của một ngôi mộ.

Ngôi mộ có độ sâu lớn, trong đó một phần đáng kể được lấp bằng cát mịn. Một số nguồn ghi nhận lớp cát dày hơn 10 m, với hàng nghìn khối đá được bố trí trong tầng này. Ảnh: @Sohu.

Các đường hầm để lại trong lòng đất cho thấy người xưa đã nhiều lần tìm cách tiếp cận kho báu bên trong, trong khi những lớp cát và đá lại cho thấy tại sao những nỗ lực ấy không đạt được mục đích.

Từ góc độ khảo cổ, giá trị của những ngôi mộ như vậy không chỉ nằm ở số lượng hiện vật được tìm thấy. Cấu trúc mộ còn cung cấp thông tin về quan niệm mai táng, địa vị của chủ nhân, kỹ thuật xây dựng và cách người xưa bảo vệ không gian chôn cất.

Đặc biệt, sự tồn tại của hệ thống “cát chảy - tích đá” cho thấy người cổ đại đã có sự hiểu biết thực tế về đặc tính của vật liệu và tác động của chúng đối với kết cấu đào bới. Đây là một phương thức phòng vệ dựa trên chính môi trường địa chất của ngôi mộ.