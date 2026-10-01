Honda Avancier 2027 mới được hình dung với diện mạo vuông vức, bề thế hơn cùng phần đầu xe được thiết kế lại. Tuy nhiên, những hình ảnh này mới chỉ là bản dựng.

Video: Giới thiệu Honda Avancier thế hệ mới tại Trung Quốc.

Mẫu xe Honda Avancier 2027 mới được định vị ở phân khúc D-SUV cao hơn CR-V và được cho là sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid thế hệ mới. Xe dự kiến sẽ ra măt tại Thái Lan vào cuối năm nay. Mới đây, một loạt ảnh dựng ý tưởng Honda Avancier mới xuất hiện trên mạng, qua đó hé lộ cách mẫu SUV này có thể thay đổi nếu được phát triển sang thế hệ tiếp theo.

Honda Avancier thế hệ mới hé lộ thiết kế - các đối thủ dè chừng.

Cần lưu ý, những hình ảnh trên không phải hình ảnh chính thức do Honda công bố mà là sản phẩm dựng ý tưởng từ cộng đồng. Do đó, thiết kế ngoại thất, trang bị cũng như thông số động cơ của phiên bản thương mại, nếu được phát triển trong tương lai, có thể khác đáng kể.

So với phong cách tròn trịa, mềm mại của thế hệ hiện tại, Avancier mới trong bản dựng mang diện mạo cứng cáp hơn. Các đường nét thân xe được tạo hình vuông vức, kết hợp tỷ lệ tổng thể bề thế, qua đó đưa mẫu SUV này tiến gần hơn về phong cách của nhóm SUV cỡ lớn.

Honda Avancier 2027 mới được định vị ở phân khúc D-SUV cao hơn CR-V và được cho là sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid thế hệ mới.

Phần đầu xe là khu vực thay đổi rõ nét nhất. Bản dựng sử dụng lưới tản nhiệt dạng tổ ong kích thước lớn, kết hợp dải đèn kéo ngang giúp tăng cảm giác chiều rộng. Cách bố trí này đồng thời tạo cho Avancier diện mạo mạnh mẽ và cao cấp hơn.

Xe dự kiến sẽ ra măt tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Hệ thống chiếu sáng cũng được thiết kế lại với đèn ban ngày dạng dọc tách biệt cùng cụm đèn pha ma trận. Kiểu tạo hình này mang đến diện mạo mới và tăng khả năng nhận diện cho mẫu SUV.

Các chi tiết mạ crôm được bố trí dọc phần mép đầu xe, tạo điểm nhấn trên nền thiết kế góc cạnh. Sự kết hợp giữa đường nét thân xe cứng cáp và các chi tiết trang trí tinh tế giúp Avancier trong bản dựng cân bằng giữa vẻ bề thế và phong cách thể thao.

Sự kết hợp giữa đường nét thân xe cứng cáp và các chi tiết trang trí tinh tế giúp Avancier trong bản dựng cân bằng giữa vẻ bề thế và phong cách thể thao.

Nếu trở thành thiết kế thực tế, hướng phát triển này sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với diện mạo hiện tại của Honda Avancier. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là hình dung từ ảnh dựng, chưa phản ánh thiết kế cuối cùng của mẫu xe.