Cụ ông 87 tuổi suýt tắc đường thở vì hóc nguyên hàm răng giả 7 cm

Nghẹn và khó thở vì nuốt cả hàm răng giả

Một trường hợp dị vật đường ăn đáng lưu ý vừa được tiếp nhận và xử trí tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hữu Nghị. Người bệnh là cụ ông 87 tuổi, có tiền sử tai biến mạch máu não 4 năm, thể trạng già yếu và phần lớn thời gian nằm tại giường.

Sau một bữa ăn, cụ xuất hiện nghẹn và khó thở. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một hàm răng giả dài khoảng 7 cm, rộng 5 cm, mắc chắc tại vùng hạ họng, gần như bít kín lòng họng. Xung quanh dị vật còn nhiều thức ăn.

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành nội soi lấy dị vật. Sau khi lấy thành công hàm răng giả, ê-kíp tiếp tục làm sạch phần thức ăn còn sót lại. Kiểm tra sau xử trí cho thấy vùng hạ họng và thanh quản không ghi nhận tổn thương.

Hàm răng giả trên phim chụp tại vùng hầu họng được lấy ra - Ảnh BVCC

Người sau tai biến dễ gặp rối loạn nuốt

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, tình trạng rối loạn nuốt có thể gặp ở người bệnh sau tai biến mạch máu não. Người bệnh có thể giảm khả năng phối hợp các cơ vùng miệng, họng và thanh quản, giảm phản xạ nuốt cũng như cơ chế bảo vệ đường thở.

Ở người cao tuổi thể trạng yếu, việc nằm lâu, khả năng nhai và kiểm soát thức ăn suy giảm cũng có thể làm tăng nguy cơ hóc, sặc.

Trong trường hợp này, răng giả tháo lắp còn là một yếu tố cần được lưu ý. Nếu không được cố định chắc chắn, răng giả có thể tuột trong quá trình ăn uống và trở thành dị vật đường ăn, đường thở.

Hình minh họa BVCC

Không nên cố “đẩy” dị vật xuống bằng thức ăn, nước uống

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ hóc, sặc ở người cao tuổi, đặc biệt người sau tai biến, gia đình nên cho người bệnh ngồi hoặc nâng cao đầu và thân người khi ăn, không cho ăn trong tư thế nằm. Thức ăn nên được đưa từng thìa nhỏ, chậm rãi, đồng thời theo dõi khả năng nhai và nuốt.

Khi người bệnh đang ho, nghẹn hoặc khó nuốt, không nên ép ăn, uống quá nhanh. Với người sử dụng răng giả tháo lắp, cần kiểm tra độ chắc chắn và tình trạng của răng giả; tháo răng giả khi ngủ hoặc khi phù hợp.

Các dấu hiệu như nuốt vướng, ho sặc, thay đổi giọng sau ăn, khó thở, tím tái, đau họng hoặc đột ngột không ăn uống được cần được lưu ý vì có thể liên quan đến dị vật.

Khi nghi ngờ người bệnh hóc dị vật, gia đình không nên tự móc họng hoặc cố cho ăn, uống với mục đích “đẩy dị vật xuống”. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng và phương tiện nội soi để được thăm khám, xử trí phù hợp.

"Một bữa ăn tưởng như bình thường có thể trở thành tình huống cấp cứu ở người cao tuổi, nhất là những người sau tai biến có rối loạn nuốt. Nhận biết sớm dấu hiệu bất thường, điều chỉnh tư thế và cách cho ăn phù hợp, đồng thời kiểm tra răng giả định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ biến cố", các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng khuyên.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bộ Y tế đề xuất xây dựng bài tập dưỡng sinh phù hợp với người Việt