Thanh niên 24 tuổi tê bì bàn chân, yếu tứ chi sau 2 năm hít bóng cười

Từ vài quả bóng cười trong những cuộc vui, nam thanh niên 24 tuổi tăng lên khoảng 50 quả mỗi ngày và bị tổn thương đa dây thần kinh tứ chi.

Tê bì chân rồi yếu cả tứ chi

Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 vừa tiếp nhận nam thanh niên 24 tuổi trong tình trạng tê bì, yếu tứ chi. Người bệnh cho biết đã sử dụng bóng cười khoảng 2 năm.

Ban đầu, anh chỉ hít vài quả trong những cuộc vui cùng bạn bè. Sau đó, số lượng sử dụng tăng dần, trung bình khoảng 50 quả mỗi ngày.

Khoảng một tháng trước khi đến bệnh viện, người bệnh bắt đầu xuất hiện tê bì hai bàn chân. Sau đó, hai chân yếu dần và tình trạng yếu tiếp tục xuất hiện ở hai tay.

Người bệnh được khám chuyên khoa thần kinh và chỉ định thăm dò điện thần kinh cơ. Kết quả ghi nhận tổn thương đa dây thần kinh tứ chi, trong đó hai chân nặng hơn hai tay, ưu thế tổn thương sợi trục vận động.

BSCKII Nguyễn Tường Ngọc Linh, Phó Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, kết quả điện thần kinh cơ kết hợp với tiền sử sử dụng N₂O kéo dài, biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm hình ảnh học giúp các bác sĩ chẩn đoán tổn thương thần kinh do bóng cười.

Tổn thương thần kinh do bóng cười - Ảnh BVCC

N₂O có thể gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng

Bóng cười thực chất là bóng bay chứa nitrous oxide (N₂O), còn gọi là khí cười. Đây là chất khí không màu, có vị hơi ngọt. Trong y khoa, N₂O được sử dụng trong một số kỹ thuật gây mê, giảm đau với liều lượng, nồng độ oxy và thời gian sử dụng được kiểm soát chặt chẽ. N₂O cũng có một số ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.

Khi được hít với mục đích giải trí, khí này có thể tạo cảm giác lâng lâng, hưng phấn và thay đổi nhận thức. Tác dụng xuất hiện nhanh nhưng tương đối ngắn, khiến người sử dụng có xu hướng lặp lại nhiều lần.

Theo BSCKII Nguyễn Tường Ngọc Linh, N₂O có thể làm bất hoạt chức năng vitamin B12. Người sử dụng kéo dài có thể xuất hiện bệnh lý tủy sống, bệnh đa dây thần kinh ngoại biên hoặc phối hợp cả hai.

Đáng lưu ý, tổn thương thần kinh không nhất thiết biểu hiện ngay sau mỗi lần sử dụng. Các triệu chứng có thể khởi phát bằng tê bì, dị cảm ở bàn chân, sau đó tiến triển thành yếu cơ, khó đi lại hoặc mất thăng bằng.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tổn thương thần kinh nghiêm trọng có thể hồi phục rất chậm, thậm chí không hồi phục hoàn toàn.

Vì vậy, các bác sĩ khuyên, người từng sử dụng bóng cười cần lưu ý các biểu hiện như tê bì tay chân, yếu cơ, đi lại khó khăn hoặc mất thăng bằng. Khi xuất hiện những triệu chứng này, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm.

Bác sĩ kiểm tra và chữa trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không nên xem bóng cười là thú vui vô hại Từ cảm giác lâng lâng trong vài phút, việc lạm dụng N₂O có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ thần kinh. Trường hợp nam thanh niên 24 tuổi tại Bệnh viện TWQĐ 108 là một cảnh báo về nguy cơ này, đặc biệt khi tần suất và lượng sử dụng tăng cao. Về chính sách, Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội được thông qua ngày 30/11/2024, trong đó Quốc hội thống nhất chủ trương cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025; Chính phủ được giao tổ chức thực hiện cụ thể. Đến năm 2026, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện quy định quản lý N₂O. Nội dung được Quốc hội thông tin trong năm 2026 xác định việc cấm kinh doanh khí N₂O để con người sử dụng qua đường hô hấp ngoài các mục đích hợp pháp; thời điểm áp dụng quy định cấm kinh doanh này được lùi đến ngày 1/1/2027.

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