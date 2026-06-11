Mỹ tấn công nhiều mục tiêu ở Iran, căng thẳng leo thang

Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran sáng 11/6 trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran lại rơi vào bế tắc.

AP đưa tin, Mỹ đã tiến hành đợt không kích nhằm vào Iran sáng 11/6 sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ "phải trả giá" vì đàm phán bế tắc.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết họ đã "hoàn thành" đợt không kích mới nhất ở Iran trước bình minh.

"Các cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả hành động gây hấn vô cơ và liên tục của Iran và nhắm vào khả năng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc cùng các địa điểm phòng không của Iran", Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nhấn mạnh. Họ không nêu chi tiết về thiệt hại gây ra trong đợt tập kích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tiếng nổ vang lên khắp thủ đô Tehran của Iran, cũng như tại thành phố cảng Bandar Abbas và các khu vực phía nam khác dọc theo eo biển.

Đây là lần thứ ba các cuộc tấn công qua lại diễn ra trong tuần này, thử thách thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran kéo dài 2 tháng qua.

Tổng thống Trump đã thúc giục Iran ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự và đầu tuần này ám chỉ rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong vài ngày tới.

Trong khi đó, đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ nên kiềm chế việc đe dọa sử dụng vũ lực nếu muốn đạt được thỏa thuận.

"Iran chưa bao giờ đàm phán dưới sự đe dọa và áp lực, và sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực hay sự chất vấn", Đại sứ Amir Saeid Iravani phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 10/6.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến bằng các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, cuộc xung đột đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, đẩy giá năng lượng trên toàn thế giới lên cao và khiến thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm khác trở nên đắt đỏ hơn.

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