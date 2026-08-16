Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người vợ trẻ và hành trình 'vực lại sự sống' cho chồng sau tai nạn

Cuộc sống vốn bình yên của chị Phan Thị Tuyết (28 tuổi) ở Nghệ An bỗng chốc đảo lộn sau khi nhận cuộc điện thoại báo tin chồng gặp tai nạn.

Theo Phương Thúy/ Vietnamnet

Chuyến đi làm định mệnh vào sáng mưa phùn

Đầu năm 2026, anh Phạm Hùng Cường (38 tuổi, trú tại Hùng Châu, Nghệ An) nhận lời người anh họ đi phụ xe tải chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội. Anh biết lái xe nên muốn tranh thủ thời gian nghỉ việc để phụ giúp người thân. Ngày 22/1, sáng sớm mưa phùn, trời còn nhá nhem, anh tiếp tục lên đường.

Khoảng 5h30, trên cao tốc Nghi Sơn - Thanh Hóa, chiếc xe chở anh Cường gặp tai nạn khiến đầu xe, thành xe hư hỏng nặng. Anh chịu lực va chạm mạnh, bị dập tủy cổ từ đốt sống C3 đến C6.

Khi đang chuẩn bị đồ ăn mang đến công ty, chị Tuyết nhận được tin chồng gặp tai nạn. “Lúc đầu, em nghĩ chắc chồng chỉ bị nhẹ, trầy xước gì đó, nằm tại bệnh viện ở Thanh Hóa vài ngày rồi về. Nhưng khi em đến nơi, bác sĩ nói anh bị dập tủy cổ, tay chân không còn cảm giác”, chị Tuyết nhớ lại.

Anh Cường vẫn tỉnh nhưng đau đớn, mê man. Sau đó, gia đình nhanh chóng làm thủ tục chuyển nam bệnh nhân ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

a1.jpg
Anh Cường liệt tứ chi sau vụ va chạm giao thông. Ảnh: NVCC.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện người bệnh không chỉ dập tủy cổ mà còn tổn thương nhiều cơ quan khác, trong đó có dập dạ dày, tràn khí màng phổi. Sau hội chẩn liên khoa, anh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực. Đó cũng là lúc chị Tuyết hiểu rằng tình trạng của chồng nguy kịch đến mức nào.

Anh Cường phải thở máy, suy hô hấp tăng dần. Một đêm, bác sĩ gọi gia đình xuống thông báo có khả năng phải mở khí quản cho bệnh nhân.

Trong quá trình điều trị, anh liên tục sốt, nhiễm khuẩn. Suốt nhiều ngày, anh gần như bất động, không thể cử động tay chân. Tổn thương dạ dày cũng khiến việc ăn uống trở nên khó khăn, thức ăn không tiêu, bụng chướng. Bác sĩ liên tục nội soi dạ dày, phổi cho người bệnh.

Sau 3 tuần, chị Tuyết suy sụp khi nhận tin anh Cường có thể phải thở máy lâu dài và liệt tứ chi. Sau đó, chị chuyển chồng về Nghệ An để thuận tiện chăm sóc lâu dài.

Hành trình hồi phục ở quê nhà tiếp tục là những ngày đầy thử thách. Anh Cường được chuyển qua Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An để điều trị nhiễm khuẩn, hô hấp, vết loét do nằm lâu và các vấn đề khác.

Một ngày, bác sĩ thông báo anh Cường nên bắt đầu cai máy thở nếu muốn có cơ hội trở về nhà. Đó là tia hy vọng đầu tiên của họ sau những tháng ngày chìm trong lo lắng. Sau khoảng 5-7 ngày, anh chuyển sang thở oxy. Mức oxy được giảm dần từ 5 xuống 2 rồi về 0. Mười ngày sau, anh cai hoàn toàn thở oxy.

a2.jpg
Anh Cường đang điều trị phục hồi chức năng tại một bệnh viện ở Nghệ An. Ảnh: NVCC.

Người vợ 49kg bế người chồng gần 70kg

Sau nhiều tháng điều trị, anh Cường vẫn liệt tứ chi, chưa thể tự ngồi, tay mới có thể đưa lên ngang ngực, chưa nắm được đồ vật. Một bên chân bắt đầu cử động nhẹ, bên còn lại yếu hơn. Chị Tuyết trở thành người chăm sóc chính cho chồng. Người phụ nữ chỉ nặng khoảng 49kg nhưng vẫn đủ sức mạnh bế chồng gần 70kg. Để giảm đau lưng, chị Tuyết phải đeo nẹp.

Hơn 7 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn gắn với bệnh viện và những buổi tập phục hồi chức năng. Sau khi cai máy thở, tháo ống canuyn và ống thông dạ dày, anh Cường tiếp tục tập phục hồi tại một cơ sở y học cổ truyền.

Chị Tuyết giờ đây vẫn chưa dám nghĩ đến một ngày chồng có thể trở lại như trước. Mong ước hiện tại của chị giản dị hơn: anh có thể tự ngồi, chống gậy, đi lại.

“Tôi động viên anh cố gắng. Anh còn trẻ, con còn nhỏ, vợ con và bố mẹ còn đó. Mình cứ cố gắng rồi ông trời thương. Không cần khỏe như trước đây ngay, chỉ cần có thể chống gậy, đi được là em mừng rồi”, chị nói.

Có những đêm, khi ở viện chăm chồng, chị nhớ con, tủi thân và từng nghĩ “chắc không ai khổ như mình”. Nhưng rồi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khác, chị thấy mình còn may mắn khi chồng bị tai nạn nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nhận ra vợ con.

Với vợ chồng chị Tuyết, “hồi phục” không còn là một khái niệm xa xôi. Đó là việc hôm nay anh có thể cử động được một ngón chân, ngày mai có thể nâng cánh tay cao hơn một chút, rồi một ngày nào đó có thể tự ngồi dậy, đi lại.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/nguoi-vo-28-tuoi-va-hanh-trinh-vuc-lai-su-song-cho-chong-sau-tai-nan-2545715.html
#tai nạn #tai nạn giao thông #chăm chồng bị tai nạn

Bài liên quan

Sống Khỏe

10 giờ vi phẫu nối lại toàn bộ da đầu cho bé gái 2 tuổi sau tai nạn

Một tai nạn giao thông khiến bé gái 2 tuổi bị lột rời toàn bộ da đầu. Sau 10 giờ vi phẫu căng thẳng, các bác sĩ đã giành lại mái tóc và tương lai cho em.

Cuộc chạy đua 10 giờ giành lại mái tóc cho bé gái 2 tuổi

Cách đây 10 năm, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra với một bé gái mới 2 tuổi trên đường đi học. Tai nạn khiến toàn bộ mảng da đầu của cháu bị lột rời hoàn toàn và rơi xuống đường – một dạng chấn thương cực kỳ hiếm gặp, gây ám ảnh đối với gia đình cũng như đội ngũ y bác sĩ tham gia cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống nữ bệnh nhân 77 tuổi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín sau tai nạn

Nhờ quy trình 'báo động đỏ', các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, hồi sinh bệnh nhân lớn tuổi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 77 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương (chấn thương ngực kín: Tràn máu màng ngoài tim, tràn máu màng phổi trái, gãy thân xương ức, gãy xương sườn II,III,IV bên trái) sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại Trung tâm cấp cứu, bệnh nhân có dấu hiệu mạch rời rạc, huyết áp tụt sâu và siêu âm tại giường phát hiện tràn máu màng tim số lượng lớn. Ngay lập tức quy trình “báo động đỏ nội viện” (Code Red) đã được kích hoạt ngay lập tức. “Đối với vỡ tim do chấn thương kín, tỷ lệ bệnh nhân tử vong trước khi đến bệnh viện lên đến hơn 80-90%. Những người may mắn sống sót đến được phòng cấp cứu thì cơ hội cũng tính bằng giây”, BSCKI. Phạm Thanh Hà – Khoa Phẫu thuật Lồng ngực cho biết.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thái Nguyên cấp cứu, xử trí ca chấn thương mắt phức tạp do tai nạn lao động

Bệnh nhân 32 tuổi bị chấn thương mắt phức tạp sau tai nạn lao động vừa được Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phẫu thuật cấp cứu thành công. 

Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp chấn thương mắt nặng do tai nạn lao động.

Ca phục hồi mắt căng thẳng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới