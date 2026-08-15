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[INFOGRAPHIC] 5 việc thí sinh cần làm ngay khi trúng tuyển Đại học 2026

Xã hội

[INFOGRAPHIC] 5 việc thí sinh cần làm ngay khi trúng tuyển Đại học 2026

Trúng tuyển đại học chưa phải là hoàn tất thủ tục. Thí sinh cần xác nhận nhập học và thực hiện các bước tiếp theo đúng thời hạn.

Thiên Anh
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#trúng tuyển #đại học 2026 #xác nhận nhập học #thủ tục tuyển sinh #học sinh

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