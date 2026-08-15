[INFOGRAPHIC] 5 việc thí sinh cần làm ngay khi trúng tuyển Đại học 2026

Trúng tuyển đại học chưa phải là hoàn tất thủ tục. Thí sinh cần xác nhận nhập học và thực hiện các bước tiếp theo đúng thời hạn.
Mẫu xe SUV Freelander 8 2026 mới sở hữu ngoại thất vuông vức đặc trưng, nội thất 3 hàng ghế rộng rãi và hệ truyền động điện mở rộng phạm vi đúng xu hướng.
Lực lượng công an triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức spa làm đẹp, giả danh bác sĩ, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng từ gần 300 nạn nhân.
Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, tỉnh Gia Lai đã thành lập 4 tổ kiểm tra tại các địa bàn có nguy cơ cao nhằm nâng cao khả năng ứng phó.
Toàn quốc khai giảng năm học mới 2026-2027 ngày 5/9, khánh thành trường nội trú biên giới, tạo không khí vui tươi, ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Vì mâu thuẫn ghen tuông, nam giáo viên thể dục tại Đắk Lắk đã nhẫn tâm sát hại nữ đồng nghiệp là nhân viên thư viện cùng trường
Kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang thành công, không có vi phạm, các thí sinh hoàn thành bài thi an toàn, kỳ thi kết thúc thuận lợi.
Từ 12/8 đến 30/12/2026, Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến đường quanh khu vực thi công cầu Trần Hưng Đạo, người dân cần lưu ý các lộ trình thay thế.
Vụ hỏa hoạn sáng 15/8 tại xã Quỳnh Phú thiêu rụi 3 tàu cá, gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng, không có thiệt hại về người và đang được điều tra nguyên nhân.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh), khiến 2 người thương vong.
Nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện trường học sau cuộc liên hoan vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam.
Ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở người có thu tiền, nhận đặt chỗ hoặc ký hợp đồng có thể bị phạt đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX.
Thí sinh tại Tuyên Quang kết thúc môn Toán với đề thi khó hơn trước, kết quả dự kiến công bố ngày 19/8.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ bất ngờ, vui và xúc động khi một đoạn trong bài viết của ông được lựa chọn làm ngữ liệu cho môn thi Ngữ văn tại Tuyên Quang.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích 100% học sinh đoạt giải, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã Phan Văn Phóng, thu giữ khoảng 1,3kg ma túy đá, hơn 200 viên thuốc lắc…
Nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, TP Huế đã hoàn tất việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Chiều 14/8, Bộ GD&ĐT thông tin nhanh về ngày thi thứ nhất của đợt thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Năm dự án có tổng diện tích quy hoạch 592 ha, gồm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị sinh thái, nhà ở xã hội và hệ thống cấp nước tại xã Thịnh Minh.
Lợi dụng việc vận chuyển đất sét đấu giá, Đậu Xuân Đức (Hà Tĩnh) đã khai thác trái phép lượng lớn đất tại khu vực gần đó để bán cho Nhà máy gạch Tuynel Tân Phú.
Qua kết quả giám định mẫu giấy để trong lọ thuỷ tinh, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính liệt sĩ hy sinh ở đồi khe Cây Lỗi, xã Hướng Lập, Quảng Trị.