Xe sang Mercedes C 180 cũ chỉ 175 triệu đồng tại Hà Nội

Phiên bản của mẫu xe sang Mercedes-Benz C 180 2020 vừa được thương hiệu ngôi sao 3 bánh cho ra mắt thị trường Việt Nam để thay thế cho bản C 200 trước đây. Đặc biệt giá phiên bản mới là 1,399 tỷ đồng, tương đương với giá của Toyota Camry 2020 (1,029 và 1,235 tỷ đồng). Với mức giá cạnh tranh như thế này, Mercedes C 180 sẽ nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Chỉ với việc bỏ ra thêm hơn 100 triệu, người tiêu dùng đã có thể nâng cấp từ xe phổ thông lên xe hạng sang Mercedes-Benz. Với việc lắp ráp trong nước, Mercedes-Benz C 180 sẽ có nhiều lợi thế về nguồn cung cũng nhưng cái chính sách ưu đãi về linh kiện nhập khẩu từ Chính phủ Việt Nam. Hiện nay, Mercedes-Benz cũng là thương hiệu có thị phần lớn nhất trong phân khúc xe sang tại Việt Nam. Mẫu Mercedes-Benz C 180 mới đã có doanh số khá mềm nhưng giá xe cũ còn có giá khiến người khác kinh ngạc hơn nữa. Mẫu Mercedes-Benz C 180 cũ đời 2001 có giá rao bán chỉ 175 triệu đồng. Xe đã qua sử dụng và chạy được 10.000 km, lắp ráp trong nước. Mẫu sedan cũ có 5 chỗ ngồi, chạy xăng, sử dụng hộp số tự động và dẫn động cầu sau. Mẫu ô tô có màu ngoại thất đen và màu nội thất xám (ghi). Về tổng thể, chiếc xe còn khá mới và được chủ nhân bảo quản khá tốt. Theo giới thiệu, xe vẫn còn nội thất nguyên bản, máy chưa tháo, chạy êm, gầm êm. Các chi tiết như phím tích hợp vô lăng còn chưa bong tróc, âm thanh nguyên bản ổn, giới hạn tốc độ và cân bằng điện tử vẫn chính xác, đèn còn nguyên và sáng cả 4 đèn. Các trang bị tiện nghi và an toàn trên xe đủ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Bên cạnh đó, mức giá xe Mercedes C 180 cũ là 175 triệu đồng chỉ là con số ban đầu khách hàng phải bỏ ra. Để xe có thể lăn bánh trên trên đường, khách hàng còn phải trả thêm một số khoản thuế, phí khác, con số sẽ tăng lên 181 triệu đồng. Ở thế hệ mới nhất phân phối tại Việt Nam, Mercedes C 180 2020 sử dụng động cơ M246 I4 1.5L tăng áp cho công suất tối đa 156 mã lực và mo men xoắn 250 Nm kết hợp với hộp số 9G-TRONIC và dẫn động cầu sau. Khối động cơ này giúp xe tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 8,6 giây. Video: So sánh Mercedes C180 và C200 Exclusive 2020.

