Mercedes-Benz C180 2020 bán ra hơn 1,3 tỷ tại Việt Nam?

Mercedes-Benz là hãng xe sang có doanh số tốt nhất tại thị trường Việt Nam, chiếm hơn 70% thị phần xe sang. Theo dự kiến, hãng xe sang Đức sẽ giới thiệu 7 mẫu xe mới tại một sự kiện được tổ chức vào ngày mai – 6/3 ở Long An, trong đó đáng chú ý nhất là Mercedes-Benz C180 2020 mới. Mẫu xe sang giá rẻ Mercedes-Benz C180 2020 là phiên bản mới bổ sung thêm vào 03 phiên bản hiện tại của dòng C-Class facelift bao gồm: C 200, C 200 Exclusive và C 300 AMG mà Mercedes-Benz Việt Nam đã giới thiệu hồi đầu năm ngoái Sau khi được bán ra, phiên bản C180 là phiên bản “entry-level” Tiêu Chuẩn của dòng C-Class hứa hẹn sẽ có mức giá dưới 1,4 tỷ đồng. Nhờ đó, C 180 2020 không chỉ gia tăng sức cạnh tranh hàng đầu trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, mà còn hấp dẫn khách hàng của phân khúc sedan hạng D cỡ trung đang được “thống lĩnh” bởi nhiều tên tuổi lớn như: Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda6. Thông tin chi tiết về Mercedes-Benz C180 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ, khả năng cao C180 sẽ dùng động cơ 4cyl dung tích 1.5L tăng áp (1.497cc) này mang lại cho công suất tối đa 156 mã lực tại 5.300 – 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250Nm đạt được tại dải vòng tua từ 1.500 – 4.000 vòng/phút. Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á phân phối C-Class phiên bản C180 (facelift; W205). Ở Indonesia, C180 2020 đang được lắp ráp tại nhà máy Mercedes-Benz, Wanaherang, Bogor. Tại đây, C180 được lắp ráp với gói trang bị nội ngoại thất “Avantgarde”. Tại Việt Nam, ngoại thất C180 2020 mang thiết kế tương tự như C 200, trang bị đèn pha hiệu ứng cao LED High Performance, mâm vẫn là 17 inch nhưng sẽ được thiết kế giống như bản C180 Avantgarde ở Indonesia. Theo đó, mặc dù là phiên bản tiêu chuẩn nhưng Mercedes-Benz C180 Avantgarde Line 2020 tại Indonesia được trang bị khá nhiều “đồ chơi” tương đương với màn hình hỗ trợ lái 12,3 inch kỹ thuật số và hệ thống giải trí đa phương tiện với màn hình giải trí 10,25 inch tương đương với phiên bản C 200 Exclusive và C 300 AMG 2019 đang bán ở thị trường Việt. C180 2020 được trang bị các hệ thống an toàn và hỗ trợ lái tương tự C 200 như: treo thích ứng AGILITY CONTROL, hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện với trợ lực và tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ. Phanh ABS, trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP. Dây đai an toàn 3 điểm, túi khí phía trước/hông phía trước/cửa sổ/đầu gối cho người lái,...Giá xe Mercedes-Benz C180 2020 dự kiến bán ra khoảng 1,3 tỷ đồng tại Việt Nam, dễ tiếp cận hơn so với phiên bản C200 đang có giá 1,499 tỷ đồng hay 2 phiên bản còn lại là C 200 Exclusive hay C 300 AMG. Mẫu xe này sẽ được công bố chính thức vào chiều tối ngày hôm nay 6/3/2020. Video: Mercedes C180 2020 về Việt Nam, ngang giá Toyota Camry.

Mercedes-Benz là hãng xe sang có doanh số tốt nhất tại thị trường Việt Nam, chiếm hơn 70% thị phần xe sang. Theo dự kiến, hãng xe sang Đức sẽ giới thiệu 7 mẫu xe mới tại một sự kiện được tổ chức vào ngày mai – 6/3 ở Long An, trong đó đáng chú ý nhất là Mercedes-Benz C180 2020 mới. Mẫu xe sang giá rẻ Mercedes-Benz C180 2020 là phiên bản mới bổ sung thêm vào 03 phiên bản hiện tại của dòng C-Class facelift bao gồm: C 200, C 200 Exclusive và C 300 AMG mà Mercedes-Benz Việt Nam đã giới thiệu hồi đầu năm ngoái Sau khi được bán ra, phiên bản C180 là phiên bản “entry-level” Tiêu Chuẩn của dòng C-Class hứa hẹn sẽ có mức giá dưới 1,4 tỷ đồng. Nhờ đó, C 180 2020 không chỉ gia tăng sức cạnh tranh hàng đầu trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, mà còn hấp dẫn khách hàng của phân khúc sedan hạng D cỡ trung đang được “thống lĩnh” bởi nhiều tên tuổi lớn như: Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda6. Thông tin chi tiết về Mercedes-Benz C180 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ, khả năng cao C180 sẽ dùng động cơ 4cyl dung tích 1.5L tăng áp (1.497cc) này mang lại cho công suất tối đa 156 mã lực tại 5.300 – 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250Nm đạt được tại dải vòng tua từ 1.500 – 4.000 vòng/phút. Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á phân phối C-Class phiên bản C180 (facelift; W205). Ở Indonesia, C180 2020 đang được lắp ráp tại nhà máy Mercedes-Benz, Wanaherang, Bogor. Tại đây, C180 được lắp ráp với gói trang bị nội ngoại thất “Avantgarde”. Tại Việt Nam, ngoại thất C180 2020 mang thiết kế tương tự như C 200, trang bị đèn pha hiệu ứng cao LED High Performance, mâm vẫn là 17 inch nhưng sẽ được thiết kế giống như bản C180 Avantgarde ở Indonesia. Theo đó, mặc dù là phiên bản tiêu chuẩn nhưng Mercedes-Benz C180 Avantgarde Line 2020 tại Indonesia được trang bị khá nhiều “đồ chơi” tương đương với màn hình hỗ trợ lái 12,3 inch kỹ thuật số và hệ thống giải trí đa phương tiện với màn hình giải trí 10,25 inch tương đương với phiên bản C 200 Exclusive và C 300 AMG 2019 đang bán ở thị trường Việt. C180 2020 được trang bị các hệ thống an toàn và hỗ trợ lái tương tự C 200 như: treo thích ứng AGILITY CONTROL, hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện với trợ lực và tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ. Phanh ABS, trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP. Dây đai an toàn 3 điểm, túi khí phía trước/hông phía trước/cửa sổ/đầu gối cho người lái,... Giá xe Mercedes-Benz C180 2020 dự kiến bán ra khoảng 1,3 tỷ đồng tại Việt Nam, dễ tiếp cận hơn so với phiên bản C200 đang có giá 1,499 tỷ đồng hay 2 phiên bản còn lại là C 200 Exclusive hay C 300 AMG. Mẫu xe này sẽ được công bố chính thức vào chiều tối ngày hôm nay 6/3/2020. Video: Mercedes C180 2020 về Việt Nam, ngang giá Toyota Camry.