Trang Military Review của Nga đưa tin, hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Kursk đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Quân Ukraine phải rút khỏi phía bắc quận Sudzhansky, về làng Kazachya Loknya, nơi trở thành một tuyến phòng thủ mới, trước khi rút tiếp về Sudzha. Quân đội Nga (RFAF) hiện đã kiểm soát được phần phía bắc của Kazachya Loknya. Hiện làng Malaya Loknya, đã được quân Nga tái chiếm hoàn toàn. Các thôn Pravda, Kositsa, Kubatkin và Ivashkovskoye, nơi có quân Ukraine chốt giữ cũng đã tự nguyện ra đầu hàng quân Nga, để tránh bị bao vây, tiêu diệt. Còn tại thị trấn Sudzha, trung tâm phòng thủ của AFU tại Kursk, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo phố Stroitelnaya. Ở phía nam thị trấn, RFAF hiện đang cố gắng chiếm giữ một vị trí có giá trị chiến thuật ở khu vực làng Goncharovka. Ngôi làng Mirny và một phần đáng kể của Makhnovka, đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Một điều không bất ngờ đó là khi RFAF đang tiến hành tổng công kích vào Sudzha, hàng chục lính Ukraine đã đầu hàng, cố gắng cứu mạng sống của mình. Xét theo cảnh quay tại hiện trường, số lượng lính Ukraine bị bắt, đã lên tới hàng chục người. Trong trận chiến đấu ở làng Cherkassky Porechny (phía tây nam Sudzha), RFAF đã bắt giữ được 10 lính Ukraine. Tất cả số lính Ukraine đều thuộc biên chế của Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không Lviv số 80. Trong ngày hôm qua, quân Nga đã đăng tải ngày càng nhiều cảnh quay về các nhóm quân Ukraine đã đầu hàng và giữ được mạng sống. Tuy nhiên, tổn thất về quân số của những đơn vị AFU đang cố gắng chống cự và trốn khỏi khu vực Kursk về lãnh thổ Ukraine, còn vượt xa số người đầu hàng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, có tới 350 quân Ukraine đã bị tiêu diệt ở mặt trận Kursk trong 24 giờ qua. Theo các nguồn tin của tình báo RFAF, quân Ukraine đang cố gắng rút lui ở phía bắc Sudzha, hiện vẫn còn những ổ kháng cự ở Malaya Loknya và Martynovka. Một số kênh Telegram của binh lính Nga và Ukraine đang chiến đấu ở Kursk, đã đăng tải những cuộc giao tranh tại chính khu công nghiệp Sudzha. Trong khi đó tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine tuyên bố: "Không có mối đe dọa quân Ukraine bị bao vây ở Sudzha"; đồng thời tướng Syrsky phủ nhận việc AFU rút lui, tuyên bố việc bố trí lại lực lượng ở khu vực Kursk do họ kiểm soát, là nhằm “tiếp cận các tuyến phòng thủ có lợi hơn". Và không phải hoảng sợ khi mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Tướng Syrsky cũng tuyên bố rằng, không có sự đột phá nào của quân Nga qua biên giới tỉnh Sumy của Ukraine, tình hình trên biên giới nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của AFU, và những thông tin về việc RFAF thiết lập quyền kiểm soát đối với các làng Zhuravka và Novenkoye của Ukraine, chỉ là tuyên truyền của Nga. Tuy nhiên tướng Syrsky cũng cho biết, hiện RFAF cũng có những “nỗ lực” vượt biên giới sang lãnh thổ Ukraine từ khu vực Kursk, nhưng đây chỉ là những nhóm trinh sát luồn sâu của RFAF và bị AFU “tiêu diệt nhanh chóng”. Trong khi đó, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky yêu cầu AFU giữ nguyên vị trí ở Sudzha thêm một hoặc hai tuần nữa, trong khi ông giải quyết các vấn đề chính trị của mình, rất có khả năng việc rút quân của các lữ đoàn Ukraine sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Các nguồn tin của Ukraina viết về điều này. Hiện tại, quân Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của RFAF ở Kursk, mặc dù họ vẫn đang hết sức nỗ lực cố gắng để làm như vậy. Hiện AFU cũng cố gắng sơ tán số thương binh về tuyến sau và tiếp tục đưa lực lượng vào khu vực Kursk do họ kiểm soát; đồng thời tăng cường phòng thủ ở tuyến Sumy, giáp biên giới với tỉnh Kursk của Nga. Theo các nhà phân tích, sau thời gian liên tục tung quân vào Kursk, để RFAF tận dụng cơ hội ở chiến trường Donbass, hiện lãnh đạo AFU đang rút dần các đơn vị tinh nhuệ khỏi Kursk và Sumy về mặt trận Donbass, khiến thế trận ở Kursk nghiêng nhanh về phía Nga. Tính tới thời điểm hiện tại, tất cả các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk, đã bị hỏa lực của RFAF kiểm soát hoàn toàn. Do vậy nhóm quân Ukraine ở Kursk đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây và tiêu diệt hoàn toàn, khi nắp “nồi hầm” Kursk chỉ còn chưa đầy 4 km. Nếu AFU không duy trì lực lượng đủ mạnh ở khu vực Sumy (giáp với khu vực Kursk do họ kiểm soát), thì sau khi đánh bật quân Ukraine về phía bên kia biên giới, rất có thể RFAF sẽ tràn sang tỉnh Sumy, tiến hành thành lập “vùng đệm an toàn” như tuyên bố của Tổng thống Nga Putin vào tháng 10 năm ngoái. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, TASS, Sohu).

Trang Military Review của Nga đưa tin, hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Kursk đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Quân Ukraine phải rút khỏi phía bắc quận Sudzhansky, về làng Kazachya Loknya, nơi trở thành một tuyến phòng thủ mới, trước khi rút tiếp về Sudzha. Quân đội Nga (RFAF) hiện đã kiểm soát được phần phía bắc của Kazachya Loknya. Hiện làng Malaya Loknya, đã được quân Nga tái chiếm hoàn toàn. Các thôn Pravda, Kositsa, Kubatkin và Ivashkovskoye, nơi có quân Ukraine chốt giữ cũng đã tự nguyện ra đầu hàng quân Nga, để tránh bị bao vây, tiêu diệt. Còn tại thị trấn Sudzha, trung tâm phòng thủ của AFU tại Kursk, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo phố Stroitelnaya. Ở phía nam thị trấn, RFAF hiện đang cố gắng chiếm giữ một vị trí có giá trị chiến thuật ở khu vực làng Goncharovka. Ngôi làng Mirny và một phần đáng kể của Makhnovka, đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Một điều không bất ngờ đó là khi RFAF đang tiến hành tổng công kích vào Sudzha, hàng chục lính Ukraine đã đầu hàng, cố gắng cứu mạng sống của mình. Xét theo cảnh quay tại hiện trường, số lượng lính Ukraine bị bắt, đã lên tới hàng chục người. Trong trận chiến đấu ở làng Cherkassky Porechny (phía tây nam Sudzha), RFAF đã bắt giữ được 10 lính Ukraine. Tất cả số lính Ukraine đều thuộc biên chế của Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không Lviv số 80. Trong ngày hôm qua, quân Nga đã đăng tải ngày càng nhiều cảnh quay về các nhóm quân Ukraine đã đầu hàng và giữ được mạng sống. Tuy nhiên, tổn thất về quân số của những đơn vị AFU đang cố gắng chống cự và trốn khỏi khu vực Kursk về lãnh thổ Ukraine, còn vượt xa số người đầu hàng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, có tới 350 quân Ukraine đã bị tiêu diệt ở mặt trận Kursk trong 24 giờ qua. Theo các nguồn tin của tình báo RFAF, quân Ukraine đang cố gắng rút lui ở phía bắc Sudzha, hiện vẫn còn những ổ kháng cự ở Malaya Loknya và Martynovka. Một số kênh Telegram của binh lính Nga và Ukraine đang chiến đấu ở Kursk, đã đăng tải những cuộc giao tranh tại chính khu công nghiệp Sudzha. Trong khi đó tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine tuyên bố: "Không có mối đe dọa quân Ukraine bị bao vây ở Sudzha"; đồng thời tướng Syrsky phủ nhận việc AFU rút lui, tuyên bố việc bố trí lại lực lượng ở khu vực Kursk do họ kiểm soát, là nhằm “tiếp cận các tuyến phòng thủ có lợi hơn". Và không phải hoảng sợ khi mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Tướng Syrsky cũng tuyên bố rằng, không có sự đột phá nào của quân Nga qua biên giới tỉnh Sumy của Ukraine, tình hình trên biên giới nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của AFU, và những thông tin về việc RFAF thiết lập quyền kiểm soát đối với các làng Zhuravka và Novenkoye của Ukraine, chỉ là tuyên truyền của Nga. Tuy nhiên tướng Syrsky cũng cho biết, hiện RFAF cũng có những “nỗ lực” vượt biên giới sang lãnh thổ Ukraine từ khu vực Kursk, nhưng đây chỉ là những nhóm trinh sát luồn sâu của RFAF và bị AFU “tiêu diệt nhanh chóng”. Trong khi đó, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky yêu cầu AFU giữ nguyên vị trí ở Sudzha thêm một hoặc hai tuần nữa, trong khi ông giải quyết các vấn đề chính trị của mình, rất có khả năng việc rút quân của các lữ đoàn Ukraine sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Các nguồn tin của Ukraina viết về điều này. Hiện tại, quân Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của RFAF ở Kursk, mặc dù họ vẫn đang hết sức nỗ lực cố gắng để làm như vậy. Hiện AFU cũng cố gắng sơ tán số thương binh về tuyến sau và tiếp tục đưa lực lượng vào khu vực Kursk do họ kiểm soát; đồng thời tăng cường phòng thủ ở tuyến Sumy, giáp biên giới với tỉnh Kursk của Nga. Theo các nhà phân tích, sau thời gian liên tục tung quân vào Kursk, để RFAF tận dụng cơ hội ở chiến trường Donbass, hiện lãnh đạo AFU đang rút dần các đơn vị tinh nhuệ khỏi Kursk và Sumy về mặt trận Donbass, khiến thế trận ở Kursk nghiêng nhanh về phía Nga. Tính tới thời điểm hiện tại, tất cả các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk, đã bị hỏa lực của RFAF kiểm soát hoàn toàn. Do vậy nhóm quân Ukraine ở Kursk đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây và tiêu diệt hoàn toàn, khi nắp “nồi hầm” Kursk chỉ còn chưa đầy 4 km. Nếu AFU không duy trì lực lượng đủ mạnh ở khu vực Sumy (giáp với khu vực Kursk do họ kiểm soát), thì sau khi đánh bật quân Ukraine về phía bên kia biên giới, rất có thể RFAF sẽ tràn sang tỉnh Sumy, tiến hành thành lập “vùng đệm an toàn” như tuyên bố của Tổng thống Nga Putin vào tháng 10 năm ngoái. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, TASS, Sohu).