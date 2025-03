Nho sữa “quý tộc” thành hàng “rẻ hơn rau” như thế nào?

Không phải chính vụ song nho sữa Trung Quốc vẫn được rao bán giá sỉ chỉ từ 12.000 đồng/kg, rẻ hơn mớ rau muống tại chợ. Đây được xem là mức thấp nhất kể từ khi nho sữa nhập vào Việt Nam đến nay. Ảnh: Vietnamnet Giá sỉ lao dốc kéo theo giá nho sữa bán lẻ trên thị trường cũng giảm mạnh, còn 30.000-60.000 đồng/kg (tùy loại), rẻ hơn nhiều so với nho Việt Nam. Ảnh: FB Hạnh bui Nho sữa Shine Muscat (nho mẫu đơn) là kết quả của sự lai tạo giữa giống Akitsu-21 và Hakunan do Viện Khoa học Cây ăn quả Quốc gia (NIFTS) Nhật Bản tạo ra năm 1988. Ảnh: Taste of Japan Nho sữa Nhật Bản có đặc điểm quả to, không hạt, cùi dày, độ ngọt cao, mùi thơm, vị ngọt đậm đà. Loại nho này về Việt Nam giá hơn 2 triệu đồng/kg. Ảnh: Ngocchaufruits Năm 2006, nho sữa được du nhập vào Trung Quốc. Hơn 10 năm sau, giống nho này thực sự bùng nổ trên khắp Trung Quốc. Ảnh: Facebook Mang lại lợi nhuận "khủng", nho sữa nhanh chóng được quảng bá và trồng ồ ạt tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. Ảnh: Zhumadian Net News Theo Viện nghiên cứu cây ăn quả thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Trung Quốc, tính đến năm 2020, diện tích trồng nho sữa ở Trung Quốc đạt 800.000 mẫu Anh, gấp khoảng 40 lần so với Nhật Bản. Năm 2023, diện tích trồng nho đã lên tới 1,2 triệu mẫu Anh, tương đương gần 500.000ha. Ảnh: VOV Theo các chuyên gia, việc mở rộng diện tích ồ ạt là nguyên nhân chính khiến giá nho sữa giảm mạnh. Từ một loại quả cao cấp và hiếm có ở Nhật Bản, nho sữa được "sản xuất hàng loạt" tại Trung Quốc và thu hoạch quanh năm. Ảnh: Facebook Nho sữa Trung Quốc từng có giá lên tới 500 nhân dân tệ/kg, tương đương hơn 1,7 triệu đồng/kg. Nhưng chỉ sau vào năm, nho sữa rớt giá thê thảm. Ảnh: Facebook Theo Qinghai News, hồi đầu năm 2023, giá nho sữa ở mức 68 nhân dân tệ/catty, nhưng đến tháng 9/2023, giá chỉ còn 7,98 nhân dân tệ/catty, tương đương 28.000 đồng/500gram. Thậm chí, giá bán buôn chỉ từ 4 nhân dân tệ/catty, tức khoảng 14.000 đồng/500gram. Ảnh: Facebook Dù giá nho sữa liên tục lao dốc nhưng không còn dễ bán. Thậm chí, nhiều sản phẩm trồng ở tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên vẫn chưa được tiêu thụ hết. Ảnh: Facebook Theo khảo sát của các chuyên gia từ Viện nghiên cứu cây ăn quả Trịnh Châu thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Trung Quốc, giá nho sữa lao dốc chủ yếu do diện tích trồng tăng vọt, chất lượng sản phẩm không đồng đều và thiếu các tiêu chuẩn. Ảnh: Tin tức Bắc Kinh Năng suất phù hợp trên mỗi mẫu nho (tương đương 666,6m2) sẽ đạt khoảng 4 tấn. Tuy nhiên, không ít nông dân đã tăng năng suất lên 7-8 tấn, thậm chí hàng chục tấn trên mỗi mẫu nho khiến chất lượng nho giảm. Ảnh: Facebook Theo 36KR, nho sữa trồng ở Nhật Bản chủ yếu sử dụng chất hữu cơ có nguồn gốc từ thực vật như mùn cưa, vỏ quả óc chó... Trong khi đó, một số nông dân Trung Quốc sử dụng các loại phân vô cơ như phân lân, phân kali, phân canxi..Ảnh: Facebook Điều này khiến trọng lượng trái nho sữa to hơn, năng suất cao hơn nhưng không còn mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Facebook

