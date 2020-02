Mercedes-Benz C180 2020 sắp về Việt Nam khoảng 1,3 tỷ đồng

Phiên bản giá rẻ Mercedes-Benz C180 2020 mới dự kiến sẽ có giá bán khoảng 1,3 tỷ đồng tại Việt Nam, dễ tiếp cận hơn so với phiên bản C200 đang có giá 1,499 tỷ đồng hay 2 phiên bản còn lại là C 200 Exclusive hay C 300 AMG. Mặc khác, giá xe Mercedes-Benz C180 2020 sẽ dễ tiếp cận nhất trong cả phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ tại thị trường Việt. Hiện tại, chưa có thông tin gì về mức giá chính thức của C180, các bác hãy chờ đợi cho đến lúc xe được ra mắt. Về động cơ, C 180 được trang bị loại 4 cyl thẳng hàng (I4) dung tích 1.6L tăng áp (M274) cho công suất tối đa 156 mã lực tại 5.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250Nm đạt được tại dải vòng tua từ 1.200 – 4.000 vòng / phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 9 cấp. Nhờ đó, C 180 có thể tăng tốc từ 0 – 100km/h chỉ trong 8,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 223 km/h. Đáng lưu ý, phiên bản C 180 này sử dụng máy 1.6L tăng áp KHÔNG sử dụng hệ truyền động mild-hybrid với trợ lực EQ-Boost như phiên bản C200/C200 Exclusive, vốn dùng máy 1.5L tăng áp kết hợp với EQ-Boost.Tại một số thị trường như Philippines, C 180 (bản Avantgarde) đi kèm với một số trang bị như mâm hợp kim kích thước 17 inch đi kèm với lốp 225/50R17 và đèn pha LED. Trong khi nội thất ghế ngồi được bọc da Artico cao cấp, ốp nhôm sang trọng và đèn LED chiếu sáng trang trí nội thất. Phiên bản C180 2020 sắp tới được MBV giới thiệu có thể sẽ khác biệt về thiết kế ngoại thất (mâm), cũng như các trang bị bên trong nội thất so với một số thị trường khác để phù hợp với giá bán tại thị trường Việt Nam. Hiện tại chưa rõ phiên bản C180 mới sẽ được nhập khẩu hay lắp ráp trong nước, nhưng khả năng cao C 180 sẽ được lắp ráp trong nước như 3 phiên bản còn lại. Với giá bán dự kiến khoảng 1,3 tỷ đồng, mẫu xe sedan Mercedes-Benz C180 2020 không chỉ gia tăng sức cạnh tranh cho dòng C-Class trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, mà còn hấp dẫn cả khách hàng của phân khúc sedan hạng D cỡ trung – phân khúc đang có sự góp mặt của những cái tên như: Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda6. Video: Chi tiết Mercedes-Benz C180 2020 sắp về Việt Nam.

