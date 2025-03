Mặc như không nơi công cộng, mỹ nhân xứ Trung nhận chỉ trích

Trương Hi Hi là một trong những mỹ nhân mới nổi ở Trung Quốc. Cô hiện sở hữu 377 ngàn người theo dõi trên Instagram. Cô nàng được biết đến với phong cách hở cực bạo, khiến nhiều mỹ nhân gợi cảm khác còn phải ái ngại thay. Tuy không sở hữu chiều cao khủng với đôi chân dài miên man thế nhưng mỹ nhân gợi cảm lại có những lợi thế khác. Khuôn mặt xinh đẹp thời thượng, vòng một khủng, vòng eo thon thả khiến Trương Hi Hi thoải mái diện những set đồ gợi cảm. Đáng chú ý hơn, Trương Hi Hi không ngại diện áo hở chân ngực, hoặc ăn mặc hở hang đi trên đường phố. Dù vấp phải chỉ trích của nhiều người nhưng người đẹp chia sẻ, ngay từ đầu cô đã theo style gợi cảm nổi bật nên sẽ kiên định với phong cách của mình. Hết diện áo trễ nải vòng 1, Trương Hi Hi còn mặc áo ngắn chỉ 3-5cm, để lộ phần lớn chân ngực. Trên trang cá nhân không thiếu hình ảnh hở hang của cô gái này. Vòng 1 "khủng" là lợi thế giúp cô tự tin diện trang phục tôn dáng. Ảnh: IGNV

