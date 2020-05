"Xe sang" Daewoo Magnus chỉ hơn 100 triệu đồng tại Việt Nam

Hiện tại, giá xe Daewoo Magnus đời 2004 – 2005 có giá rao bán hơn 100 triệu đồng, mất giá trầm trọng so với những mẫu xe tương tự cùng đời như Toyota Camry hay Honda Accord. Lý do chính đến từ việc đây là mẫu xe “uống xăng như uống bia”. Daewoo Magnus là dòng xe sedan hạng trung được sản xuất bởi Daewoo Motors đầu tiên và sau này thuộc về tập đoàn General Motors (GM) khi mà GM đã quyết định mua lại thương hiệu Daewoo. Mẫu xe này được ký hiệu nội bộ bằng mã số V200 cho Tiến sĩ WJ Lee làm giám đốc dự án. V200 được phát triển và kéo dài dựa trên mô hình của mẫu xe Daewoo Leganza (V100). Mẫu xe sedan Daewoo Magnus ra mắt thị trường nội địa Hàn Quốc vào năm 2000. Sau đó mẫu xe này còn có mặt tại những thị trường khác như Đài Loan. Tại Việt Nam, mẫu xe Daewoo Magnus trình làng năm 2004 với hai dòng sản phẩm chính Magnus Eagle 2.0L và Magnus L6 2.5L, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Magnus thời điểm này chính là Toyota Camry 2.4L. Xe sở hữu chiều dài tổng thể 4.770 mm, chiều rộng 1.816 mm và chiều cao 1.440 mm. Chiều dài cơ sở dừng lại ở mức 2.770 mm và phù hợp với mọi lứa tuổi từ thanh niên cho đến thế hệ lớn tuổi. Cốp sau của xe là nơi có thể chứa được 2 vali cỡ trung cùng một số vật dụng khác đủ cho cả năm hành khách. Tại thời điểm mới ra mắt thị trường Việt Nam, Daewoo đã chọn phương thức trang bị những tiện nghi hiện đại nhất có thể mà nhiều thứ trong số đó mẫu xe Toyota Camry 2.4L có thể chưa được trang bị nhằm cạnh tranh tối đa với các mẫu xe cùng phân khúc. Có thể liệt kê một số trang thiết bị hữu ích như cảm biến tự động khóa cửa theo tốc độ, ghế lái điều khiển điện tám hướng, gương chỉnh và gập điện, trang bị hệ thống gương chống chói và gương tự động chiếu xuống khi lùi. Về trang thiết bị an toàn, Daewoo Magnus tại Việt Nam trang bị 2 túi khí cho hàng ghế trước, gương hậu trong xe luôn tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày và đêm. Đặc biệt, kính lái của mẫu xe này được thiết kế luôn có độ trong suốt tối đa ngay khi trời mưa nhằm giúp người lái quan sát tốt hơn. Magnus L6 có động cơ lớn và đắt hơn phiên bản Magnus Eagle, tuy nhiên Magnus L6 động cơ lớn này lại có doanh số bán hàng cao gấp 3,5 lần cùng mức giá 38.000 USD cho một chiếc xe thời điểm năm 2004. Video: Daewoo Magnus giá rẻ có là lựa chọn đáng cân nhắc?

