Xe ôtô đắt hàng cuối năm, mức giảm phí trước bạ sắp hết

Cùng với đó, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ôtô cũng liên tục đưa về trong nước hàng loạt sản phẩm mới cùng nhiều chính sách giảm giá, khuyến mại sâu để kích cầu. Điều này đã đưa thị trường ôtô Việt Nam trở lại đà tăng trưởng sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và giai đoạn giãn cách xã hội.

Theo thống kê từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số ôtô của các thành viên trong tháng 10/2020 đạt 33.254 xe, tăng 22% so với tháng 9/2020 và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số ôtô của các thành viên trong tháng 10/2020 đạt 33.254 xe.

Các mẫu xe du lịch đã bán được 25.339 xe (tăng 23%), xe thương mại đạt doanh số 7.528 xe (tăng 17%) và xe chuyên dụng là 387 xe (tăng 71% so với tháng trước). Còn đối với dòng xe lắp ráp trong nước đạt 20.498 xe, tăng 15% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.756 xe, tăng 35% so với tháng trước.

Sau nhiều tháng bị Hyundai “soán ngôi”, Toyota chính thứ trở lại vị thế mẫu xe được ưa chuộng nhất với doanh số 8.947 xe trong tháng 10, tăng 39% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng chính là kỷ lục bán hàng theo tháng của Toyota Việt Nam kể từ đầu năm đến nay.

TC Motor bán ra thị trường 7.839 xe, giảm 4,5% so với tháng 9, mức giảm này khiến Hyundai yếu thế hơn đối thủ Toyota.

Từ đầu năm đến nay, Toyota Việt Nam đã tung ra một loạt bản nâng cấp mới cho các mẫu xe của mình. Nổi bật nhất phải kể đến mẫu Toyota Corolla Cross hiện đang được khá nhiều người quan tâm, với doanh số hơn 1.548 xe mẫu xe này đã vượt qua Kia Seltos đứng đầu phân khúc SUV min và xếp ở vị trí Top 10 xe bán chạy nhất.

Trong khi đó, TC Motor bán ra thị trường 7.839 xe, giảm 4,5% so với tháng 9, mức giảm này khiến Hyundai yếu thế hơn và để đối thủ Toyota vượt mặt, tụt xuống vị trí thứ hai. Ngoài ra, ở một số hãng xe khác cũng có mức tăng trưởng nhẹ so với tháng trước như Honda tăng 4%, Mitsubishi tăng 9,3%, KIA tăng 22%, Suzuki tăng 13%,…

Sau quãng thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tháng Ngâu, thị trường ôtô trong nước đang tìm lại đà tăng trưởng cuối năm.

Riêng đối với các mẫu xe của VinFast lại tỏ ra hụt hơi về mặt doanh sô với 2.866 xe bán ra trong tháng 10, giảm 32% so với tháng trước. Tuy nhiên, ở mẫu xe hạng A Fadil tiếp tục vượt mặt Grand i10 năm ngôi vương phân khúc với doanh số 1.851 xe và đứng ở vị trí thứ 3 trong Top 10 xe bán chạy

Tuy nhiên, với doanh số trên chưa phản ánh hết toàn cảnh thị trường ôtô Việt Nam bởi còn có sự góp mặt của các thương hiệu khác như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo, TC MOTOR,…

Sau quãng thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tháng Ngâu, thị trường ôtô trong nước đang tìm lại đà tăng trưởng cuối năm. Mức tăng trưởng trên được cho là đến từ việc một số hãng tung ra những mẫu xe mới, với các chương trình khuyến mại hấp như tặng phụ kiện, tặng tiền mại, khuyến mại 50% phí trước bạ còn lại.

Đứng ở góc độ người tiêu dùng, mua xe trong thời điểm này có thể tiết kiệm khá nhiều chi phí nhờ được hưởng ưu đãi phí trước bạ.

Trong khi đó, cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa Nghị định 70/2020/NĐ-CP về giảm phí trước bạ sẽ kết thúc, cho nên đây cũng là khoảng thời gian để các hãng tranh thủ giành lại thị phần từ đối thủ. Theo dự đoán, từ giờ đến hết năm 2020 các hãng sẽ tiếp tục tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm kích cầu doanh số.

Đứng ở góc độ người tiêu dùng, mua xe trong thời điểm này có thể tiết kiệm khá nhiều chi phí nhờ được hưởng ưu đãi phí trước bạ, kết hợp với chương trình khuyến mại hấp dẫn mức giảm cao nhất lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo nhận định của một số chuyên gia, thị trường xe những tháng cuối năm sẽ có doanh số tăng trưởng đáng kể. “Với sức mua như hiện nay, thị trường ôtô từ nay tới cuối năm sẽ sôi động hơn nữa. Bên cạnh đó, giá xe cuối năm dự kiến sẽ còn giảm do nhiều mẫu xe vẫn còn tồn kho với số lượng lớn. Ngoài ra, một số mẫu xe có doanh số thấp nên buộc phải giảm giá để đạt doanh số cuối năm. Chính vì vậy, cuộc đua về sản lượng bán hàng, của các ông lớn trong ngành ôtô được dự báo sẽ càng nóng hơn, nhờ đó người tiêu dùng cũng sẽ được hưởng lợi hơn.