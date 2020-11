Mercedes-AMG GT 63 S 2021 đã "hạ bệ" Porsche Panamera thế nào?

Vậy là Mercedes-AMG GT 63 S 2021 mới đã giành lại "ngôi vương" tại Nurburgring từ Porsche Panamera Turbo S mới nhất, một lần nữa trở thành "xe sang nhanh nhất tại Nurburgring". Siêu xe Mercedes-AMG GT 63 S của Đức đã hoàn thành 20,6 km (đường đua cũ) tại Nurburgring trong 7 phút 23,009 giây, và mất 7 phút 27,8 giây đối với đường đua đầy đủ hơn - 20,832 km. Những con số này đều nhỉnh hơn so với Panamera Turbo S 2021 (7 phút 25,04 giây và 7 phút 29,81 giây tương ứng). Sở dĩ có hai cách tính như vậy là vì vào năm ngoái, trường đua Nurburgring đã thay đổi quy chế tính giờ hoàn thành một vòng đường đua. Cụ thể, sự thay đổi xảy ra ở khu vực T13, ngay vạch đích. Trước đây, các xe sẽ được tính giờ xuất phát từ cuối đoạn thẳng, nơi nối từ đường đua GP ra và kết thúc tại đầu đoạn thẳng, nơi các xe sẽ rẽ trái vào đường đua GP (theo kiểu bố trí toàn trường đua), chừa lại quãng đường dài gần 300 mét nằm giữa khiến chiều dài đường đua là 20,6 km. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh, hiện các xe muốn lập kỷ lục đều phải chạy hết quãng đường bị bỏ trống trước đây, tức là toàn đường đua dài 20,832 km. Thực hiện màn lập kỷ lục đầy ánh hào quang của Mercedes-AMG GT 63 S 2021 chính là Kỹ sư phát triển của Mercedes-AMG, Demian Schaffert. Theo kỹ sư, AMG GT 63 S mới đã nhanh hơn 2,3 giây so với lần thử nghiệm vào mùa thu năm 2018 của mẫu xe tiền nhiệm. Điều này là dễ hiểu vì AMG GT 63 S 2021 đã được nâng cấp đáng kể. Mặt khác, chiếc xe vừa lập kỷ lục đã được trang bị gói tùy chọn AMG Aerodynamics Package để tăng cường sự ổn định cho xe ở tốc độ cao, đi kèm còn có bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 cùng ghế xô và dây đai an toàn 4 điểm để tăng thêm mức độ an toàn cho xe. Tất nhiên, thứ mà Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ mới cần "cảm ơn" nhất là khối động cơ tăng áp kép V8 4.0L, được tinh chỉnh để sản sinh công suất lên tới 630 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức mạnh được gửi đến bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp "siêu sedan" chỉ tốn 3,2 giây để chạy nước rút từ 0 - 100 km/h, trước khi cán tốc độ tối đa 315 km/h. Video: Xem Mercedes-AMG GT 63 S 2021 "đấu" Porsche Panamera.

