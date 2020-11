Porsche ra mắt 911 Turbo S đặc biệt cùng chuyên cơ Embraer

“ Porsche và Embraer cùng có được những giá trị tương đồng”, ông Alexander Fabig, Trưởng bộ phận cá nhân hóa và xe cổ điển của Porsche chia sẻ. “Với sự hợp tác này, chúng tôi sử dụng những gì mà hai thương hiệu này nổi tiếng để phát triển bộ đôi xe hơi – máy bay độc nhất vô nhị theo ý nguyện của cả hai nhóm khác hàng.” Bộ đôi này đều sở hữu cho mình màu sơn Platinum Silver Metallic ở ngoại thất, kết hợp cùng màu sơn Jet Grey Metallic ở phần bụng của chúng. Ngăn cách hai màu sơn này, Porsche đã sử dụng đường kẻ sọc hai màu là Brilliant Chrome và Speed Blue. Để tạo sự hoàn hảo, màu sơn và cả đường kẻ sọc siêu xe Porsche 911 Turbo S hay chiếc chuyên cơ Phenom 300E đều được hoàn thiện hoàn toàn thủ công. Cũng ở bên ngoài, một logo đánh dấu sự đặc biệt của bộ đôi được lấy cảm hứng từ những đường nét khí động học của cả hai, tất cả đều được đánh số riêng. Trên chiếc 911 Turbo S “Duet”, Porsche còn trang bị thêm cho nó gói nâng cấp ngoại thất Sport Design với cản trước, cản sau cũng như ốp hông hoàn toàn mới. Xe sở hữu bộ mâm Exclusive được làm bằng nhôm, sơn màu xám (Platinum Silver Metallic) với các chi tiết xanh dương (Speed Blue) sơn nổi trên các nan hoa. Cùng với đó, một số các chi tiết cũng được làm đặc biệt hơn như số đăng ký của chiếc chuyên cơ đi cặp cùng xe sơn dưới cánh lướt gió, ốp cửa có đèn với dòng chữ “No Step” phát sáng màu đỏ, đồng hổ Sport Chrono màu xám… Khoang lái của 911 Turbo S “Duet” được bọc da với hai tông màu chủ đạo là đen và xám tro, đi cùng chỉ khâu tương phản màu xanh (Speed Blue) nổi bật. Trần xe được bọc vật liệu Alcantara màu xám đẹp mắt, vô-lăng với dải da màu xanh đánh dấu hướng 12 giờ cũng như lưng ghế ốp sợi carbon là các điểm nhấn hoàn thiện nội thất của xe. Giống với bên ngoài, khoang lái của phiên bản này cũng có được logo đánh dấu sự đặc biệt “One of 10” và một bộ bạt trùm xe được thiết kế riêng với dòng chữ “Remove before flight” lấy cảm hứng từ ngành hàng không. Porsche trang bị cho 911 (992) Turbo S khối động cơ phẳng sáu xy-lanh, dung tích 3,8 lít tăng áp kép. Động cơ này có khả năng tạo ra công suất cực đại 640 mã lực, cao hơn đến 60 mã lực so với thế hệ trước và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, cao hơn đến 100 Nm so với 991.2. Xe vẫn sử dụng hộp số PDK, truyền sức mạnh đến cả bốn bánh xe, nhờ đó, thời gian tăng tốc lên 100 km/h được tiết kiệm 0,2 giây, đạt 2,7 giây, tăng tốc lên 200 km/h trong chỉ 8,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa ở mức 330 km/h. Nhờ hệ thống quản lý lực kéo PTM (Porsche Traction Management) ở hệ dẫn động 4 bánh AWD, khả năng chuyển đổi lực xoắn trên 911 Turbo S mới linh hoạt, hoàn hảo hơn, với khả năng chuyển tới 500 Nm cho 2 bánh trước (62,5% lên cầu trước). Cánh gió phía sau của xe được thiết lập với năm chế độ khác nhau, kết hợp cùng cánh gió ẩn được đặt phía dưới cản, giúp cải thiện khả năng khí động học cho xe. Về phần chiếc chuyên cơ, Embraer Phenom 300E sở hữu tốc độ hành trình ở mức 464 hải lý với khả năng di chuyển liên tục 2.010 hải lý trước khi cần nạp lại nhiên liệu. Ngoài ra, khi mua bộ đôi này, khách hàng còn được tặng kèm bộ hành lý do Porsche Design thiết kế, hoàn thiện màu với hai tông màu xám khác biệt, tương tự như chiếc siêu xe và chiếc chuyên cơ. “Sự hợp tác tầm cỡ này chỉ có thể đạt được khi cả hai cùng có được tầm nhìn phát triển chung, đó là mang đến trải nghiệm tuyệt đỉnh cho khách hàng”, CEO của hãng chuyên cơ Embraer, ông Michael Amalfitano nói. “Từng chi tiết của chiếc bộ đôi này được lấy cảm hứng từ tiêu chuẩn cao của sự sành điệu, đến từ chính những khách hàng của chúng tôi.” Chiếc chuyên cơ có giá bán ở mức 10 triệu USD và giá xe Porsche 911 Turbo S chỉ được bán kèm cho khách hàng mua chiếc máy bay Phenom 300E với mức trên 200.000 USD. Cả hai sẽ được sản xuất giới hạn chỉ 10 chiếc trên toàn thế giới. Video: Porsche ra mắt 911 Turbo S đặc biệt cùng chuyên cơ Embraer.

