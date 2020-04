Cụ thể trong 3 tháng đầu năm, các thành viên của VAMA - Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam chỉ giao đến tay người tiêu dùng 50.009 xe. Như vậy, doanh số quý I/2020 của VAMA giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tiên thị trường ôtô Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm mạnh mẽ của quý I trong suốt 5 năm trở lại đây.

Tính riêng tháng 3/2020, doanh số của VAMA đạt 19.154 xe, tăng 10% so với tháng 2/2020 nhưng giảm tới 40% so với cùng kỳ 2019. Với các hãng xe ngoài VAMA như TC Motor - nhà sản xuất và phân phối xe Hyundai - mới đây thông báo bán được 15.362 trong 3 tháng qua, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường ôtô Việt Nam 3 tháng đầu năm giảm mạnh vì Covid-19.

Các thành viên khác như Mercedes-Benz, VinFast hoặc Mekong không công bố số liệu hàng tháng. Nếu cộng gộp với doanh số của TC Motor vào chung với VAMA, toàn thị trường trong quý 1/2020 tiêu thụ tổng 65.371 xe, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chia ra theo mục đích sử dụng, cũng có thể thấy xu hướng giảm này rất rõ nét, xe du lịch chỉ có doanh số 38.349 chiếc (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2019); xe thương mại bán được 13.280 chiếc (giảm 26%) và xe chuyên dụng chỉ đạt 928 chiếc (giảm 32%).

Bên cạnh đó, tính theo nguồn gốc sản xuất thì doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước (CKD) được thống kê là 33.174 chiếc (giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, còn xe nhập khẩu (CBU) cũng chỉ bán được 19.383 chiếc (giảm 39%).

Những thương hiệu thường có doanh số tốt như: Toyota, Ford, Thaco (Kia, Mazda), Mitsubishi sau giai đoạn này đều sụt giảm. Trong đó sau nhiều năm, lần đầu Thaco không có sản phẩm nào góp mặt trong danh sách top xe bán chạy nhất thị trường.

Những dòng xe thương mại của Suzuki, Isuzu, Hino là ngoại lệ khi phần lớn đều ghi nhận mức tăng trưởng dương, tuy nhiên số lượng xe bán ra không nhiều.

Isuzu là hãng xe có mức tăng trưởng +27% của quý I/2020, tuy nhiên Isuzu chủ yếu bán các dòng xe tải thương mại, chỉ có hai mẫu: xe SUV 7 chỗ mu-X và xe bán tải D-Max được xếp vào hàng xe con.

Và để kích cầu tiêu dùng trong thời kỳ thấp điểm, Bộ Công thương vừa đề xuất lên Chính phủ giảm 50% lệ phí đăng ký trước bạ cho khách hàng mua ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước cho tới hết năm 2020.

Dự kiến, doanh số ôtô trong tháng 4 cũng sẽ tiếp tục sụt giảm mạnh do trùng với thời gian cách ly xã hội bắt đầu từ ngày 1/4 và chưa biết khi nào kết thúc, các đại lý đều phải đóng cửa trong khi nhiều nhà máy sản xuất của các hãng xe như Ford, Toyota, Honda,... đã tạm dừng hoạt động.