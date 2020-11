"Siêu ngựa chồm" Ferrari SF90 Spider sở hữu sức mạnh ra sao?

Ferrari SF90 Spider mới đã chính thức được ra mắt qua sự kiện được tổ chức trực tuyến. SF90 Spider là phiên bản mui trần của SF90 Stradale - siêu xe plug-in hybrid (hybrid cắm sạc) đầu tiên của Ferrari. Ferrari SF90 mui trần sở hữu sức mạnh tương đương phiên bản coupe với tổng công suất 986 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Sức mạnh này được sản sinh từ động cơ tăng áp kép V8 4.0L, sản sinh công suất 769 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Bên cạnh đó, 3 mô-tơ điện bổ sung thêm 217 mã lực và 100 Nm cho siêu xe này. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh qua hộp số 8 cấp ly hợp kép. Theo công bố của Ferrari, SF90 Spider có hiệu suất ngang ngửa với bản Stradale. Thông thường, các phiên bản spider có hiệu suất kém hơn bản coupe đôi chút do cấu tạo mui trần. Cụ thể, SF90 Spider có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, 0-200 km/h trong 7 giây và vận tốc tối đa là 340 km/h. Theo công bố của Ferrari, SF90 Spider nặng 1.670 kg. So với bản coupe, SF90 Spider nặng hơn 100 kg do có thêm cơ cấu mui gấp và gia công lại khung gầm. Phần mui xếp của SF90 Spider chỉ chiếm khoảng 100 lít dung tích khi gấp lại. Phần mui này cũng nhẹ hơn 40 kg so với mui cứng thông thường do sử dụng nhiều vật liệu nhôm. Siêu xe này chỉ mất khoảng 14 giây cho quá trình đóng/mở mui. Để đảm bảo tính khí động học như bản Stradale, SF90 Spider được hạ thấp phần mui 20 mm. Do đó, kính chắn gió của xe nghiêng nhiều hơn, cột A mỏng hơn và khoang lái được đưa về gần người lái hơn. Nội thất của SF90 Spider tương tự bản coupe với vô-lăng tích hợp nhiều nút chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 16 inch độ phân giải cao. Tương tự SF90 Stradale, SF90 Spider cũng có gói tùy chọn Assetto Fiorano. Các nâng cấp của gói tùy chọn này gồm giảm xóc Multimatic của xe đua GT, ốp cửa carbon, ống xả titanium, cánh gió sau carbon, bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2... Với gói tùy chọn này, chiếc SF90 Spider giảm khoảng 21 kg do sử dụng nhiều vật liệu nhẹ như carbon, titanium. Ngoài ra, khách hàng tùy chọn gói Assetto Fiorano có thể yêu cầu ngoại thất 2 tone màu Như đã giới thiệu, SF90 Spider là phiên bản mui trần của siêu xe SF90 Stradale, được ra mắt cuối tháng 5/2019. Đây là một trong những mẫu xe kỷ niệm 90 năm thành lập của Scuderia Ferrari. SF là ký tự viết tắt của Scuderia Ferrari trong khi Stradale trong tiếng Italy có nghĩa là con đường. Mức giá xe Ferrari SF90 Spider mui trần chưa được công bố. Video: Ra mắt siêu xe Ferrari SF90 Spider 2021 mới.

