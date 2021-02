Xe ôtô có thể “rụng bánh, gãy càng” khi đang lăn bánh?

Thời gian vừa qua, những câu chuyện về xe ôtô với những hình ảnh mập mờ không rõ ràng về việc "rơi bánh, gãy càng" đang được chia sẻ một cách chóng vánh trên mạng xã hội và một số trang tin không chính thống khiến nhiều người đặt nghi vấn: Liệu đây có phải là động cơ, hay âm mưu dìm hàng xe ôtô Việt Nam?

Những thông tin "xe ôtô rụng bánh, gãy càng" xuất hiện với tần suất cao trên mạng xã hội trong thời gian qua cũng đã khiến cho không ít người tiêu dùng hoài nghi về độ an toàn của các mẫu xe 4 bánh hiện nay. Tuy nhiên, bản chất của việc xe bị gãy trục bánh lại không liên quan đến chất lượng chiếc xe mà còn do nhiều yếu tố khách quan như: Xe cũ nát, không bảo dưỡng thường xuyên… nhưng chủ yếu do người cầm lái.