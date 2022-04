Xe máy Honda Việt Nam từ bình dân đến cao cấp đều tăng giá "sốc"

Sau khi thực hiện điều chỉnh giá bán sản phẩm xe máy vào hồi đầu tháng này, giá xe máy Honda Việt Nam bắt đầu có biến động. Trong hi một số mẫu xe có giá bán tốt hơn thì số khác lại tăng lên khá mạnh, tuy nhiên việc tăng giá bán tại đại lý hoàn toàn không liên quan đến việc Honda điều chỉnh gia bán mà do đại lý tự đội giá. Giá xe Honda Lead đang chênh đến 8 triệu đồng tại đại lý.

Cụ thể, mẫu Honda Lead sau khi điều chỉnh giá bán có mức tăng nhẹ, từ 16.545 đến 76.545 đồng tùy phiên bản, nhưng giá xe Honda Lead tại đại lý lại đang bị đội lên từ 4 đến 8 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất. Khảo sát tại đại lý cho thấy Honda Lead 125 Tiêu chuẩn đang được đại lý đẩy giá lên mức 43 triệu đồng, chênh lệch 4 triệu đồng. Bản Lead 125 Cao cấp cũng đang bị hét lên tới 45,5 triệu đồng, chênh lệch khoảng 4,3 triệu đồng so với giá niêm yết. Riêng các bản màu Đỏ và Xanh thuộc bản Cao cấp lại có giá 46 triệu đồng, chênh lệch gần 5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Bị đội giá mạnh nhất là phiên bản Đặc biệt của Honda Lead 125 khi đang được báo giá hơn 50 triệu đồng với bản màu Đen và Bạc. Đây được xem là làm giá mạnh nhất của Honda Lead bản mới sua khi bán ra thị trường vào cuối tháng 12/2021. Tương tự như những lần làm giá trước đó, lý do mà các đại lý đưa ra là xe khan hàng trong khi khách mua lại có nhu cầu cao, vì vậy khách muốn mua xe ngay thời điểm này cần phải chi thêm tiền.

Giá xe Future 125 gây sốc với mức chênh lệch 10 triệu đồng.

giá xe Honda Future 125

Ngoài Lead 125, trước đó một mẫu xe phổ thông khác cũng đang bị đội giá rất mạnh là Future 125. Cụ thể, giá xe Honda Future trong tuần trước tại đại lý rơi vào khoảng 36 - 38,5 triệu đồng, chênh lệch đến 6,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Nhưng đến hiện tại đại lý đang báo giá Future 125 ở mức 38,5 đến 40 triệu đồng, đồng nghĩa rằngđang bị đôi lên khoảng 8,5 - 10 triệu đồng.