Honda HR-V 2023 hé lộ thiết kế nội thất mang đậm phong cách Civic

Cách đây hơn 1 tuần, hãng Honda đã bất ngờ tung ra những hình ảnh đầu tiên của HR-V thế hệ mới dành cho thị trường Mỹ. Tuy nhiên, đây đều là những hình ảnh chụp ngoại thất của mẫu SUV cỡ B - Honda HR-V 2023 mới này. Đến nay, khi triển lãm Ô tô New York 2022 đã cận kề, hãng Honda tiếp tục hé lộ thiết kế nội thất của HR-V mới. Theo hãng, nội thất của Honda HR-V 2023 tại Mỹ sẽ theo được thiết kế phong cách của Civic thế hệ thứ 11. Đồng thời, mẫu SUV cỡ B này sẽ được trang bị hàng ghế sau thoải mái hơn và khoang hành lý lớn hơn nhờ chiều dài cơ sở tăng đến 127 mm. Đúng như những gì hãng Honda miêu tả, HR-V 2023 dành cho thị trường Mỹ cũng có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này dự kiến có kích thước khoảng 10 inch và đi kèm núm xoay ở bên cạnh giống trang bị dành cho Honda Civic 2022. Ngoài màn hình trung tâm, Honda HR-V 2023 còn được trang bị cụm điều khiển trung tâm khá cao với ngăn đựng đồ ngay bên dưới. Cả hai chi tiết này đều không giống với Honda HR-V thế hệ mới hiện đang bán ở thị trường châu Á và sắp về Việt Nam trong năm nay. Tương tự nội thất, ngoại thất của Honda HR-V 2023 dành cho Mỹ cũng khác biệt đáng kể so với xe ở châu Á. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Honda Civic 2022, mẫu SUV cỡ B này có thiết kế ngoại thất gọn gàng và góc cạnh hơn. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác khá nhỏ so với xu hướng hiện nay, đi kèm mắt lưới dạng tổ ong. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED nằm cao, sát với nắp ca-pô và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" giống Honda Civic thế hệ thứ 11. Tiếp đến là khe gió nhỏ ở hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm khá rộng, đi kèm lưới mắt cáo. Nắp ca-pô của xe được thiết kế dài hơn thế hệ cũ và dập gân nổi bật. Ở bên sườn, sự thay đổi lớn nhất của Honda HR-V 2023 có lẽ là tay nắm cửa sau. Khác với xe ở châu Á, mẫu SUV cỡ B này được trang bị tay nắm cửa đặt trên cửa sau thay vì cột C. Bên dưới còn có nẹp thân xe màu đen và bộ vành la-zăng 5 chấu, sơn 2 màu thể thao. Đằng sau Honda HR-V 2023 dành cho thị trường Mỹ là đèn hậu nằm ngang và không nối liền với nhau bằng dải đèn ở giữa như xe sắp bán ở Việt Nam. Ngay cả thiết kế cửa cốp và cản sau của xe cũng khác so với Honda HR-V 2022 bán ở châu Á. Trong khi đó, ống xả và cần gạt nước trên kính lái của xe đều được giấu khá kín. Hiện thông tin về động cơ của Honda HR-V 2023 dành cho thị trường Mỹ vẫn được hé lộ. Hãng Honda chỉ khẳng định HR-V 2023 sẽ có công suất tối đa lớn thế hệ cũ. Sẽ không ngạc nhiên nếu xe dùng chung động cơ với Honda Civic 2022. Rất có thể Honda HR-V 2023 tại Mỹ sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực của người anh em Civic. Dự kiến, Honda HR-V 2023 sẽ được tung ra thị trường Mỹ vào mùa hè năm nay. Video: Honda HR-V sắp về Việt Nam có gì hay?

Cách đây hơn 1 tuần, hãng Honda đã bất ngờ tung ra những hình ảnh đầu tiên của HR-V thế hệ mới dành cho thị trường Mỹ. Tuy nhiên, đây đều là những hình ảnh chụp ngoại thất của mẫu SUV cỡ B - Honda HR-V 2023 mới này. Đến nay, khi triển lãm Ô tô New York 2022 đã cận kề, hãng Honda tiếp tục hé lộ thiết kế nội thất của HR-V mới. Theo hãng, nội thất của Honda HR-V 2023 tại Mỹ sẽ theo được thiết kế phong cách của Civic thế hệ thứ 11. Đồng thời, mẫu SUV cỡ B này sẽ được trang bị hàng ghế sau thoải mái hơn và khoang hành lý lớn hơn nhờ chiều dài cơ sở tăng đến 127 mm. Đúng như những gì hãng Honda miêu tả, HR-V 2023 dành cho thị trường Mỹ cũng có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này dự kiến có kích thước khoảng 10 inch và đi kèm núm xoay ở bên cạnh giống trang bị dành cho Honda Civic 2022. Ngoài màn hình trung tâm, Honda HR-V 2023 còn được trang bị cụm điều khiển trung tâm khá cao với ngăn đựng đồ ngay bên dưới. Cả hai chi tiết này đều không giống với Honda HR-V thế hệ mới hiện đang bán ở thị trường châu Á và sắp về Việt Nam trong năm nay. Tương tự nội thất, ngoại thất của Honda HR-V 2023 dành cho Mỹ cũng khác biệt đáng kể so với xe ở châu Á. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Honda Civic 2022, mẫu SUV cỡ B này có thiết kế ngoại thất gọn gàng và góc cạnh hơn. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác khá nhỏ so với xu hướng hiện nay, đi kèm mắt lưới dạng tổ ong. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED nằm cao, sát với nắp ca-pô và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" giống Honda Civic thế hệ thứ 11. Tiếp đến là khe gió nhỏ ở hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm khá rộng, đi kèm lưới mắt cáo. Nắp ca-pô của xe được thiết kế dài hơn thế hệ cũ và dập gân nổi bật. Ở bên sườn, sự thay đổi lớn nhất của Honda HR-V 2023 có lẽ là tay nắm cửa sau. Khác với xe ở châu Á, mẫu SUV cỡ B này được trang bị tay nắm cửa đặt trên cửa sau thay vì cột C. Bên dưới còn có nẹp thân xe màu đen và bộ vành la-zăng 5 chấu, sơn 2 màu thể thao. Đằng sau Honda HR-V 2023 dành cho thị trường Mỹ là đèn hậu nằm ngang và không nối liền với nhau bằng dải đèn ở giữa như xe sắp bán ở Việt Nam. Ngay cả thiết kế cửa cốp và cản sau của xe cũng khác so với Honda HR-V 2022 bán ở châu Á. Trong khi đó, ống xả và cần gạt nước trên kính lái của xe đều được giấu khá kín. Hiện thông tin về động cơ của Honda HR-V 2023 dành cho thị trường Mỹ vẫn được hé lộ. Hãng Honda chỉ khẳng định HR-V 2023 sẽ có công suất tối đa lớn thế hệ cũ. Sẽ không ngạc nhiên nếu xe dùng chung động cơ với Honda Civic 2022. Rất có thể Honda HR-V 2023 tại Mỹ sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực của người anh em Civic. Dự kiến, Honda HR-V 2023 sẽ được tung ra thị trường Mỹ vào mùa hè năm nay. Video: Honda HR-V sắp về Việt Nam có gì hay?