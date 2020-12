Ngắm huyền thoại DeLorean DMC-12 khi được ra đời năm 2020

Siêu xe DeLorean DMC-12 là huyền thoại đã vượt qua bài thử nghiệm thời gian khi ngày nay nó vẫn được người ta nhớ đến nhờ vai diễn trong loạt phim viễn tưởng “Back to the Future”. Bởi mẫu xe này chuẩn bị kỷ niệm 40 năm tuổi, nhà thiết kế ôtô Angel Guerra quyết định tri ân bằng cách tạo ra một phiên bản hiện đại 2020 của DMC-12 trong thời gian rảnh rỗi của mình. Cho dù những hình ảnh ta thấy ở đây không hề là thật nhưng phải cộng nhận rằng thiết kế của Angel Guerra trông cực ngầu. DMC-12 2020 đời mới là một chiếc xe thể thao điện bóng bẩy với thân vỏ bằng thép chống gỉ phong cách, kết hợp những đường công tinh tế và các điểm nhấn góc cạnh. Bên cạnh đó, chiếc xe còn có những chi tiết thể hiện sự tri ân tới mẫu xe huyền thoại trong quá khứ là cửa cánh chim, la-zăng phong cách tua-bin, và phần đầu xe mang tính khí động học hơn xưa. Góc kính bên hình tam giác cũng hiện diện, nhưng lần này nó có kích thước nhỏ hơn nhiều và giúp chiếc xe trông trơn mượt hơn hẳn “người tiền bối”. Mặc dù có hệ thống cửa sổ kính phía sau kiểu cổ điển, phần đuôi xe trông vẫn rất hiện đại vì có dải đèn hậu LED hết chiều rộng và một bộ khuếch tán gió lớn. Đuôi xe cũng có một phần tương đối bằng phẳng với huy hiệu DeLorean kiểu xưa, gợi nhớ tới thiết kế tấm cản va phía sau của DMC-12 nguyên bản. Những điểm nổi bật đáng chú ý khác bao gồm nắp capô thông gió, bộ chẻ gió lớn ở phía trước và dải đèn pha LED bao quanh. Guerra cũng cho biết rằng phiên bản 2020 hiện đại hóa này sẽ dài hơn và rộng hơn so với bản gốc với kích thước dài 4.780 mm, rộng 2.045 mm và cao 1.143 mm. Chưa hết, chiếc xe vượt thời gian DeLorean mới còn được hình dung sẽ trang bị hai mô tơ điện đặt phía sau và một hệ thống tự lái hoàn toàn. Để phù hợp vế thứ hai, chiếc xe sẽ có camera và cảm biến lắp ẩn bên trong sọc đen bao quanh thân xe. Trong khi DeLorean DMC-12 luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của nhiều người, Guerra chia sẻ rằng nó thực sự đã thay đổi cuộc đời anh ấy. Như anh ấy giải thích, "Kể từ khi chiếc xe đó lăn xuống con dốc của chiếc xe tải trong ‘Back to the Future’, tôi biết mình sẽ trở thành một nhà thiết kế xe ôtô". Điều đó đã thành hiện thực khi anh ấy bắt đầu thiết kế ôtô từ năm 2008 và từng làm việc cho nhiều công ty khác nhau, bao gồm cả Rimac. Video: Phác thảo DeLorean DMC-12 khi được ra đời năm 2020.

