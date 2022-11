Vừa tăng giá Hyundai SantaFe lại bị kèm “lạc” tới 35 triệu đồng

Tham khảo qua một đại lý tại Hà Nội, Hyundai SantaFe bán kênh giá dù mới được điều chỉnh tăng giá bán lẻ đề xuất nhiều nhất tới 35 triệu đồng ở đầu tháng 11. Theo một tư vấn bán hàng chia sẻ, Hyundai Santa Fe đang bị bán chênh từ 25 – 35 triệu đồng so với giá niêm yết, trong đó, phiên bản Cao cấp sẽ “đội giá” nhiều nhất 35 triệu đồng còn bản Tiêu chuẩn kênh 25 triệu đồng, mức “lạc” áp dụng chung cho bản máy dầu cũng như máy xăng.

Cụ thể, phiên bản Xăng Tiêu chuẩn và Dầu Tiêu chuẩn của Hyundai SantaFe tại đại lý này có giá thực tế lần lượt là 1,08 tỷ và 1,18 tỷ đồng còn bản Xăng Cao cấp và Dầu Cao cấp được chào bán với mức giá là 1,31 tỷ và 1,41 tỷ đồng. Hyundai SantaFe đang bị bán kênh tới 35 triệu đồng tại đại lý.

Kể từ đầu năm nay, Hyundai SantaFe vẫn bán kèm lạc tại đại lý, có thời điểm cao nhất lên tới cả trăm triệu đồng. Nguyên nhân của hiện tượng này chủ yếu là do TC Motor gặp vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng linh phụ kiện, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Phải đến tháng 8 và tháng 9 vừa qua, tình trạng “đội giá” của SantaFe mới chấm dứt. Những tưởng vấn đề này đã được giải quyết song đến cuối tháng 10 vừa qua, TC Motor lại bất ngờ điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của 3 mẫu SUV là Hyundai Creta, Tucson và Santa Fe với lý do là do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng và đồng thời cũng do tình trạng khan hiếm linh phụ kiện một lần nữa diễn ra.

Trong năm 2022, TC Motor cũng không phải là đơn vị duy nhất chịu ảnh hưởng bởi điều này. Nhiều hãng xe trên thị trường cũng bắt buộc phải điều chỉnh tăng giá bán nhiều mẫu xe, ví dụ như Toyota, Lexus hay Mercedes-Benz.