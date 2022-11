MV Agusta Ampelio - scooter điện có thể đổi pin "bắt tay" cùng Kymco

Nhiều người cho rằng thương hiệu MV Agusta của Ý chỉ tập trung vào những mẫu xe môtô phân khối lớn với hiệu suất cao. Tuy nhiên, trên thực tế, thương hiệu nay đã sản xuất xe scooter từ thập niên '50. Do đó, không có gì bất ngờ khi scooter MV Agusta chạy điện hoàn toàn mới vừa ra mắt tại triển lãm EICMA năm nay. Mẫu xe ga MV Agusta Ampelio 2023 mới, tân binh nhà MV Agusta lấy cảm hứng thiết kế từ những mẫu scooter trong quá khứ như CGT và Ovunque. Hãng MV Agusta đã thuê nhà thiết kế người Nga Maksim Ponomarev để tái hiện hình ảnh của những mẫu scooter thập niên '70 theo phong cách hiện đại. Được gọi bằng cái Ampelio, tân binh nhà MV Agusta lấy cảm hứng thiết kế từ những mẫu scooter trong quá khứ như CGT và Ovunque. Hãng MV Agusta đã thuê nhà thiết kế người Nga Maksim Ponomarev để tái hiện hình ảnh của những mẫu scooter thập niên '70 theo phong cách hiện đại. Sau khi xem bản phác thảo, ông Timur Sardarov, CEO của hãng MV Agusta, đã thông qua dự án. Dự án phát triển MV Agusta Ampelio đã bắt đầu từ 2 năm trước. Để chế tạo Ampelio, MV Agusta cần một đối tác có kinh nghiệm trong mảng sản xuất xe máy điện. Đó là lý do vì sao MV Agusta đã kết hợp với hãng Kymco của Đài Loan. Trong triển lãm EICMA năm ngoái, Kymco đã từng giới thiệu mẫu xe máy điện mang tên S7. Đây cũng chính là mẫu xe máy điện chia sẻ khung gầm với MV Agusta Ampelio. MV Agusta Ampelio sở hữu thiết kế không quá nhỏ gọn, đi kèm sàn đặt chân rộng rãi và yên đủ chỗ cho 2 người ngồi.Thêm vào đó là đèn pha hình tròn, gợi liên tưởng đến những mẫu scooter trong thập niên '50. "Trái tim" của MV Agusta Ampelio 2023 là mô-tơ điện có công suất 4,1 kW (khoảng 5,5 mã lực). Mô-tơ điện này kết hợp cùng 2 bộ pin Ionex với dung lượng 1,7 kWh và có thể tháo ra để thay pin thay vì cắm sạc. Sau khi được thay pin, xe có thể chạy quãng đường tối đa 85 km.Theo hãng MV Agusta, Ampelio có trọng lượng chỉ 121 kg khi lắp pin và 95 kg khi tháo pin. Đồng thời, vị trí đặt pin không gây ảnh hưởng đến thể tích của cốp chứa đồ bên dưới yên xe. Do đó, cốp của mẫu xe máy điện này có thể chứa 1 chiếc mũ bảo hiểm. Các nhà thiết kế của MV Agusta cho biết, Ampelio sẽ có 2 chế độ lái là Normal và Sport. Hãng cũng đang cân nhắc việc trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho mẫu xe máy điện này. Hãng MV Agusta hứa hẹn xe sẽ sở hữu khung gầm hiện đại với những tính năng như chìa khóa thông minh và phụ kiện như hộp đựng đồ phía sau. Khi chọn tên cho mẫu xe máy điện này, hãng MV Agusta đã nhìn cả về quá khứ và tương lai. Chữ cái "A" trong tên xe bắt nguồn từ những mẫu scooter trong thập niên '50 của MV Agusta. Trong khi đó, những chữ cái còn lại bắt nguồn từ ampe - đơn vị đo cường độ dòng điện. Hiện thời điểm bán ra thị trường và giá xe MV Agusta Ampelio vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết MV Agusta Ampelio - scooter điện có thể đổi pin.

