Hyundai Ioniq 6 2023 có giá bán khởi điểm dưới 1 tỷ đồng

Vào hôm 29/6/2022 vừa qua, hãng Hyundai đã vén màn mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới mang tên Ioniq 6. Đến nay, khi tham gia triển lãm Ô tô Quốc tế Busan 2022 hiện đang diễn ra tại Hàn Quốc, Hyundai Ioniq 6 2023 mới đã góp mặt và chính thức công bố mức giá bán. Cụ thể, giá xe Hyundai Ioniq 6 2023 ở thị trường nội địa Hàn Quốc sẽ dao động trong khoảng từ 55 - 65 triệu Won (tương đương 984 triệu đến 1,16 tỷ đồng). Giá bán này chưa bao gồm các khoản thuế. Khi mua Hyundai Ioniq 6 2023, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại pin là 53 kWh và 77,4 kWh. Cụm pin 77,4 kWh cho phép xe chạy được 524 km theo tiêu chuẩn nội địa. Hãng Hyundai hi vọng xe có thể đạt được phạm vi di chuyển 610 km theo tiêu chuẩn WLTP tại châu Âu. Có được phạm vi di chuyển này một phần là nhờ thiết kế khí động lực học của Hyundai Ioniq 6 2023. Ngoài thiết kế ngoại thất mượt mà, mẫu sedan thuần điện này còn có hốc gió đóng/mở chủ động và cánh gió sau, mang đến hệ số lực cản không khí chỉ 0,21 Cd, ngang ngửa Mercedes-Benz EQS. Bên cạnh đó, mẫu xe điện Hyundai Ioniq 6 2023 còn hỗ trợ sạc nhanh 350 kW, giúp tăng dung lượng pin từ 10-80% trong thời gian chỉ 18 phút. Tính năng Plug and Charge (PnC) sẽ tự động xác thực và tiến hành thanh toán chi phí sạc ngay sau khi người lái cắm sạc. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ dẫn động cầu sau RWD tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tùy chọn. Ở bản dẫn động cầu sau, Hyundai Ioniq 6 2023 dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Trong khi đó, Hyundai Ioniq 6 AWD 2023 sẽ dùng 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 352 mã lực và mô-men xoắn cực đại 605 Nm. Theo hãng Hyundai, phiên bản dùng pin 77,4 kWh và dẫn động AWD của xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 5,1 giây. Con số này khá ấn tượng với một mẫu sedan có kích thước lớn như Hyundai Ioniq 6 2023. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP dành riêng cho ô tô điện, tương tự Ioniq 5, Kia EV6 và Genesis GV60, Ioniq 6 sở hữu chiều dài 4.855 mm, chiều rộng 1.880 mm, chiều cao 1.495 mm cùng chiều dài cơ sở 2.950 mm. Bên ngoài, mẫu xe này có khá nhiều chi tiết thiết kế đáng chú ý như cụm đèn pha LED ma trận, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu dạng điểm ảnh, cản trước phối 2 màu, 6 đèn nhỏ báo dung lượng pin bên dưới hốc gió trung tâm, nóc dốc về phía sau theo phong cách xe coupe, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu hay vành hợp kim đa chấu. Đặc biệt, xe còn có 2 cánh gió phía sau, 1 cánh gió nằm ngay trên đèn hậu và cánh gió còn lại nối liền với kính cửa sau, tích hợp đèn phanh LED. Bên trong Hyundai Ioniq 6 2023 là không gian nội thất hiện đại và đậm chất tương lai. Xe được trang bị 2 màn hình 12,3 inch nối liền với nhau, vô lăng vát đáy thể thao và cửa gió điều hòa kéo dài hết mặt táp-lô. Nằm ở hai đầu của mặt táp-lô là cặp màn hình nhỏ để hiển thị hình ảnh do camera kỹ thuật số bên ngoài thu được. Chưa hết, xe còn có hệ thống đèn viền 64 màu với 6 cách phối 2 màu, bệ tì tay trên cửa được thiết kế dốc xuống dưới và không tích hợp các nút bấm như thông thường, hàng ghế sau rộng rãi cùng những chất liệu nội thất thân thiện với môi trường. Cuối cùng là tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hỗ trợ đỗ xe từ xa thông minh và tính năng giả âm thanh động cơ. Dự kiến, hãng Hyundai sẽ bắt đầu bán Ioniq 6 ra thị trường Hàn Quốc từ tháng 9 năm nay. Bên cạnh đó, Hyundai Ioniq 6 2023 cũng sẽ được bán ở nhiều thị trường trên toàn cầu nhằm dần dần thay thế Sonata Video: Giới thiệu Hyundai Ioniq 6 2023 chạy điện hoàn toàn mới.

Vào hôm 29/6/2022 vừa qua, hãng Hyundai đã vén màn mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới mang tên Ioniq 6. Đến nay, khi tham gia triển lãm Ô tô Quốc tế Busan 2022 hiện đang diễn ra tại Hàn Quốc, Hyundai Ioniq 6 2023 mới đã góp mặt và chính thức công bố mức giá bán. Cụ thể, giá xe Hyundai Ioniq 6 2023 ở thị trường nội địa Hàn Quốc sẽ dao động trong khoảng từ 55 - 65 triệu Won (tương đương 984 triệu đến 1,16 tỷ đồng). Giá bán này chưa bao gồm các khoản thuế. Khi mua Hyundai Ioniq 6 2023, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại pin là 53 kWh và 77,4 kWh. Cụm pin 77,4 kWh cho phép xe chạy được 524 km theo tiêu chuẩn nội địa. Hãng Hyundai hi vọng xe có thể đạt được phạm vi di chuyển 610 km theo tiêu chuẩn WLTP tại châu Âu. Có được phạm vi di chuyển này một phần là nhờ thiết kế khí động lực học của Hyundai Ioniq 6 2023. Ngoài thiết kế ngoại thất mượt mà, mẫu sedan thuần điện này còn có hốc gió đóng/mở chủ động và cánh gió sau, mang đến hệ số lực cản không khí chỉ 0,21 Cd, ngang ngửa Mercedes-Benz EQS. Bên cạnh đó, mẫu xe điện Hyundai Ioniq 6 2023 còn hỗ trợ sạc nhanh 350 kW, giúp tăng dung lượng pin từ 10-80% trong thời gian chỉ 18 phút. Tính năng Plug and Charge (PnC) sẽ tự động xác thực và tiến hành thanh toán chi phí sạc ngay sau khi người lái cắm sạc. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ dẫn động cầu sau RWD tiêu chuẩn hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tùy chọn. Ở bản dẫn động cầu sau, Hyundai Ioniq 6 2023 dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Trong khi đó, Hyundai Ioniq 6 AWD 2023 sẽ dùng 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 352 mã lực và mô-men xoắn cực đại 605 Nm. Theo hãng Hyundai, phiên bản dùng pin 77,4 kWh và dẫn động AWD của xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 5,1 giây. Con số này khá ấn tượng với một mẫu sedan có kích thước lớn như Hyundai Ioniq 6 2023. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP dành riêng cho ô tô điện, tương tự Ioniq 5, Kia EV6 và Genesis GV60, Ioniq 6 sở hữu chiều dài 4.855 mm, chiều rộng 1.880 mm, chiều cao 1.495 mm cùng chiều dài cơ sở 2.950 mm. Bên ngoài, mẫu xe này có khá nhiều chi tiết thiết kế đáng chú ý như cụm đèn pha LED ma trận, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu dạng điểm ảnh, cản trước phối 2 màu, 6 đèn nhỏ báo dung lượng pin bên dưới hốc gió trung tâm, nóc dốc về phía sau theo phong cách xe coupe, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu hay vành hợp kim đa chấu. Đặc biệt, xe còn có 2 cánh gió phía sau, 1 cánh gió nằm ngay trên đèn hậu và cánh gió còn lại nối liền với kính cửa sau, tích hợp đèn phanh LED. Bên trong Hyundai Ioniq 6 2023 là không gian nội thất hiện đại và đậm chất tương lai. Xe được trang bị 2 màn hình 12,3 inch nối liền với nhau, vô lăng vát đáy thể thao và cửa gió điều hòa kéo dài hết mặt táp-lô. Nằm ở hai đầu của mặt táp-lô là cặp màn hình nhỏ để hiển thị hình ảnh do camera kỹ thuật số bên ngoài thu được. Chưa hết, xe còn có hệ thống đèn viền 64 màu với 6 cách phối 2 màu, bệ tì tay trên cửa được thiết kế dốc xuống dưới và không tích hợp các nút bấm như thông thường, hàng ghế sau rộng rãi cùng những chất liệu nội thất thân thiện với môi trường. Cuối cùng là tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hỗ trợ đỗ xe từ xa thông minh và tính năng giả âm thanh động cơ. Dự kiến, hãng Hyundai sẽ bắt đầu bán Ioniq 6 ra thị trường Hàn Quốc từ tháng 9 năm nay. Bên cạnh đó, Hyundai Ioniq 6 2023 cũng sẽ được bán ở nhiều thị trường trên toàn cầu nhằm dần dần thay thế Sonata Video: Giới thiệu Hyundai Ioniq 6 2023 chạy điện hoàn toàn mới.