Hyundai Elantra 2023 "lộ hàng" 4 phiên bản, từ 629 triệu tại Việt Nam

Cụ thể Hyundai Elantra 2023 mới sẽ vẫn tiếp tục bán ra với 4 phiên bản tại thị trường Việt Nam bao gồm 2 phiên bản động cơ xăng 1.6L, 1 phiên bản động cơ xăng 2.0L và 1 phiên bản động cơ xăng tăng áp 1.6T-GDi. Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao của Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.440 (mm). So với phiên bản facelift ra mắt vào năm 2019, Elantra thế hệ mới dài hơn 55 mm, rộng hơn 25 mm nhưng thấp hơn 10 mm. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 20 mm và đạt mốc 2.720 mm. Ngoài ra, trọng lượng không tải của Hyundai Elantra thế hệ 7 cũng nhẹ hơn đáng kể so với thế hệ trước. Tùy theo phiên bản mà tự trọng của xe giảm từ 30 – 50 kg. Để có được điều này, một phần không nhỏ đến từ nền tảng khung gầm Hyundai-Kia K3 platform, thay thế khung gầm J Platform trước đây. Hai phiên bản động cơ xăng 1.6L hút khí tự nhiên tiếp tục cho công suất tối đa 126 mã lực tại 6.300 v/ph. Đi kèm là 2 lựa chọn hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản 1.6MT và 1.6AT tiếp tục trang bị la-zăng 15 và 16 inch. Phiên bản động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên cũng cho công suất tối đa 157 mã lực tại 6.200 v/ph. Đi kèm khối động cơ trên tiếp tục là hộp số tự động 6 cấp. Elantra 2.0AT cũng tiếp tục trang bị la-zăng 17 inch. Tương tự phiên bản động cơ xăng tăng áp 1.6T-GDi cũng có công suất tối đa 201 mã lực tại 6.000 v/ph. Đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp 7DCT. Điểm mới của phiên bản này là trang bị la-zăng 18 inch lớn hơn 1 inch so với trước đây. Thông tin chi tiết trang bị của Hyundai Elantra 2023 vẫn còn là ẩn số. Theo những hình ảnh hé lộ tại nhà máy, Hyundai Elantra thế hệ mới mang ngôn ngữ thiết kế “Parametric Dynamics” hiện đại và cá tính, với những đường cắt xẻ táo bạo, thay thế những đường vuốt mượt mà trước đây. Điểm nhấn trên Elantra 2023 chính là hệ thống an toàn chủ động Hyundai Smart Sense nhằm cạnh tranh tốt hơn trước các đối thủ. Gói trang bị này sẽ bao gồm các tính năng: Phòng tránh va chạm phía trước FCA,... Một số tính năng an toàn khác như; Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, Cảnh báo và phòng tránh va chạm cắt ngang phía đuôi xe RCCA, Hỗ trợ giữ làn đường LFA, Cảnh báo chệch làn đường LKA , Kiểm soát hành trình với chức năng Stop & Go SCC. Ngoài ra, Hyundai Elantra 2023 sẽ được trang bị các tính năng an toàn khác như Đèn pha thích ứng HBA, Cảnh báo bỏ quên hành khác phía sau, Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa, Cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe PDW... Hiện tại, Hyundai TC Motor vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt Elantra 2023 tại Việt Nam. Tuy nhiên nhiều đại lý Hyundai chính hãng đã bắt đầu nhận cọc mẫu xe này từ 10 – 15 triệu đồng, thậm chí mức giá xe Hyundai Elantra 2023 còn được hé lộ từ 629 - 839 triệu đồng. Video: Hyundai Elantra 2023 sẽ có bản thể thao tại Việt Nam.

