Doanh số xe máy Honda tháng 10/2022 sụt giảm, dù Vision đắt khách

Với 243.536 xe được bán ra trong tháng 10 vừa qua, doanh số cộng dồn trong năm tài chính 2023 của Honda Việt Nam được nâng lên 1.344.137 xe, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng xe xuất khẩu CBU của Honda Việt Nam trong tháng 10 đạt 20.728 chiếc.

Doanh số Honda Việt Nam trong tháng 10/2022 ở mảng xe máy với tổng mức bán ra là 243.536 xe, giảm 2,6% so với tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở mảng xe ga, dòng xe ga Honda Vision dẫn đầu với 68.608 xe, chiếm 28,2% tổng doanh số bán xe máy của hãng trong tháng 10/2022. Hết thời "ngáo giá" do đứt gãy nguồn cung linh kiện sản xuất, Honda Vision lấy lại phong độ và liên tục tăng trưởng dương. So với tháng trước, "mẫu xe ga quốc dân" này đã tăng 24%, đóng góp đáng kể trong việc tăng doanh số cho Honda Việt Nam.

Theo công bố, Wave Alpha vẫn là mẫu xe số bán chạy nhất của hãng với 38.409 chiếc được giao đến tay khách hàng, chiếm 15,8% tổng doanh số bán xe máy của Hona Việt Nam trong tháng qua. Tuy nhiên, con số này lại bị sụt giảm 26% so với tháng trước.

Vision vẫn đứng đầu dòng sản phẩm xe tay ga của Honda Việt Nam.