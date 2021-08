Volvo Việt Nam triệu hồi gần 600 xe lỗi cầu chì bơm nhiên liệu

Theo thông báo mới nhất từ Cục đăng kiểm Việt Nam, vào ngày 30/7/2021, Volvo Việt Nam đã chính thức gửi thông báo triệu hồi 583 xe được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2020. Điều đáng chú ý của đợt xe Volvo bị triệu hồi này là tất cả các mẫu bao gồm; XC60, XC90, V90 Cross Country, S90, đều gặp vấn đề với cầu chì bơm nhiên liệu. Cụ thể, theo thông tin từ Volvo Việt Nam, cầu chì bơm nhiên liệu xe Volvo là thiết bị giúp bảo vệ mạch điện khỏi hư hỏng khi quá tải, chập, cháy mạch. Cầu chì sẽ tự động ngắt mạch điện khi bị quá tải. Tuy nhiên, khi cầu chì ngắt, bơm nhiên liệu sẽ không hoạt động khiến xe không thể khởi động được. Trong tình huống này, màn hình thông tin tài xế DIM (Driver Infomation Module) sẽ hiện cảnh báo. Hàng loạt mẫu xe Volvo bị triệu hồi tại Việt Nam.

Trong trường hợp chiếc xe Volvo sử dụng động cơ hybrid (xăng lai điện) thì người lái xe vẫn có thể dừng xe an toàn hoặc tiếp tục lái nếu pin trong xe còn đủ điện. Do đó, để đảm bảo an toàn, Volvo Việt Nam đã gửi thông báo triệu hồi tới các chủ xe và khuyến cáo họ nhanh chóng đưa xe tới các đại lý chính hãng để thực hiện thay cầu chì 15A thành 20A.

Theo công ty TNHH Sweden Auto - đơn vị phân phối chính hãng xe Volvo tại Việt Nam, đợt triệu hồi này sẽ tiến hành thay thế cho những mẫu xe được phân phối chính hãng và cả những chiếc xe được phân phối bởi đơn vị khác đã chuyển vùng về Việt Nam, miễn là được cung cấp bởi Volvo Cars Corporation. Toàn bộ việc thay thế này sẽ được thực hiện trong 1 giờ và miễn phí. Thời gian thực hiện triệu hồi sẽ diễn ra từ 31/7/2021 và kéo dài 1 năm.