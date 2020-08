Volvo XC90 T8 2020 - SUV 7 chỗ sang trọng, tiện nghi và tối giản

Không chỉ vậy, Volvo XC90 2020 mới còn từng được mệnh danh là “mẫu xe an toàn nhất thế giới” với hàng loạt các công nghệ hiện đại bậc nhất và liên tục “ẵm” hơn 200 giải thưởng quốc tế về thiết kế cũng như tính năng trang bị. “Trái tim” của Volvo XC90 T8 2020 là khối động cơ I4 2.0L 313 mã lực áp dụng công nghệ tăng áp và siêu nạp, cung cấp sức mạnh cho cầu trước thông qua hộp số tự động 8 cấp. Khi một chiếc SUV với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian như Volvo XC90 T8 mới “nhả” cầu trước và hoàn toàn sử dụng động cơ điện ở trục sau, EPA ước tính phạm vi hoạt động sẽ rơi vào khoảng 18 dặm (tương đương khoảng 29 km). Một con số không phải là thực sự ấn tượng cho lắm, tuy nhiên, hãy thử tưởng tượng việc di chuyển một chiếc SUV nặng hơn 2 tấn chỉ với năng lượng đến từ động cơ điện 87 mã lực. Khi kích hoạt chế độ chạy điện, Volvo XC90 T8 2020 có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 78 mph (tương đương 125.5 km/h). Quay trở lại với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, khi mà cả động cơ đốt trong I4 2.0L và động cơ điện đều được kích hoạt để cung cấp sức mạnh cho Volvo XC90 T8 2020. Thông qua thử nghiệm thực tế, XC90 T8 có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong 4.9 giây và hoàn thành chặng ¼ dặm trong 13.6 giây với tốc độ cuối cùng là 164 km/h. Những con số này thực sự ấn tượng đối với XC90 T8 - một chiếc SUV hybrid 3 hàng ghế vốn không được thiết kế để tập trung vào hiệu suất vận hành. Nhờ vào vị trí lắp đặt động cơ điện và bộ pin 9.1 kWh với chỉ 52% trọng lượng được phân bổ lên bánh trước, Volvo XC90 T8 2020 nhận được sự cân bằng về trọng lượng giữa phía trước và phía sau. Chính yếu tố này đem lại cho chiếc SUV sự ổn định và mượt mà tại mỗi khúc cua, độ bám đường luôn được đảm bảo ở mức lý tưởng nhất. Dung tích bộ pin mới cũng được gia tăng đáng kể, đây có thể coi là nâng cấp phần cứng lớn nhất đối với phiên bản 2020. Bên cạnh đó, các mạch thủy lực của hệ thống phanh được nâng cấp với tính năng điều khiển điện tử, cho phép Volvo XC90 T8 2020 tự động điều chỉnh cảm giác bàn đạp khi sử dụng kết hợp hệ thống phanh tái tạo với các đĩa phanh thông thường. Ngoài ra Volvo XC90 T8 2020 còn nhận được một số thay đổi nhỏ về mặt thiết kế, như bộ lưới tản nhiệt mới và cấu hình nội thất 6 ghế ngồi với ghế thuyền trưởng hạng thương gia ở hàng thứ 2. Về thiết kế, XC90 vẫn mang tính cạnh tranh rất cao đối với những dòng xe tốt nhất, cả về ngoại thất lẫn nội thất. Volvo XC90 T8 2020 vẫn sở hữu một ngoại hình to lớn và đồ sộ với những chi tiết thiết kế quen thuộc, pha trộn giữa sự mềm mại và vuông vắn, cổ điển và hiện đại. Các chi tiết mang tính thương hiệu vẫn được giữ lại trên phiên bản mới, bao gồm bộ lưới tản nhiệt với các thanh kim loại mạ crom duy trì thiết kế “thác nước” - Waterfall, cụm đèn pha với tạo hình đèn ban ngày lấy cảm hứng từ chiếc búa của Thor trong thần thoại Bắc Âu và dải đèn hậu chạy dài từ trần xe xuống 2 bên hông. Đối với phiên bản mới, khoang cabin của Volvo XC90 T8 vẫn đảm bảo phong cách thiết kế kết hợp giữa 3 yếu tố là sang trọng - tối giản - tiện nghi, sử dụng chất liệu da cao cấp cùng các chi tiết ốp gỗ, nhôm và viền bạc đầy đẳng cấp. Đáng chú ý, nổi bật ở khoang lái của Volvo XC90 T8 là chiếc cần số pha lê đặc biệt, được gia công bởi hãng sản xuất thủy tinh nổi tiếng Orrefors đến từ Thụy Điển. Ngoài chất liệu da êm ái và thoải mái, ghế ngồi trên Volvo XC90 còn được tích hợp các tính năng hiện đại như chỉnh điện đa hướng, nhớ vị trí và massage ở hàng ghế lái. Đáng tiếc là chức năng massage cho hàng ghế trước sẽ chỉ hoạt động ở khu vực tựa lưng, nhưng đã đủ cho một chiếc SUV như XC90. Về mức độ tiêu thụ nhiên liệu, EPA ước tính Volvo XC90 T8 2020 tiêu tốn khoảng 8.7 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp khi sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (cả động cơ xăng I4 2.0L và động cơ điện đều được kích hoạt). Qua thử nghiệm thực tế trên tuyến đường cao tốc dài 75 dặm, mức tiêu thụ nhiên liệu đo được của XC90 T8 là 8.1L/100km. Những kết quả thu được về mức tiêu thụ nhiên liệu của Volvo XC90 T8 2020 hầu như chỉ mang tính tham khảo và tương đối. Do sử dụng công nghệ động cơ hybrid, nên mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế sẽ phụ thuộc vào cách lái xe của mỗi cá nhân khác nhau. Tại thị trường Mỹ, giá xe Volvo XC90 T8 2020 được niêm yết ở mức 73.800 USD (khoảng 1,71 tỷ đồng), chưa bao gồm 995 USD phí vận chuyển. Ngoài ra, XC90 T8 còn cung cấp thêm cho khách hàng các tùy chọn gói trang bị như hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins cao cấp 3200 USD (khoảng 74 triệu đồng); bộ lazang hợp kim 6 chấu cỡ 22 inch cùng lốp hiệu suất cao 4230 USD (khoảng 98 triệu đồng); Luxury Package 3100 USD (khoảng 72 triệu đồng) bao gồm vô-lăng sưởi, massage ở hàng ghế lái và sưởi ấm cho hàng ghế sau… Video: Chi tiết SUV hạng sang Volvo XC90 Excellence 2020 mới.

