DMG-1 - Hệ thống lái xe mô phỏng tân tiến nhất thế giới

Dựa theo CEO công ty Dynisma, Ashley Warne, ngành công nghiệp ôtô đang chi khoảng 9,7 tỷ USD mỗi năm để chế tạo những xe nguyên mẫu, chạy trên 800.000 km trong quá trình phát triển và thử nghiệm. Những chi phí này có thể giảm đáng kể với hệ thống mô phỏng lái xe mới nhất của công ty, một cỗ máy có lẽ là tân tiến nhất trên thị trường ngày nay. Nhà sản xuất máy mô phỏng chuyển động Dynisma tuyên bố rằng thiết bị DMG-1 mới của họ cung cấp một hướng tiếp cận sáng tạo để thiết kế máy mô phỏng và xác định lại mô phỏng chuyển động, tốt hơn 50% so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác. Sản phẩm này có hai phiên bản, DMG-1, và DMG-1C, với chữ “C” viết tắt cho “carbon”, qua đó cho biết đấy là phiên bản trọng lượng nhẹ hơn. Cả hai cỗ máy mô phỏng đều được thiết kế phù hợp cho mọi loại ứng dụng trong phát triển motorsport và ôtô, nhằm mục tiêu giảm bớt nếu không muốn nói là loại bỏ hoàn toàn nhu cầu đối với các nguyên mẫu được chế tạo thủ công và nhiều lần thử nghiệm. Chúng có thể được tùy chỉnh để sử dụng bất kỳ loại khung gầm nào. Máy mô phỏng DMG-1 cung cấp một trải nghiệm lái xe sống động và chân thực đáng kinh ngạc, nhờ băng thông chuyển động cao > 55Hz ở tất cả 6DOF (6 mức độ tự do). Đó là lý do tại sao người lái có thể trải nghiệm mọi thứ từ tiếng ồn trên đường, độ rung động cơ đến độ rung ABS, và hơn thế nữa. Một tính năng đáng lưu ý khác của DMG-1 là độ trễ cực thấp (3-4 ms), giúp cung cấp phản hồi chuyển động xe tức thời, khiến người lái có thể phản ứng nhanh hơn như thể đang lái một chiếc xe thật. Dynisma đã sử dụng hệ thống lái xe DMG-1 cho quá trình thiết kế và chế tạo của máy mô phỏng đặc chế riêng đầu tiên cho một đội đua Công thức 1. Theo Ashley Warne, mục đích của máy mô phỏng là giảm chi phí, tác động khí thải carbon, và thời gian cần thiết để thử nghiệm xe, trong khi mang đến cho các kỹ sư khả năng thực hiện tất cả các thí nghiệm và nghiên cứu của họ trong một môi trường ảo an toàn 100%. Cả hai phiên bản DMG-1 và DMG-1C đều có thể được bán dưới dạng tiêu chuẩn hoặc được biến đổi và tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Dynisma không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về giá cả hoặc tính sẵn có của các sản phẩm vào lúc này. Tuy nhiên, các khách hàng quan tâm có thể liên lạc trực tiếp với công ty. Video: DMG-1 - Hệ thống lái xe mô phỏng tân tiến nhất thế giới.

