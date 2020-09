Volvo nâng cấp đồng loạt các dòng xe sang đầu bảng

90-Series là dòng xe đầu bảng của Volvo, bao gồm XC90, S90, V90 và V90 Cross Country. Những mẫu xe này mang trong mình công nghệ tốt nhất của hãng xe Thụy Điển. Sang năm 2021, tất cả sẽ được nâng cấp để tăng tính cạnh tranh với các đối thủ từ Mercedes-Benz hay BMW. Tên mã T8 dùng để chỉ những mẫu xe dùng động cơ plug-in hybrid sẽ được sửa đổi thành Recharge, tiêu biểu là 2 bản Volvo S90 Recharge và XC90 Recharge, giá bán cũng sẽ được giảm. Cụ thể tại Mỹ, giá xe Volvo XC90 Recharge mới sẽ bán ra từ 64.445 USD, thấp hơn bản T8 trước đây 3.550 USD. Volvo S90 Recharge 2021 sẽ có giá từ 61.045 USD, thấp hơn bản S90 T8 2020 3.150 USD. Đồng thời mức chênh lệch giá bán giữa bản T6 và bản Recharge cũng được thay đổi trong năm 2021. Ở phiên bản 2020, giá bán chênh lệch giữa bản XC90 T6 và T8 là 10.700 USD, trong khi ở thế hệ 2021, mức chênh lệch chỉ còn 6.500 USD. Tương tự, Volvo S90 T8 2020 đắt hơn 9.550 USD so với bản T6, sang phiên bản 2020, S90 Recharge đắt hơn S90 T6 5.400 USD. Hãng điều chỉnh giá bán nhằm kích cầu, bản Recharge cũng có giá trị tốt hơn bản T8 với những bổ sung về trang bị tiêu chuẩn. Volvo S90 2021 biến thể sedan và wagon cũng được tái thiết kế, có kiểu dáng nhỏ hơn. Lưới tản nhiệt thiết kế mới với các thanh ngang ẩn bên trong, dải chrome kéo dài toàn chiều rộng cản trước. Các cánh chia gió trước cũng có kiểu dáng khác biệt. Đèn hậu được Volvo đã được tinh chỉnh, mang đến hình ảnh cao cấp hơn. Phần đuôi của S90 loại bỏ các đầu ra ống xả, thay vào đó chúng được ẩn bên trong. Điều này cho thấy hãng xe đang tiến gần hơn đến việc sử dụng động cơ điện hoàn toàn. Ở phiên bản 2021, Volvo V90 Cross Country được làm mới, các chi tiết trang trí bằng nhựa trên cửa được loại bỏ để tăng tính thẩm mỹ. Lưới tản nhiệt thể thao hơn, phần đầu xe thiết kế lại, nhô ra phía trước hơn nhằm tạo một ngoại hình cứng cáp. Xe cũng được trang bị hệ thống lốp mới, đầu ra ống xả cũng được ẩn đi. So với thế hệ 2020, ngoại hình của V90 ít gồ ghề hơn. Đèn hậu được làm lại tương tự S90. Trong cabin, xe sở hữu bảng điều khiển mới với các cửa điều hòa tái thiết kế. Hệ thống điều hòa có chức năng lọc tăng cường, có thể xử lý các hạt bụi có kích thước nhỏ tới 2,5 micron. Mẫu SUV XC90 cũng được nâng cấp nhẹ gồm tùy chọn nội thất 6 chỗ ngồi với "ghế thương gia", gói Lounge bổ sung chức năng ghế massage. Ngoài ra, vật liệu cabin cũng được cải thiện, bao gồm cả vải len, cho cảm giác trải nghiệm cao cấp hơn, đồng thời chất liệu len không bắt mùi như vải thường. Tất cả dòng 90-Series của Volvo đều có gói tiện nghi Premium tiêu chuẩn, gồm có giám sát điểm mù, đèn pha LED tự động thay đổi góc chiếu, sạc không dây. Volvo cũng bổ sung thiết kế mâm xe mới và chức năng an toàn "cảnh báo đèn nguy hiểm và đường trơn trượt". Xe cũng được trang bị dàn loa cao cấp Bowers & Wilkins với hiệu ứng âm thanh vòm, có các tùy chọn âm thanh như phòng nhạc Jazz, mô phỏng theo các Club nhạc Jazz ở quê hương Gothenburg của Volvo. Những nâng cấp ở ngoại hình, nội thất và giá bán khiến các mẫu xe Volvo trở nên thu hút hơn, tăng sức cạnh tranh ở phân khúc xe hạng sang trong năm 2021. Video: Xem trước Volvo XC40 Recharge 2021 mới.

90-Series là dòng xe đầu bảng của Volvo, bao gồm XC90, S90, V90 và V90 Cross Country. Những mẫu xe này mang trong mình công nghệ tốt nhất của hãng xe Thụy Điển. Sang năm 2021, tất cả sẽ được nâng cấp để tăng tính cạnh tranh với các đối thủ từ Mercedes-Benz hay BMW. Tên mã T8 dùng để chỉ những mẫu xe dùng động cơ plug-in hybrid sẽ được sửa đổi thành Recharge, tiêu biểu là 2 bản Volvo S90 Recharge và XC90 Recharge, giá bán cũng sẽ được giảm. Cụ thể tại Mỹ, giá xe Volvo XC90 Recharge mới sẽ bán ra từ 64.445 USD, thấp hơn bản T8 trước đây 3.550 USD. Volvo S90 Recharge 2021 sẽ có giá từ 61.045 USD, thấp hơn bản S90 T8 2020 3.150 USD. Đồng thời mức chênh lệch giá bán giữa bản T6 và bản Recharge cũng được thay đổi trong năm 2021. Ở phiên bản 2020, giá bán chênh lệch giữa bản XC90 T6 và T8 là 10.700 USD, trong khi ở thế hệ 2021, mức chênh lệch chỉ còn 6.500 USD. Tương tự, Volvo S90 T8 2020 đắt hơn 9.550 USD so với bản T6, sang phiên bản 2020, S90 Recharge đắt hơn S90 T6 5.400 USD. Hãng điều chỉnh giá bán nhằm kích cầu, bản Recharge cũng có giá trị tốt hơn bản T8 với những bổ sung về trang bị tiêu chuẩn. Volvo S90 2021 biến thể sedan và wagon cũng được tái thiết kế, có kiểu dáng nhỏ hơn. Lưới tản nhiệt thiết kế mới với các thanh ngang ẩn bên trong, dải chrome kéo dài toàn chiều rộng cản trước. Các cánh chia gió trước cũng có kiểu dáng khác biệt. Đèn hậu được Volvo đã được tinh chỉnh, mang đến hình ảnh cao cấp hơn. Phần đuôi của S90 loại bỏ các đầu ra ống xả, thay vào đó chúng được ẩn bên trong. Điều này cho thấy hãng xe đang tiến gần hơn đến việc sử dụng động cơ điện hoàn toàn. Ở phiên bản 2021, Volvo V90 Cross Country được làm mới, các chi tiết trang trí bằng nhựa trên cửa được loại bỏ để tăng tính thẩm mỹ. Lưới tản nhiệt thể thao hơn, phần đầu xe thiết kế lại, nhô ra phía trước hơn nhằm tạo một ngoại hình cứng cáp. Xe cũng được trang bị hệ thống lốp mới, đầu ra ống xả cũng được ẩn đi. So với thế hệ 2020, ngoại hình của V90 ít gồ ghề hơn. Đèn hậu được làm lại tương tự S90. Trong cabin, xe sở hữu bảng điều khiển mới với các cửa điều hòa tái thiết kế. Hệ thống điều hòa có chức năng lọc tăng cường, có thể xử lý các hạt bụi có kích thước nhỏ tới 2,5 micron. Mẫu SUV XC90 cũng được nâng cấp nhẹ gồm tùy chọn nội thất 6 chỗ ngồi với "ghế thương gia", gói Lounge bổ sung chức năng ghế massage. Ngoài ra, vật liệu cabin cũng được cải thiện, bao gồm cả vải len, cho cảm giác trải nghiệm cao cấp hơn, đồng thời chất liệu len không bắt mùi như vải thường. Tất cả dòng 90-Series của Volvo đều có gói tiện nghi Premium tiêu chuẩn, gồm có giám sát điểm mù, đèn pha LED tự động thay đổi góc chiếu, sạc không dây. Volvo cũng bổ sung thiết kế mâm xe mới và chức năng an toàn "cảnh báo đèn nguy hiểm và đường trơn trượt". Xe cũng được trang bị dàn loa cao cấp Bowers & Wilkins với hiệu ứng âm thanh vòm, có các tùy chọn âm thanh như phòng nhạc Jazz, mô phỏng theo các Club nhạc Jazz ở quê hương Gothenburg của Volvo. Những nâng cấp ở ngoại hình, nội thất và giá bán khiến các mẫu xe Volvo trở nên thu hút hơn, tăng sức cạnh tranh ở phân khúc xe hạng sang trong năm 2021. Video: Xem trước Volvo XC40 Recharge 2021 mới.