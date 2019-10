Xe Volvo XC40 Recharge 2020 hoàn toàn chạy điện trình làng

Volvo Cars vừa chính thức công bố mẫu xe Volvo XC40 Recharge mới, mẫu xe hoàn toàn chạy điện đầu tiên của hãng, và cũng là mẫu xe đầu tiên trong dòng sản phẩm xe “Recharge” mác hiệu mới của Volvo. Bên cạnh đó, XC40 Recharge còn là mẫu xe Volvo đầu tiên được ứng dụng hệ thống thông tin giải trí mới với hệ điều hành Android của Google. Được phát triển, hoàn thiện dựa trên mẫu xe SUV Volvo XC40 2019 dùng động cơ đốt trong đang bán ra trên thế giới, SUV thuần điện XC40 Recharge có thiết kế bên ngoài không khác nhiều, chủ yếu là phần lưới tản nhiệt đầu xe trên bản máy xăng nay đã được phủ kín trên bản chạy điện - cách làm như nhiều mẫu xe thuần điện khác. Ngoài ra, cổng sạc điện được thiết kế ở ngay phía trên hốc bánh sau bên trái đối với xe tay lái thuận (chưa rõ xe tay lái nghịch thì Volvo có bố trí cổng sạc ở bên phải hay không). Hãng cho biết chiếc Volvo XC40 Recharge chạy điện là mọi thứ mà khách hàng mong muốn từ một chiếc Volvo, từ đặc trưng thiết kế, công nghệ an toàn tiên tiến… và nay đã có thêm hệ động lực thuần điện cho phép chiếc xe đi được hơn 400km mỗi lần sạc (theo chuẩn WLTP). Tổng công suất của xe đạt 408 mã lực, đến từ hai động cơ điện, mỗi động cơ đặt ở trục trước và sau tạo thành hệ dẫn động 4 bánh cho xe. Bộ pin nguồn có thể sạc tới 80% điện dung trong vòng 40 phút thông qua một hệ thống sạc nhanh. Trong khi chiếc XC40 hiện thời vốn cũng đã được Volvo xây dựng với những tiêu chuẩn an toàn xuất sắc, thì đội ngũ kỹ sư an toàn ở Volvo Cars đã phải thiết kế lại toàn bộ cho một chiếc XC40 hoàn toàn chạy điện, thiết kế lại cấu trúc phía trước để thích ứng với việc thiếu vắng đi một động cơ đốt trong. Trong khi chiếc XC40 hiện thời vốn cũng đã được Volvo xây dựng với những tiêu chuẩn an toàn xuất sắc, thì đội ngũ kỹ sư an toàn ở Volvo Cars đã phải thiết kế lại toàn bộ cho một chiếc XC40 hoàn toàn chạy điện, thiết kế lại cấu trúc phía trước để thích ứng với việc thiếu vắng đi một động cơ đốt trong. Để đảm bảo an toàn cho hành khách và bộ pin nguồn được nguyên vẹn trong trường hợp xảy ra va chạm, Volvo đã phát triển một cấu trúc an toàn độc đáo cho khoang hành khách và bộ pin nguồn, khác với chiếc XC40 hiện tại. Bộ pin nguồn được bảo vệ bởi một khung hộp an toàn với các phần chịu lực chính bằng nhôm và nó nằm ở giữa cấu trúc thân xe. Video: Xe Volvo XC40 Recharge 2020 hoàn toàn chạy điện trình làng.

