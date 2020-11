Triệu hồi 3.048 xe sang Land Rover và Range Rover dính lỗi

Trong phần mô tả lỗi, NHTSA đã lưu ý rằng Transistor hiệu ứng trường bán dẫn oxit kim loại (MOSFET) có thể bị lỗi do sự cố quá tải điện trong hệ thống 48 volt. Điều này sẽ gây ra sự cố dòng điện của bộ chuyển đổi DCDC, do Yazaki Europe LTD ở Anh sản xuất, dẫn đến đoản mạch và tăng nguy cơ hỏa hoạn cháy nổ trên Land Rover Discovery Sport 2020 và Range Rover Evoque .

Sẽ có 365 chiếc Land Rover Discvery Sport nằm trong diện triệu hồi này. Ảnh: Land Rover.