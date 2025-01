Ford Việt Nam cập nhật Ranger XLS+, giá bán 733 triệu đồng

Trên trang web chính thức, Ford Việt Nam vừa bất ngờ bổ sung phiên bản mới mang tên Ford Ranger XLS+ 2025 mới vào danh mục sản phẩm. Phiên bản này có giá niêm yết 733 triệu đồng, cao hơn 26 triệu đồng so với bản XLS 1 cầu. Theo một đại lý Ford, phiên bản này đã được cập nhật từ cuối tháng 12. Điểm nổi bật của mẫu xe bán tải Ford Ranger XLS+ so với XLS tiêu chuẩn là sự bổ sung lót thùng hàng và nắp cuộn thùng hàng – những trang bị chưa có trên bản Sport, vốn thuộc phân khúc cao hơn. Ngoài hai nâng cấp này, các thông số kỹ thuật và tính năng khác của XLS+ vẫn giữ nguyên so với XLS. Trước đó, vào tháng 11, một số đại lý Ford đã tiết lộ về các thay đổi trên dòng xe Ranger. Đáng chú ý, tính năng đỗ xe tự động – vốn có trên các bản cao cấp như Stormtrak và Raptor – sẽ bị loại bỏ. Tính năng đỗ xe tự động từng được xem là điểm nhấn tạo lợi thế cạnh tranh của dòng bán tải Mỹ so với các đối thủ. Tuy nhiên, Ford cũng bổ sung giao diện tiếng Việt cho màn hình điều khiển trung tâm trên tất cả các phiên bản Ranger, giúp người dùng dễ dàng thao tác hơn. Ngoài ra, một số trang bị khác bị lược bỏ tùy thuộc vào từng phiên bản: Ranger Raptor: Chuyển từ màu xám Conquer Grey sang Command Grey (tông sáng hơn), không còn bậc bước chân hợp kim và ổ điện 12V ở thùng xe. Stormtrak, Wildtrak: Không còn rửa camera trước và ổ điện 12V ở thùng xe. XLS: Loại bỏ decal đen dán cột B. Mặc dù bị cắt giảm một số trang bị, Ford Ranger được dự đoán sẽ không chịu ảnh hưởng lớn về doanh số. Mẫu xe này đã khẳng định vị thế là "vua bán tải" tại Việt Nam trong nhiều năm, thường xuyên nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Tính đến hết tháng 11/2024, Ford Ranger đạt doanh số 15.904 xe, gấp gần 7 lần so với đối thủ xếp thứ hai trong phân khúc là Mitsubishi Triton (2.347 xe). Điều này giúp Ford Ranger chắc chắn giữ vững ngôi vị mẫu bán tải bán chạy nhất năm 2024, ngay cả khi chưa có số liệu tháng 12. Với lần bổ sung mới này, Ford Ranger tại Việt Nam hiện sở hữu tới 11 phiên bản, bao gồm cả dòng hiệu năng cao Raptor, đáp ứng gần như mọi nhu cầu của người dùng bán tải tại Việt Nam. Đây tiếp tục là lợi thế giúp Ranger duy trì vị trí dẫn đầu trong phân khúc và thị trường. Video: Khám phá sức mạnh đích thực cùng Ford Ranger XLS.

Trên trang web chính thức, Ford Việt Nam vừa bất ngờ bổ sung phiên bản mới mang tên Ford Ranger XLS+ 2025 mới vào danh mục sản phẩm. Phiên bản này có giá niêm yết 733 triệu đồng, cao hơn 26 triệu đồng so với bản XLS 1 cầu. Theo một đại lý Ford, phiên bản này đã được cập nhật từ cuối tháng 12. Điểm nổi bật của mẫu xe bán tải Ford Ranger XLS+ so với XLS tiêu chuẩn là sự bổ sung lót thùng hàng và nắp cuộn thùng hàng – những trang bị chưa có trên bản Sport, vốn thuộc phân khúc cao hơn. Ngoài hai nâng cấp này, các thông số kỹ thuật và tính năng khác của XLS+ vẫn giữ nguyên so với XLS. Trước đó, vào tháng 11, một số đại lý Ford đã tiết lộ về các thay đổi trên dòng xe Ranger. Đáng chú ý, tính năng đỗ xe tự động – vốn có trên các bản cao cấp như Stormtrak và Raptor – sẽ bị loại bỏ. Tính năng đỗ xe tự động từng được xem là điểm nhấn tạo lợi thế cạnh tranh của dòng bán tải Mỹ so với các đối thủ. Tuy nhiên, Ford cũng bổ sung giao diện tiếng Việt cho màn hình điều khiển trung tâm trên tất cả các phiên bản Ranger, giúp người dùng dễ dàng thao tác hơn. Ngoài ra, một số trang bị khác bị lược bỏ tùy thuộc vào từng phiên bản: Ranger Raptor: Chuyển từ màu xám Conquer Grey sang Command Grey (tông sáng hơn), không còn bậc bước chân hợp kim và ổ điện 12V ở thùng xe. Stormtrak, Wildtrak: Không còn rửa camera trước và ổ điện 12V ở thùng xe. XLS: Loại bỏ decal đen dán cột B. Mặc dù bị cắt giảm một số trang bị, Ford Ranger được dự đoán sẽ không chịu ảnh hưởng lớn về doanh số. Mẫu xe này đã khẳng định vị thế là "vua bán tải" tại Việt Nam trong nhiều năm, thường xuyên nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Tính đến hết tháng 11/2024, Ford Ranger đạt doanh số 15.904 xe, gấp gần 7 lần so với đối thủ xếp thứ hai trong phân khúc là Mitsubishi Triton (2.347 xe). Điều này giúp Ford Ranger chắc chắn giữ vững ngôi vị mẫu bán tải bán chạy nhất năm 2024, ngay cả khi chưa có số liệu tháng 12. Với lần bổ sung mới này, Ford Ranger tại Việt Nam hiện sở hữu tới 11 phiên bản, bao gồm cả dòng hiệu năng cao Raptor, đáp ứng gần như mọi nhu cầu của người dùng bán tải tại Việt Nam. Đây tiếp tục là lợi thế giúp Ranger duy trì vị trí dẫn đầu trong phân khúc và thị trường. Video: Khám phá sức mạnh đích thực cùng Ford Ranger XLS.