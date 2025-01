"Quái thú" Cadillac bọc thép chống đạn của Tổng thống Mỹ rao bán

Việc chiếc Cadillac của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton được lên sàn đấu giá lần này là một sự kiện hiếm hoi, bởi đây là chiếc limousine dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia thường được bảo mật nghiêm ngặt và rất ít người có cơ hội tiếp cận. Lịch sử sử dụng xe limousine Cadillac bọc thép chống đạn của tổng thống Mỹ bắt đầu từ thời Franklin D. Roosevelt trong Thế chiến thứ hai. Lúc đó, Mật vụ Mỹ quyết định sử dụng xe bọc thép để bảo vệ Tổng thống Roosevelt, một quyết định được duy trì xuyên suốt các đời tổng thống Mỹ sau này. Những chiếc limousine Cadillac bọc thép chống đạn của Tổng thống Mỹ này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn được thiết kế như pháo đài di động, trang bị nhiều công nghệ bảo vệ tiên tiến. Vào ngày 18/1 tới đây, một trong ba chiếc Cadillac Fleetwood Brougham 1996 bọc thép được sản xuất riêng cho cựu Tổng thống Clinton sẽ được đấu giá bởi công ty Mecum Kissimmee. Đây là mẫu xe chống đạn với những đặc điểm thiết kế đặc biệt để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Trần xe được nâng cao thêm 3 inch (khoảng 76mm), trong khi cửa xe được bọc thép dày cùng độ dày tương tự. Chiếc xe còn được trang bị bình oxy, hệ thống chống cháy, lốp run-flat, và nhiều công nghệ bảo vệ khác. Dưới nắp ca-pô là động cơ V8 BigBlock của Chevrolet, sản sinh công suất khoảng 450 mã lực (theo thông số gốc). Những trang bị này giúp chiếc limousine vừa đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu. Theo số liệu từ công-tơ-mét, chiếc Cadillac của cựu Tổng thống Clinton này chỉ mới chạy được 626 dặm (hơn 1.000 km). Điều này cho thấy nó ít được sử dụng hơn so với hai chiếc còn lại. Trong ba chiếc limousine bọc thép của Tổng thống Clinton, một chiếc đang được trưng bày tại Bảo tàng Clinton và chiếc thứ ba hiện vẫn do CIA giữ. Chính phủ Mỹ được cho là đã chi khoảng 6 triệu USD để sản xuất ba chiếc limousine này cho cựu Tổng thống Clinton. Tuy nhiên, mức giá tại phiên đấu giá vẫn là một ẩn số. Nhà đấu giá Mecum Kissimmee không đưa ra bất kỳ ước tính giá trị nào trên website của mình, làm tăng thêm sự tò mò từ giới sưu tầm. Sở hữu một chiếc limousine bọc thép từng phục vụ nguyên thủ quốc gia không chỉ là một niềm tự hào mà còn là biểu tượng của quyền lực và lịch sử. Chiếc Cadillac Fleetwood Brougham 1996 bọc thép của Tổng thống Clinton không chỉ đại diện cho sự tiên tiến trong thiết kế xe hơi mà còn là minh chứng cho những biện pháp an ninh tối tân trong thời kỳ hiện đại. Việc chiếc xe này được đưa ra đấu giá mở ra cơ hội hiếm có cho những nhà sưu tầm và những người đam mê lịch sử. Giá cuối cùng của chiếc limousine đặc biệt này hứa hẹn sẽ là một con số ấn tượng, làm nên câu chuyện mới cho một biểu tượng từng gắn liền với quyền lực và an ninh của nước Mỹ. Video: Cadillac Fleetwood Brougham 1996 của cựu Tổng thống Clinton.

