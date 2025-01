Wuling Bingo đang bán tại Việt Nam giảm giá mạnh ở Trung Quốc

Wuling đã bắn "phát súng" đầu tiên của năm 2025 trong cuộc chiến giá cả. Toàn bộ dòng xe SUV Wuling Bingo giảm giá chỉ còn dưới 90.000 nhân dân tệ (12.350 đô la) tại Trung Quốc. Cả phiên bản 410 km và 510 km đều đã được giảm giá. Cụ thể, mức giá xe Wuling Bingo 2025 phiên bản phạm vi hoạt động 510 km đã giảm từ 95.800 nhân dân tệ (13.100 USD) xuống còn 89.800 nhân dân tệ (12.300 USD), giảm 6000 nhân dân tệ (800 USD), tương đương 20 triệu đồng. Ngược lại, phiên bản 410 km có mức giảm ít hơn. Giảm 2.000 nhân dân tệ (275 USD), khoảng 6,6 triệu đồng, từ 84.800 nhân dân tệ (11.600 USD). 279 triệu đồng xuống mức giá bán lẻ đề xuất mới là 82.800 nhân dân tệ (11.350 USD), khoảng 272 triệu đồng.Wuling Bingo chạy điện được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2023. Trong nỗ lực tận dụng doanh số bán hàng, Wuling Bingo Plus đã được giới thiệu vào tháng 3 năm 2024. Mặc dù có tên khá giống nhau, nhưng hai mẫu xe này không liên quan chặt chẽ với nhau và Bingo Plus, còn được gọi là Bingo SUV, sử dụng nền tảng Tianyu Architecture M. Wuling Bingo là xe năm chỗ, trong khi Wuling Bingo Plus là xe bốn chỗ. Xe có kích thước 4090, 1720, 1575 mm và chiều dài cơ sở là 2610 mm. Việc bán ra của mẫu xe bốn chỗ Plus bắt đầu vào tháng 3/2024 và mẫu xe SUV năm chỗ được ra mắt vào tháng 9. Mẫu xe năm chỗ có các phiên bản 330 km, 401 km và 510 km, trong khi mẫu xe bốn chỗ không có phiên bản 330 km. Video: Đánh giá nhanh Wuling Bingo tại Việt Nam.

