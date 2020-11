Land Rover Discovery 2021 từ 1,24 tỷ đồng có gì ấn tượng?

Land Rover Discovery 2021 facelift đã được cải tiến toàn diện từ trong ra ngoài, và hệ thống thông tin giải trí hoàn toàn mới là thứ nổi bật nhất. Đó là hệ thống Pivi Pro mới qua màn hình cảm ứng 11,4 inch. Pivi Pro được thiết kế có bố cục menu đơn giản hơn, phản hồi nhanh hơn và khả năng cập nhật qua mạng (OTA), tuyệt vời hơn rất nhiều so với hệ thống Land Rover InControl Touch Pro trước đây. Land Rover Discovery 2021 mới đã loại bỏ hoàn toàn các động cơ cũ và thay bằng hai động cơ xăng mới là động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 296 mã lực và máy tăng áp I6 3.0L 355 mã lực. Trong đó, bản 3.0L được hỗ trợ bởi hệ thống hybrid 48V, và dành cho các mẫu HSE theo tiêu chuẩn (tùy chọn đối với S R-Dynamic). Loại 2.0L cơ sở ở trên được dùng cho Discovery S và S R-Dynamic. Discovery 2021 có khả năng kéo lên tới 3.720 kg, tăng 220 kg so với mẫu xe tiền nhiệm. Land Rover Discovery 2021 gây bất ngờ khi được trang bị hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro với màn hình cảm ứng 11,4 inch, lớn hơn 48% so với đời cũ. Đi kèm còn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch được chếch lên trên để giảm thiểu sự mất tập trung của lái xe. Pivi Pro được thiết kế có bố cục menu đơn giản hơn, phản hồi nhanh hơn và khả năng cập nhật qua mạng (OTA), hệ thống cũng cung cấp nhiều tính năng hơn, bao gồm các nút điều khiển tiện dụng cho hàng ghế thứ 2 và thứ 3 cùng. Các điểm đáng chú ý khác trong nội thất xe bao gồm vô lăng bốn chấu mới tích hợp các nút bấm đa chức năng (sẽ được ẩn đi khi chưa lái xe chưa dùng đến và bật sáng khi người dùng truy cập các menu khác nhau trong màn hình thông tin giải trí hoặc cụm đồng hồ kỹ thuật số. Những thay đổi còn lại là khá nhỏ nhưng tập trung chủ yếu vào việc cải thiện sự thoải mái cho hành khách ở hàng ghế sau, cụ thể, hàng ghế thứ 2 có đệm dày hơn và thêm cổng sạc USB-C cho cả 5 hành khách phía sau. Ngoài ra, xe có cần số kiểu mới, cửa thông gió hàng ghế sau được chuyển về phía sau bảng điều khiển trung tâm để không khí lưu thông tốt hơn. Không có nhiều đổi mới ở ngoại thất Land Rover Discovery facelift ngoại trừ lưới tản nhiệt tái thiết kế, đèn pha LED mới, đèn hậu LED tinh chỉnh, ốp cửa hậu màu đen thể thao giúp sự vuông vức của xe được giảm bớt. Trong khi đó, các khe gió trên cản trước được bổ sung những đường gân mới giúp tăng thêm sự hung hãn của xe. Bước sang model 2021, Discovery sẽ có thêm biến thể R-Dynamic với diện mạo thể thao hơn, xe có các điểm nhấn ngoại thất màu đen bóng, la-zăng màu đen độc đáo và ghế bọc da hai tông. Xe sẽ có mặt tại các đại lý từ cuối năm nay, giá xe Land Rover Discovery 2021 bắt đầu từ 53.900 USD (khoảng 1,24 tỷ đồng) với Discovery 2.0L S cơ sở, trong khi bản S R-Dynamic có giá 61.900 USD (khonagr 1,43 tỷ đồng) và 3.0L HSE hàng đầu có giá từ 68.900 USD (khoảng 1,59 tỷ đồng). Video: Chi tiết Land Rover Discovery 2021 facelift mới.

