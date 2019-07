Điểm mặt những mẫu xe off-road tốt nhất trên thế giới

Đứng đầu xe off-road tốt nhất là MRebel TRX, nó sử dụng động cơ V8 6.2L sản sinh ra công suất 707 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 881 Nm. Mẫu xe này vẫn chưa được chính thức sản xuất, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể tìm thấy một mẫu xe trang bị khối động cơ tương tự, đó là Dodge Charger Hellcat. Ngoài việc trang bị khối động cơ khổng lồ, Rebel TRX còn sử dụng bộ lốp có đường kính lên đến 37 inch, cho phép xe dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. 2. 2019 Ford F-150 Raptor: Ford trang bị cho F-150 Raptor khối động cơ Eco Boost 3.5L tạo ra công suất 450 mã lực, mô-men xoắn cực đại 691 Nm. F-150 Raptor sử dụng hệ thống treo trước độc lập kết hợp với khoảng sáng gầm lên đến 280 mm giúp xe dễ dàng đi off-road. 3. 2019 Brabus 850 4x4: vua địa hình Mercedes G-Class được ra đời từ năm 1979 và dễ dàng thu hút được sự quan tâm của nhiều người nhờ ngoại hình thanh lịch và thương hiệu Mercedes. Tuy nhiên chiếc G-63 mới nhất của Mercedes lại sở hữu tên gọi Brabus, động cơ nguyên bản 5.5L đã được thay đổi bằng động cơ V8 tăng áp kép 6.0L. Phiên bản này tạo ra công suất lên đến 838 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.449 Nm. 4. 2018 Jeep Wrangler Rubicon: Ở phiên bản Rubicon, Jeep Wrangler sử dụng bộ lốp có kích thước lên đến 35 inch, trái tim của xe là khối động cơ 3.6L tạo ra công suất 285 mã lực. Jeep Wrangler Rubicon được cung cấp tùy chọn 2 cửa hoặc 4 cửa. 5. 2019 Ram 2500 Power Wagon: Xe có thiết kế đậm chất cơ bắp Mỹ, đây là nét thiết kế đặc trưng của hãng Ram. Động cơ cung cấp sức mạnh cho chiếc xe khổng lồ này là khối động cơ V8 HEMI 6.4L sản sinh công suất vi sai 2 cầu 410 mã lực và mô-men xoắn 581 Nm. Để hoạt động tốt trên những địa hình xấu, hệ thống treo của Power Wagon có khóa, khoảng sáng gầm của xe lên đến 360 mm. 6. 2019 Jeep Grand Cherooke Trackhawk: Grand Cherokee TrackHawk có động cơ V8 6.2L tăng áp và tùy chọn 6.4L giúp xe tạo ra công suất 707 mã lực. Chiếc SUV này có khả năng tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 3,5 giây, nó thậm chí còn nhanh hơn một chiếc Lamborghini Murcielago. Hệ thống treo Quadra Lift trên mẫu xe này cho phép người lái nâng hoặc hạ độ cao xe một cách dễ dàng, hệ thống truyền động 4x4 đảm bảo bánh xe luôn hoạt động khi đối mặt với những địa hình hiểm trở. 7. 2017 GMC Sierra 1500 All Terrain X: Mẫu xe đến từ GMC có kích thước to lớn nhưng vẫn đảm bảo được hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Sierra 1500 All Terrain X được trang bị động cơ V8 5.3L tạo ra công suất 365 mã lực và mô-men xoắn cực đại 513 Nm. Ngoài việc mang đến khối động cơ mạnh mẽ và kích thước to lớn, GMC đã củng cố khả năng off-road của Sierra với nhiều công nghệ như hệ thống kiểm soát đổ dốc và khóa vi sai cầu sau tự động. 8. 2019 Land Rover Discovery: Land Rover Discovery có khả năng kéo lên đến 3,7 tấn, để có thể làm được điều này, Discovery sử dụng động cơ 3.0L tạo ra công suất 340 mã lực. Khoảng sáng gầm xe 281 mm. Discovery là một ví dụ hiếm hoi về một chiếc SUV sang trọng nhưng vẫn cho khả năng off-road vô cùng ấn tượng. 9. 2018 Toyota Tacoma TRD Pro Series: Xe được trang bị động cơ 3.5L V6 kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh AWD, khối động cơ này có khả năng tạo ra công suất 278 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 359 Nm. Toyota trang bị cho Tacoma TRD Pro Series hệ thống treo cứng cáp và có khả năng điều chỉnh khoảng sáng gầm lên đến 238 mm. 10. 2019 Nissan Titan Pro-4X: Một xe bán tải khác lọt vào danh sách này đến từ Nissan, chiếc Titan Pro-4X. Xe sử dụng động cơ V8 5.6L lớn sản sinh công suất 390 mã lực và mô-men xoắn 534 Nm. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Ford F-150 Raptor nhưng có giá bán dễ chịu hơn nhiều so với đối thủ, phiên bản Titan Pro-4X đầy đủ tùy chọn có giá dưới 50.000 USD.

