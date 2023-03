Toyota Wigo 2023 cao nhất 420 triệu tại Việt Nam, liệu có ế ẩm?

Thời gian gần đây, các đại lý Toyota trên toàn quốc đã đồng loạt thông báo nhận đặt cọc Toyota Wigo 2023 mới. Theo thông tin từ tư vấn viên, xe dự kiến ra mắt trong tháng 5 với hai phiên bản: MT và D-CVT, giá bán Toyota Wigo 2023 lần lượt là 370 và 420 triệu đồng. Mức giá này cao hơn hơn 18 - 35 triệu đồng so với phiên bản tiền nhiệm.

Toyota Wigo tại Việt Nam (tên gọi khác là Toyota Agya) thế hệ mới ra mắt lần đầu hồi tháng 2/2023 tại thị trường Indonesia. So với thế hệ hệ tiền nhiệm, Wigo mới có sự thay đổi lớn trong thiết kế với lưới tản nhiệt to bản nối liền với cụm đèn pha. Đèn chiếu sáng chính được nâng cấp thành bóng LED thay cho dạng gương cầu halogen ở đời cũ. Mâm xe kích thước 14 inch.

Không gian nội thất trên Toyota Wigo cũng được thiết kế lại và nâng cấp trang bị. Màn hình giải trí cảm ứng kích thước 7 inch đặt nổi trên mặt taplo. Cụm đồng hồ tốc độ kết hợp giữa dạng cơ truyền thống và một màn hình LCD.

Toyota Wigo 2023 được trang bị động cơ xăng 1.2L, 3 xy-lanh công suất 86,7 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 112,9 Nm tại 4.500 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Xe cũng được bổ sung công nghệ an toàn với cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo điểm mù.

Với những nâng cấp và trang bị nói trên, Toyota Wigo 2023 khi ra mắt dự kiến sẽ khiến các đối thủ “sừng sỏ” như Hyundai Grand i10 và Kia Morning phải dè chừng. Trước đó, Wigo là mẫu xe ít được khách hàng lựa chọn do trang bị kém hấp dẫn so với các mẫu xe trong cùng tầm giá. Năm 2022, doanh số Wigo đạt 488 chiếc sau 7 tháng, sau đó bị tạm ngưng bán do không đáp ứng đủ điều kiện về tiêu chuẩn khí thải.