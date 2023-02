Toyota Wigo 2023 giá rẻ chính thức trình làng, không như kỳ vọng

Ngày 13/2/2023 vừa qua, hãng xe Nhật Bản đã chính thức ra mắt mẫu xe đô thị hạng A là Toyota Wigo thế hệ mới ở thị trường Indonesia. Ở thị trường này, Toyota Wigo được gọi bằng cái tên riêng là Agya. Nâng cấp toàn diện sau 10 năm, Toyota Wigo 2023 mới được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt dẫn đầu phân khúc xe hạng A ở thị trường Indonesia. Ở thế hệ mới, xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) có tên mã D74A, tương tự người anh em Raize hay Veloz Cross. Đáng tiếc là trong sự kiện ra mắt toàn cầu, hãng Toyota chưa công bố thông số cụ thể của Wigo thế hệ mới. Chỉ thấy rằng, mẫu xe này đã được áp dụng thiết kế mới, theo phong cách thể thao hơn. Đặc biệt, Toyota Wigo 2023 còn có thêm phiên bản GR Sport mới. Trên đầu xe, Toyota Wigo 2023 được trang bị lưới tản nhiệt hình thang rộng, được ngăn cách với hốc gió trung tâm bằng nẹp dày dặn, tích hợp giá lắp biển số trước. Thêm vào đó là cụm đèn pha mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Ngoài ra, Toyota Wigo 2023 còn có thêm cản trước mới và khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe. Bên sườn, Toyota Wigo 2023 được trang bị đường dập gân mới, kéo dài từ chắn bùn trước đến tận đèn hậu. Bên cạnh đó là tay nắm cửa và vành la-zăng đa chấu mới. Đằng sau Toyota Wigo 2023 xuất hiện nhiều trang bị mới như đèn hậu, cửa cốp và cản sau. Trên cản sau của xe không còn đèn phản quang nằm ngang như trước. Nhìn chung, thiết kế đằng sau của xe có thiết kế tối giản hơn thế hệ cũ. Ở phiên bản GR Sport, Toyota Wigo 2023 có ngoại hình thể thao hơn, thể hiện qua cản trước, khe gió ở hai góc đầu xe và vành la-zăng. Logo "GR Sport" sẽ xuất hiện trên đầu xe và cửa cốp như dấu hiệu nhận biết. Bên trong Toyota Wigo 2023, mẫu xe hạng A này được trang bị mặt táp-lô hoàn toàn mới. Xe còn có bảng đồng hồ mới, vô lăng 3 chấu giống với Raize và màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch đặt nổi. Sự thay đổi này khiến cửa gió điều hòa trung tâm được chuyển xuống bên dưới màn hình trung tâm thay vì nằm phía trên như trước. Ngoài ra, Toyota Wigo 2023 còn có màn hình kỹ thuật số mới phục vụ hệ thống điều hòa và cửa gió cũng thay đổi thiết kế. Điểm mới tiếp theo của mẫu xe hạng A này nằm ở cần số. Đáng tiếc là Toyota Wigo 2023 ở thị trường Indonesia sẽ không có những tính năng an toàn chủ động ADAS như người anh em Perodua Axia thế hệ mới dành cho Malaysia. Tại thị trường Malaysia, mẫu xe hạng A này còn gói công nghệ Smart Drive Assist với phanh tiền va chạm, kiểm soát chân ga, hệ thống cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo điểm mù. Nhờ đó, Perodua Axia thế hệ mới ở Malaysia đã được ASEAN NCAP đánh giá 4 sao về mặt an toàn. Động cơ của Toyota Wigo 2023 ở thị trường Indonesia là máy xăng Dual VVT-i 3 xi-lanh, 1.2L tương tự Raize. Động cơ sẽ kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động thay vì loại biến thiên vô cấp D-CVT như Perodua Axia thế hệ mới ở Malaysia. Hiện hãng Toyota chưa công bố thông số của động cơ trên Wigo mới. Trong khi đó, ở Toyota Raize, động cơ này tạo ra công suất tối đa 88 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Toyota cho biết, khi đi với hộp số sàn, động cơ của Wigo 2023 sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình 21,7 km/lít (khoảng 4,6 lít/100 km). Con số tương ứng khi đi với hộp số tự động là 21 km/lít (4,76 lít/100 km). Giá xe Toyota Wigo 2023 ở thị trường Indonesia vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, trong năm nay, mẫu xe hạng A này sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam sau khi bị ngừng bán từ giữa năm ngoái vì không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Video: Toyota Wigo 2023 chính thức ra mắt thị trường Indonesia.

