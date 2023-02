Toyota Wigo 2023 từ 352 triệu tại Việt Nam, Kia Morning "dè chừng"?

Theo nguồn tin chúng tôi ghi nhận được từ một tư vấn bán hàng, mức giá xe Toyota Wigo 2023 sẽ bán ra từ 352 triệu đồng tại Việt Nam cho phiên bản số sàn và 385 triệu đồng cho phiên bản số tự động. Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu hatchback hạng A này kèm lời hứa hẹn giao xe tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Ở thế hệ mới, Toyota Wigo có nhiều nâng cấp “đắt giá” về mặt trang bị và ngoại hình. Cụ thể, hệ thống đèn chiếu sáng của xe sẽ được thay thành dạng LED thay cho bóng halogen như phiên bản tiền nhiệm, bỏ đèn sương mù, cụm đèn hậu đổi sang dạng tròn và cốp xe có thể có thêm một tay nắm cửa để mở cốp. Bên trong cabin, Toyota Wigo 2023 thế hệ mới có bảng táp-lô thiết kế mới và vô-lăng có thể chỉnh cao thấp. Hệ thống giải trí nay đã được hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Mẫu xe cỡ A thế hệ mới này sẽ dùng hệ thống chìa khóa thông minh, ghế lái được nâng cấp chỉnh 6 hướng thay vì 4 hướng và ghế trước có tựa đầu tách rời. Ở phía sau, Toyota Wigo thế hệ mới có thể gập phẳng hàng ghế thứ 2 để mở rộng không gian để hành lý. Chưa dừng lại ở đó, Toyota Wigo 2023 còn được bổ sung thêm một số tính năng an toàn khá hiện đại như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù cùng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau... Ngoài ra, “bé hạt tiêu” nhà Toyota còn có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khóa cửa theo tốc độ và nhắc thắt dây an toàn cho cả 2 ghế trước. Với những nâng cấp và trang bị mới, Toyota Wigo 2023 khi ra mắt dự kiến sẽ khiến các đối thủ “sừng sỏ” như Hyundai Grand i10 và Kia Morning phải dè chừng.Hiện chưa rõ Wigo có nâng cấp động cơ hay không, nếu được thay đổi sẽ là loại 1.2L 3 xy-lanh, thay vì bản 4 xy-lanh như thế hệ hiện tại. Hộp số loại D-CVT giống Raize. Xe sử dụng khung gầm DNGA-A do Daihatsu chỉnh sửa từ khung gầm toàn cầu TNGA của Toyota. Trước đó, Wigo là mẫu xe khá "ế ẩm" do trang bị kém hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc. Năm 2022, doanh số Wigo đạt 488 chiếc sau 7 tháng, sau đó bị tạm ngưng bán từ tháng 8 do không đáp ứng đủ điều kiện về tiêu chuẩn khí thải. Video: Toyota Wigo 2023 về Việt Nam đấu Huyndai I10 và Kia Morning.

Theo nguồn tin chúng tôi ghi nhận được từ một tư vấn bán hàng, mức giá xe Toyota Wigo 2023 sẽ bán ra từ 352 triệu đồng tại Việt Nam cho phiên bản số sàn và 385 triệu đồng cho phiên bản số tự động. Toyota Wigo 2023 tại Việt Nam vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu hatchback hạng A này kèm lời hứa hẹn giao xe tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Ở thế hệ mới, Toyota Wigo có nhiều nâng cấp “đắt giá” về mặt trang bị và ngoại hình. Cụ thể, hệ thống đèn chiếu sáng của xe sẽ được thay thành dạng LED thay cho bóng halogen như phiên bản tiền nhiệm, bỏ đèn sương mù, cụm đèn hậu đổi sang dạng tròn và cốp xe có thể có thêm một tay nắm cửa để mở cốp. Bên trong cabin, Toyota Wigo 2023 thế hệ mới có bảng táp-lô thiết kế mới và vô-lăng có thể chỉnh cao thấp. Hệ thống giải trí nay đã được hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Mẫu xe cỡ A thế hệ mới này sẽ dùng hệ thống chìa khóa thông minh, ghế lái được nâng cấp chỉnh 6 hướng thay vì 4 hướng và ghế trước có tựa đầu tách rời. Ở phía sau, Toyota Wigo thế hệ mới có thể gập phẳng hàng ghế thứ 2 để mở rộng không gian để hành lý. Chưa dừng lại ở đó, Toyota Wigo 2023 còn được bổ sung thêm một số tính năng an toàn khá hiện đại như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù cùng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau... Ngoài ra, “bé hạt tiêu” nhà Toyota còn có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khóa cửa theo tốc độ và nhắc thắt dây an toàn cho cả 2 ghế trước. Với những nâng cấp và trang bị mới, Toyota Wigo 2023 khi ra mắt dự kiến sẽ khiến các đối thủ “sừng sỏ” như Hyundai Grand i10 và Kia Morning phải dè chừng. Hiện chưa rõ Wigo có nâng cấp động cơ hay không, nếu được thay đổi sẽ là loại 1.2L 3 xy-lanh, thay vì bản 4 xy-lanh như thế hệ hiện tại. Hộp số loại D-CVT giống Raize. Xe sử dụng khung gầm DNGA-A do Daihatsu chỉnh sửa từ khung gầm toàn cầu TNGA của Toyota. Trước đó, Wigo là mẫu xe khá "ế ẩm" do trang bị kém hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc. Năm 2022, doanh số Wigo đạt 488 chiếc sau 7 tháng, sau đó bị tạm ngưng bán từ tháng 8 do không đáp ứng đủ điều kiện về tiêu chuẩn khí thải. Video: Toyota Wigo 2023 về Việt Nam đấu Huyndai I10 và Kia Morning.