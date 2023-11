Toyota vượt Mercedes-Benz và BMW là thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới. 

Nói đến các hãng xe lớn nhất thế giới, không thể không nhắc tới Toyota. Một lần nữa, thương hiệu ôtô Toyota lại tiếp tục chứng minh vị thế của mình khi vượt qua cả Mercedes-Benz và BMW để trở thành thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới năm 2023.

Cụ thể, trong bảng xếp hạng Global Best Brands 2023 về giá trị của thương hiệu do Interbrands mới công bố, chỉ có 3 hãng ôtô xuất hiện, đó là Toyota, Mercedes-Benz và BMW. Trong đó, Toyota đứng ở vị trí thứ 6 đồng thời cũng là thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới. Mercedes-Benz đứng thứ 7, ngay phía sau Toyota trong khi BMW chiếm vị trí thứ 9. So với kết quả của năm 2022, Toyota giữ nguyên vị trí, Mercedes-Benz tăng 1 thứ hạng trong khi BMW nhảy vọt 3 bậc.

Giá trị thương hiệu của Toyota năm nay đạt 64.504 triệu USD, tăng 8%. Con số tương ứng của Mercedes-Benz là 61.414 triệu USD, tăng 9%. Trong khi đó, BMW đạt giá trị thương hiệu là 51.157 triệu USD, tăng 10%. Mercedes-Benz đứng thứ 7, ngay phía sau Toyota trong khi BMW chiếm vị trí thứ 9. Ngoài 3 cái tên kể trên, chỉ còn 1 hãng xe nữa lọt vào top 20 thương hiệu, đó là Tesla, đứng thứ 12. Thậm chí, Toyota và Mercedes-Benz còn có giá trị thương hiệu lớn hơn cả Coca Cola cũng như Nike. Giá trị thương hiệu của BMW đứng trên McDonalds trong khi Tesla vượt qua cả Disney và Louis Vuitton. Nếu xét trong top 100 thương hiệu thì sẽ có thêm những cái tên quen thuộc khác của làng ôtô thế giới như Honda (đứng thứ 27), Hyundai (32), Audi (45), Porsche (47), Volkswagen (50), Ford (51), Nissan (63), Ferrari (70) và Kia (88). Trong đó, Porsche tăng 7 thứ hạng và Ferrari cải thiện 5 bậc so với năm 2022.