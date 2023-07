Toyota Innova 2023 tăng giá bán tại Việt Nam, bán cả thế hệ cũ

Trong những ngày vừa qua, các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã tích cực nhận cọc dành cho Toyota Innova thế hệ mới. Đến nay, lịch ra mắt của mẫu MPV hạng trung này đã được nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý hé lộ. Theo đó, Toyota Innova thế hệ mới sẽ chính thức trình làng ở Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Được biết, xe hiện đã về Việt Nam để hãng đào tạo sản phẩm cho nhân viên đại lý, chuẩn bị cho sự kiện ra mắt. Toyota Innova 2023 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và bán song song với thế hệ cũ. Trong khi đó, Toyota Innova đời cũ sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước như hiện nay. Việc Toyota bán Innova thế hệ mới song song với đời cũ không có gì bất ngờ. Chiến lược kinh doanh này hiện đã được áp dụng ở những thị trường khác như Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Nguyên nhân là bởi khách hàng vẫn còn nhu cầu mua Toyota Innova đời cũ, nhất là những người chạy dịch vụ. Trong khi đó, xe thế hệ mới không có hộp số sàn nên hướng tới khách hàng mua ô tô phục vụ gia đình nhiều hơn. Đồng thời, Toyota Innova 2023 được dự đoán sẽ có giá cao hơn đời cũ vì những nâng cấp mạnh về mặt trang bị tiện nghi, an toàn và động cơ nên sẽ không phù hợp với người mua xe chạy dịch vụ. Hiện Toyota Innova đời cũ đang được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản và giá bán từ 755 - 995 triệu đồng. Theo một số nguồn tin, Toyota Innova thế hệ mới ở Việt Nam sẽ được đổi tên thành Innova Cross nhằm giúp người dùng phân biệt với xe đời cũ. Cái tên này có vẻ khá phù hợp vì Toyota Innova thế hệ mới được thiết kế theo phong cách SUV. Trước đó, hãng Toyota cũng đã áp dụng cách đặt tên tương tự cho Toyota Veloz Cross, Corolla Cross và Yaris Cross. Ở các thị trường khác, xe được gọi bằng cái tên Innova Zenix (Indonesia, Thái Lan, Malaysia) hoặc Innova Hycross (Ấn Độ). Bên cạnh tên gọi, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý còn hé lộ một số thông tin khác liên quan đến mẫu MPV hạng trung này. Theo đó, Toyota Innova 2023 tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, bao gồm 1 phiên bản hybrid. Xe sẽ có cả nội thất 7 chỗ và 8 chỗ. Trong đó, phiên bản hybrid sẽ chỉ đi kèm cấu hình nội thất 7 chỗ ngồi. Khác với thế hệ cũ, hàng ghế cuối của xe đã có thể gập phẳng xuống sàn thay vì gập sang hai bên. Ở thế hệ mới, Toyota Innova đã chuyển sang dùng cơ sở gầm bệ liền khối TNGA và hệ dẫn động cầu trước. Đây là một thay đổi lớn so với thế hệ cũ vốn dùng khung gầm rời hình thang và hệ dẫn động cầu sau. Thêm vào đó là hệ thống treo độc lập dạng thanh giằng MacPherson với thanh cân bằng phía trước và hệ thống treo dầm xoắn bán độc lập với thanh chống lật phía sau. Hiện chưa rõ trang bị cụ thể của Toyota Innova 2023 ở Việt Nam. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết xe ở Việt Nam sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Đặc biệt, xe còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu MPV này là 2 tùy chọn động cơ giống xe tại Indonesia. Đầu tiên là động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Video:Giới thiệu mẫu xe MPV Toyota Innova 2023 bản Zenix.

Trong những ngày vừa qua, các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã tích cực nhận cọc dành cho Toyota Innova thế hệ mới. Đến nay, lịch ra mắt của mẫu MPV hạng trung này đã được nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý hé lộ. Theo đó, Toyota Innova thế hệ mới sẽ chính thức trình làng ở Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Được biết, xe hiện đã về Việt Nam để hãng đào tạo sản phẩm cho nhân viên đại lý, chuẩn bị cho sự kiện ra mắt. Toyota Innova 2023 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và bán song song với thế hệ cũ. Trong khi đó, Toyota Innova đời cũ sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước như hiện nay. Việc Toyota bán Innova thế hệ mới song song với đời cũ không có gì bất ngờ. Chiến lược kinh doanh này hiện đã được áp dụng ở những thị trường khác như Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Nguyên nhân là bởi khách hàng vẫn còn nhu cầu mua Toyota Innova đời cũ, nhất là những người chạy dịch vụ. Trong khi đó, xe thế hệ mới không có hộp số sàn nên hướng tới khách hàng mua ô tô phục vụ gia đình nhiều hơn. Đồng thời, Toyota Innova 2023 được dự đoán sẽ có giá cao hơn đời cũ vì những nâng cấp mạnh về mặt trang bị tiện nghi, an toàn và động cơ nên sẽ không phù hợp với người mua xe chạy dịch vụ. Hiện Toyota Innova đời cũ đang được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản và giá bán từ 755 - 995 triệu đồng. Theo một số nguồn tin, Toyota Innova thế hệ mới ở Việt Nam sẽ được đổi tên thành Innova Cross nhằm giúp người dùng phân biệt với xe đời cũ. Cái tên này có vẻ khá phù hợp vì Toyota Innova thế hệ mới được thiết kế theo phong cách SUV. Trước đó, hãng Toyota cũng đã áp dụng cách đặt tên tương tự cho Toyota Veloz Cross, Corolla Cross và Yaris Cross. Ở các thị trường khác, xe được gọi bằng cái tên Innova Zenix (Indonesia, Thái Lan, Malaysia) hoặc Innova Hycross (Ấn Độ). Bên cạnh tên gọi, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý còn hé lộ một số thông tin khác liên quan đến mẫu MPV hạng trung này. Theo đó, Toyota Innova 2023 tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, bao gồm 1 phiên bản hybrid. Xe sẽ có cả nội thất 7 chỗ và 8 chỗ. Trong đó, phiên bản hybrid sẽ chỉ đi kèm cấu hình nội thất 7 chỗ ngồi. Khác với thế hệ cũ, hàng ghế cuối của xe đã có thể gập phẳng xuống sàn thay vì gập sang hai bên. Ở thế hệ mới, Toyota Innova đã chuyển sang dùng cơ sở gầm bệ liền khối TNGA và hệ dẫn động cầu trước. Đây là một thay đổi lớn so với thế hệ cũ vốn dùng khung gầm rời hình thang và hệ dẫn động cầu sau. Thêm vào đó là hệ thống treo độc lập dạng thanh giằng MacPherson với thanh cân bằng phía trước và hệ thống treo dầm xoắn bán độc lập với thanh chống lật phía sau. Hiện chưa rõ trang bị cụ thể của Toyota Innova 2023 ở Việt Nam. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết xe ở Việt Nam sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Đặc biệt, xe còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu MPV này là 2 tùy chọn động cơ giống xe tại Indonesia. Đầu tiên là động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Video:Giới thiệu mẫu xe MPV Toyota Innova 2023 bản Zenix.