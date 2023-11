Koenigsegg Jesko Plus - biến thể Jesko bí mật, chưa ai từng biết

Esser Automotive, một đại lý xe siêu sang tại châu Âu và là chủ sở hữu 1 trong số 3 xe Koenigsegg thân vỏ sợi carbon trần trên thế giới, đã cho giới thiệu một siêu phẩm mới mang tên Koenigsegg Jesko Plus đặc biệt. Điều đáng chú ý là trong suốt thời gian qua, hãng siêu xe Thụy Điển chưa hề để lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến biến thể mới của dòng Jesko này. Các fan hâm mộ và giới sành xe cũng không hề hay biết cho đến khi siêu xe Koenigsegg Jesko Plus ra mắt ngày 13/11 vừa qua, cũng là thời điểm xe được bàn giao cho khách mua. Kể từ khi công bố dòng siêu xe hypercar Jesko hoàn toàn mới lần đầu vào tháng 3/2019 đến nay, Koenigsegg chỉ giới thiệu thêm 2 biến thể với những cập nhật lớn đáng chú ý là Jesko Attack (thêm cánh gió lớn để tối ưu lực điều hướng xuống) và Jesko Absolut (bản tốc độ cao cao cấp hơn). Biến thể Koenigsegg Jesko Plus lần này nổi trội hơn cả Attack và Absolut ở khá nhiều điểm. Đầu tiên, ngoại thất xe ngoài cánh gió khổ lớn giúp tăng độ linh hoạt giống Jesko Attack còn có logo “Plus”. Tiếp đến, gói Environmental Power Upgrade được trang bị sẵn cho phép Koenigsegg Jesko Plus vận hành bằng xăng sinh học E85 ngay từ đầu, không cần mất công lắp đặt thêm như những bản còn lại. Điểm đổi mới cuối và cũng là quan trọng nhất là động cơ tăng mạnh thông số, để rốt cuộc dòng xe Jesko cũng có thể sánh ngang Bugatti Chiron về công suất. Động cơ V8 5.0L tăng áp kép chạy xăng E85 có khả năng sản sinh lượng công suất lên đến 1.578 mã lực. Những xe Jesko trước đây nếu dùng động cơ và nhiên liệu thường chỉ đạt được tối đa 1.280 mã lực. Hộp số Light Speed Transmission – thành phần độc nhất vô nhị trong thế giới siêu xe hypercar – truyền toàn bộ năng lượng động cơ sinh ra tới trục sau. Đúng như tên gọi, hộp số ly hợp kép 9 cấp này cho phép xe chuyển cấp số với tốc độ cực nhanh, gần như bằng tốc độ ánh sáng. Nhờ vậy, Jesko mang lại trải nghiệm lái xe thể thao cực kỳ phấn khích và khả năng kiểm soát vòng tua động cơ liền mạch, mượt mà bậc nhất hiện nay. Chiếc Koenigsegg Jesko Plus đầu tiên trên thế giới mang trên mình lớp sơn xanh lá ngọc trai rất nổi bật, tương phản là một số bề mặt sợi carbon thuần khiết cùng một số miếng ốp trắng Crystal White đi kèm. Mâm sợi carbon, cánh gió sợi carbon và số hiệu 006 (xe Jesko thứ 6 trên thị trường trong tổng 125 xe dự kiến sản xuất) là một số điểm đặc biệt khác bên ngoài xe. Video: Koenigsegg Jesko hiệu suất "đè đầu cưỡi cổ" Bugatti Chiron.

