"Soi" dàn xe 2 bánh hàng độc của tay chơi Cường Đô la

Cường Đô la là tay chơi siêu xe đầu tiên tại Việt Nam và trong gần 20 năm qua, anh chủ yếu được biết đến với những mẫu ôtô đắt tiền. Tuy nhiên, Cường Đô la rất đam mê xe 2 bánh, từ xe đạp, xe điện, xe máy đến môtô phân khối lớn hàng khủng. Xe máy điện DoinNext VO

Mẫu xe 2 bánh có giá rẻ nhất trong bộ sưu tập của Cường Đô la là chiếc xe máy điện DoinNext VO có giá trên dưới 20 triệu đồng. Có xuất xứ từ Trung Quốc, xe máy điện DoinNext VO của Cường Đô la sở hữu được hoàn thiện khá tốt. DoinNext VO có thiết kế với yếm trước phẳng, thân sau phình to như những chiếc Vespa. Dù vậy, các chi tiết của DoinNext VO được làm bằng nhựa và có kiểu dáng trẻ trung. Yên xe là dạng đơn trong khi yên sau được đặt thấp hơn. Khách hàng có thể trang bị yên sau có tựa lưng hoặc lắp thêm ghế em bé nếu cần. Xe điện DoinNext VO được trang bị đèn pha LED tự động nhỏ gắn ở chắn bùn phía trước. Đồng hồ kỹ thuật số kích thước vừa đủ tích hợp vào ghi-đông. Cung cấp sức mạnh cho DoinNext VO là motor điện 400 W cho tốc độ tối đa 25 km/h, phạm vi hoạt động tối đa chỉ 30 km và cần 6-7 tiếng để sạc đầy pin. Vespa Primavera Sean Wotherspoon Với xe tay ga, Cường Đô la tậu Vespa Primavera Sean Wotherspoon. Đáng chú ý là hãng xe Italy chỉ phân phối đúng 50 chiếc Vespa Primavera Sean Wotherspoon cho thị trường Việt Nam. Ở thời điểm ra mắt Việt Nam, mẫu xe tay ga này có giá 135 triệu đồng - đắt hơn gần gấp đôi so với Primavera tiêu chuẩn. Được chấp bút bởi nhà thiết kế danh tiếng Sean Wotherspoon, Primavera Sean Wotherspoon khoác lên mình những mảng màu: vàng, đỏ, xanh đậm và xanh bạc hà. Yên xe của Primavera Sean Wotherspoon sử dụng chất liệu nhung màu nâu nhạt với đường viền màu trắng đi kèm logo và chữ ký của nhà thiết kế Sean Wotherspoon. Mẫu xe ga Vespa Primavera Sean Wotherspoon vẫn sử dụng động cơ iGet 125 cc, xy-lanh đơn, làm mát bằng gió, sản sinh công suất 10,5 mã lực tại 7.700 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 6.000 vòng/phút. Yamaha 125ZR

Đầu năm 2023, Cường Đô la được tặng Yamaha 125ZR hàng hiếm tại Việt Nam nhân dịp sinh nhật. mẫu xe côn tay Yamaha 125ZR được biết đến tại Việt Nam với tên gọi "YaZ", là mẫu xe 2 thì được ưa chuộng bên cạnh Suzuki RGV/Satria. Yamaha 125ZR tại Việt Nam hầu hết nhập khẩu từ Malaysia. Đáng tiếc là mẫu xe này bị khai tử tại Malaysia vào năm 2018 vì vấn đề khí thải. Hiện tại, để sở hữu một chiếc xe côn tay Yamaha 125ZR mới, khách hàng phải bỏ ra từ 400 triệu đến 600 triệu, tùy vào phiên bản. Xe qua sử dụng cũng có giá hơn 200 triệu đồng. Chiếc 125ZR của ông Nguyễn Quốc Cường là xe mới hoàn toàn, chưa đổ nhiên liệu. Mẫu xe 125ZR này được trang bị động cơ xy-lanh đơn, 2 thì, dung tích 125 cc, cho ra công suất 17 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn 16 Nm tại 7.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số côn tay 6 cấp. Yamaha PG-1

Vào tháng 12 năm 2023 tay chơi siêu xe Cường Đô la đã chia sẻ trên trang cá nhân nhiều hình ảnh về chiếc xe máy được người bạn hàng xóm của mình gửi tặng. Đáng chú ý là hình ảnh bà xã Đàm Thu Trang chở cả anh và hai con ngồi phía sau chiếc Yamaha PG-1. Yamaha PG-1 là mẫu xe máy số địa hình đầy cá tính và đậm chất chơi vừa ra mắt Việt Nam hồi đầu tháng 12/2023. Xe vừa có thể sử dụng để đi lại hàng ngày trong thành phố, vừa có thể dùng để chính phục các cung đường khó trong những chuyến phượt dài ngày. Mức giá xe Yamaha PG-1 tại Việt Nam bán ra chính hãng chỉ 30,5 triệu đồng. Cung cấp sức mạnh cho Yamaha PG-1 là động cơ 4 thì, đơn xi lanh, 2 valve SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 115cc cho công suất gần 9 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 4 cấp, phun xăng điện tử cùng hệ thống đồng hồ ly hợp ướt giúp xe có thể dễ dàng băng qua mọi địa hình. Harley-Davidson Softail Breakout

Harley-Davidson là thương hiệu không để bỏ qua với những người chơi xe thực thụ. Cường Đô la đang sở hữu chiếc Harley-Davidson Softail Breakout đi kèm gói độ đắt giá. Chiếc Softail Breakout này mang màu bạc Barracuda Silver nên các chi tiết độ cũng mang tone sáng. Ngoài ra, xe còn được trang bị ốp đèn trước, ghi-đông mạ chrome mới và hệ thống ống xả Vance & Hines. Động cơ của xe cũng được độ từ 114 Ci lên 131 Ci, tương đương 2.146 cc. Đây là động cơ có dung tích lớn nhất mà Harley-Davidson sản xuất cho dòng Softail. Harley-Davidson Breakout 114 của Cường Đô la được phân phối chính hãng với giá từ 769 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc của tay chơi đã vượt mức 2 tỷ đồng nhờ gói độ đắt giá. Xe được trang bị cặp mâm Seismis với đường kính bánh trước lên đến 21 inch và bánh sau có chiều ngang 240 mm. Xe đạp địa hình Trek Slash 9.9 Project On

Vào tháng 6/2023, Cường Đô la đã bổ sung chiếc xe đạp địa hình Trek Slash 9.9 Project On vào bộ sưu tập xe 2 bánh của mình. Đây là mẫu xe đạp "hàng thửa" với nhiều chi tiết đến từ các thương hiệu đắt giá, tổng giá trị chiếc xe đạp này lên đến 500 triệu đồng. Đắt nhất trên chiếc xe đạp này là bộ khung Trek Slash 9.9 Project One thuộc diện độc nhất tại Việt Nam. Riêng bộ khung đã chiếm một nửa giá trị của xe: 250 triệu đồng. Bộ vành căm Syncros Silverton SL trên xe cũng có giá 120 triệu đồng. Các chi tiết đắt giá khác trên xe gồm giảm xóc Rockshok (20 triệu), cốt yên chỉnh điện Rockshox Reverb AXS Dropper Post (20 triệu), bộ truyền động XX SL Eagle AXS Transmission (70 triệu đồng). Với nhiều người số tiền hơn nửa tỷ đồng mua chiếc xe đạp này có thể tậu một chiếc ôtô như Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Sonet, hay Mazda2... Video: Cường Đô La chở con gái Suchin bằng xe đạp gây sốt.

