Toyota Yaris Cross chưa ra mắt Việt Nam đã tăng giá bán từ 730 triệu?

Vào hồi cuối tháng 7 vừa qua, các đại lý ở Việt Nam đã đồng loạt nhận cọc cho mẫu SUV cỡ B là Toyota Yaris Cross 2023. Vào thời điểm đó, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đều báo giá xe Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam sẽ từ hơn 600 triệu đến hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, các đại lý lại báo giá khởi điểm mới cho Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam là trên 700 triệu đồng. Theo một số nguồn tin, mẫu SUV cỡ B này sẽ có giá từ 730 - 760 triệu đồng ở phiên bản máy xăng. Phiên bản hybrid dự kiến sẽ có giá bán còn cao hơn. Nếu như giá bán mới của Toyota Yaris Cross 2023 sẽ không có lợi thế cạnh tranh về giá so với các đối thủ như Kia Seltos và Hyundai Creta. Thậm chí, với mức giá 730 - 760 triệu đồng, phiên bản máy xăng của xe sẽ đắt ngang ngửa bản tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ C Mazda CX-5 (749 triệu đồng) và không tạo được cách biệt rõ rệt với đàn anh Toyota Corolla Cross bản thấp nhất (755 triệu đồng). Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là 1.5G và 1.5 Hybrid. Trong đó, bản 1.5G được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Ở bản 1.5 Hybrid, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ dùng máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 79 mã lực và 141 Nm, hộp số e-CVT cũng như pin lithium-ion. Ngoài ra, đại lý còn hé lộ thêm một số trang bị sẽ có trên Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này sẽ được trang bị đèn pha LED, vành hợp kim 17 - 18 inch (tùy phiên bản) và cửa cốp chỉnh điện, tích hợp cảm biến đá cốp. Bên trong xe, Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam dự kiến sẽ có những trang bị như bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 - 10,1 inch (tùy phiên bản), hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trong khi đó, trang bị an toàn của mẫu SUV cỡ B này sẽ có những tính năng đáng chú ý như 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống cảnh báo điểm mù. Tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ có 5 tùy chọn màu sắc, trong đó màu trắng ngọc trai sẽ đắt hơn 8 triệu đồng. Thời gian xe ra mắt Việt Nam dự kiến sẽ là tháng 9 năm nay. Mẫu SUV cỡ B này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam, tương tự Toyota Innova thế hệ mới. Trước Việt Nam, mẫu SUV cỡ B mới của Toyota đã ra mắt hàng loạt thị trường Đông Nam Á như Indonesia, Campuchia và Philippines. Tại thị trường Philippines, Toyota Yaris Cross 2023 mới được giới thiệu hôm 4/8/2023 với giá khá "mềm", dao động từ 1,199 - 1,598 triệu Peso (khoảng 513 - 684 triệu đồng) cho 3 phiên bản. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Yaris Cross 2023 sắp về Việt Nam.

Vào hồi cuối tháng 7 vừa qua, các đại lý ở Việt Nam đã đồng loạt nhận cọc cho mẫu SUV cỡ B là Toyota Yaris Cross 2023. Vào thời điểm đó, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đều báo giá xe Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam sẽ từ hơn 600 triệu đến hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, các đại lý lại báo giá khởi điểm mới cho Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam là trên 700 triệu đồng. Theo một số nguồn tin, mẫu SUV cỡ B này sẽ có giá từ 730 - 760 triệu đồng ở phiên bản máy xăng. Phiên bản hybrid dự kiến sẽ có giá bán còn cao hơn. Nếu như giá bán mới của Toyota Yaris Cross 2023 sẽ không có lợi thế cạnh tranh về giá so với các đối thủ như Kia Seltos và Hyundai Creta. Thậm chí, với mức giá 730 - 760 triệu đồng, phiên bản máy xăng của xe sẽ đắt ngang ngửa bản tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ C Mazda CX-5 (749 triệu đồng) và không tạo được cách biệt rõ rệt với đàn anh Toyota Corolla Cross bản thấp nhất (755 triệu đồng). Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là 1.5G và 1.5 Hybrid. Trong đó, bản 1.5G được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Ở bản 1.5 Hybrid, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ dùng máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 79 mã lực và 141 Nm, hộp số e-CVT cũng như pin lithium-ion. Ngoài ra, đại lý còn hé lộ thêm một số trang bị sẽ có trên Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này sẽ được trang bị đèn pha LED, vành hợp kim 17 - 18 inch (tùy phiên bản) và cửa cốp chỉnh điện, tích hợp cảm biến đá cốp. Bên trong xe, Toyota Yaris Cross 2023 ở Việt Nam dự kiến sẽ có những trang bị như bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 - 10,1 inch (tùy phiên bản), hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trong khi đó, trang bị an toàn của mẫu SUV cỡ B này sẽ có những tính năng đáng chú ý như 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống cảnh báo điểm mù. Tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ có 5 tùy chọn màu sắc, trong đó màu trắng ngọc trai sẽ đắt hơn 8 triệu đồng. Thời gian xe ra mắt Việt Nam dự kiến sẽ là tháng 9 năm nay. Mẫu SUV cỡ B này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam, tương tự Toyota Innova thế hệ mới. Trước Việt Nam, mẫu SUV cỡ B mới của Toyota đã ra mắt hàng loạt thị trường Đông Nam Á như Indonesia, Campuchia và Philippines. Tại thị trường Philippines, Toyota Yaris Cross 2023 mới được giới thiệu hôm 4/8/2023 với giá khá "mềm", dao động từ 1,199 - 1,598 triệu Peso (khoảng 513 - 684 triệu đồng) cho 3 phiên bản. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Yaris Cross 2023 sắp về Việt Nam.