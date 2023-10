Toyota Vios 2024 mới lộ diện tại Việt Nam, ngày ra mắt cận kề

Toyota Vios thế hệ mới (thế hệ thứ tư) đã được mở bán tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Lào và Malaysia. Xe cũng từng được đồn đoán về Việt Nam từ 2022. Nhưng trái với kỳ vọng, Toyota Vios 2023 ra mắt ngày 10/5 chỉ là một phiên bản nâng cấp nhẹ với phần đầu xe thay đổi nhẹ và bổ sung trang bị. Hiện ngày Toyota Vios thế hệ mới ra mắt Việt Nam có lẽ không còn xa. Mới đây, mẫu sedan hạng B này đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Hiện chưa có thông tin cụ thể về Toyota Vios 2024 về Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu mẫu sedan hạng B này cũng có trang bị tương tự xe ở Thái Lan, Indonesia, Lào hay Malaysia. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) dùng chung với Raize, Veloz Cross và Avanza Premio, Toyota Vios mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.425 x 1.740 x 1.480 mm cùng chiều dài cơ sở 2.620mm. So với thế hệ cũ, xe ngắn hơn 17 mm, rộng hơn 10mm, cao hơn 5mm và chiều dài cơ sở tăng 70mm. Không chỉ tăng kích thước, mẫu xe sedan Toyota Vios 2024 dành cho khu vực Đông Nam Á còn được trang bị đèn pha LED mượt mà, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L", lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn màu đen bóng, vành la-zăng đa chấu phay xước 2 màu và đèn hậu LED với đèn báo rẽ tuần tự. Tùy thị trường, xe sẽ được trang bị mâm 16 inch hoặc 17 inch. Bên trong xe, Toyota Vios mới sở hữu vô lăng 3 chấu với thiết kế giống Raize, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ với màn hình màu đa thông tin TFT 7 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch... Xe có hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, lọc không khí PM2.5, đèn viền trang trí 64 màu, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Nội thất của xe sẽ được bọc da hoặc nỉ, tùy theo phiên bản. Đặc biệt, Toyota Vios mới còn được nâng cấp mạnh về mặt trang bị an toàn. Theo đó, xe có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát chân ga, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đèn pha tự động. Camera 360 độ cũng được trang bị cho mẫu sedan bình dân này. Có một điều thú vị là động cơ của Toyota Vios mới không đồng nhất ở các thị trường. Tại Thái Lan, xe dùng động cơ xăng có mã 3NR-VE với 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, tại thị trường Lào, xe lại sử dụng động cơ xăng 1NR-VE Dual VVT-i 4 xi-lanh, dung tích 1.3L như phiên bản cũ, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động biến thiên vô cấp CVT. Ở thị trường Indonesia và Malaysia, Toyota Vios mới lấy sức mạnh từ động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ này đồng hành cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Theo tin đồn, trong thời gian tới, Toyota Vios sẽ được bổ sung phiên bản hybrid mới. Rất có thể mẫu sedan hạng B này ở Việt Nam sẽ có cả phiên bản máy xăng lẫn hybrid, tương tự Yaris Cross và Innova Cross. Video: "Trên tay" Toyota Vios thế hệ mới tại Thái Lan.

