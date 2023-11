Toyota Camry 2025 ra mắt Trung Quốc thiết kế khác biệt gì thế giới?

Vào ngày 17 /11 vừa qua, Triển lãm ô tô Quảng Châu 2023 đã chính thức khai mạc và gian hàng GAC Toyota đã mang đến cho người tiêu dùng mẫu xe Camry thế hệ thứ 9 hoàn toàn mới. Tại Trung Quốc, Toyota Camry 2025 mới vẫn được phân phối 4 phiên bản gồm LE, SE, XLE và XSE với các gói trang bị khác nhau. So với xe ở Mỹ, Toyota Camry 2025 tại Trung Quốc sẽ có những điều chỉnh về mặt thiết kế để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng tại khu vực này. Theo đó, cụm đèn pha được thay đổi thiết kế, viền cản dưới được chuyển sang màu đen bóng và vị trí của cảm biến khoảng cách đỗ xe phía trước cũng được thay đổi. Bộ lưới tản nhiệt được tinh chỉnh thành hai kiểu, một là dạng lưới tổ ong sơn đen làm nổi bật tính thể thao. Kiểu còn lại là dạng lưới không viền có màu đồng nhất với thân xe, tập trung vào sự sang trọng và thời trang. Ngoài những thay đổi trên, về cơ bản phom dáng của Toyota Camry 2025 tại thị trường tỷ dân vẫn giống với xe ở Mỹ. Bên trong cabin, nội thất của Toyota Camry 2025 đã được nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Tương tự ngoại thất, Camry thế hệ thứ 9 ở Trung Quốc cũng có những thay đổi ở cabin so với xe ở xứ sở cờ hoa. Theo đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch được thiết kế lại, trong khi màn hình thông tin giải trí 8 inch được đặt nổi trên bảng táp-lô. Nút bấm cảm ứng trên ốp gỗ và bảng điều khiển trung tâm thiết kế mới. Còn lại, xe vẫn được trang bị các tiện ích như: hệ thống âm thanh JBL 9 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, tính năng khởi động xe không cần khóa, sạc điện thoại không dây,... Tại Trung Quốc, Toyota Camry 2025 được cung cấp 2 hệ truyền động. Đầu tiên là động cơ xăng M20A-FXS 4 xi-lanh, Dynamic Force, dung tích 2.0 lít, 1.986 cc., công suất cực đại 152 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 188 Nm tại 4.400 – 5.200 vòng/phút. Kết hợp với động cơ điện 1VM, công suất 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 206 Nm. Bản AWD có thêm động cơ phía sau 1WM, công suất 41 mã lực, 84 Nm. Tổng công suất là 194 mã lực, kết hợp với hộp số tự động E-CVT, dẫn động cầu trước hoặc AWD. Thứ hai là động cơ xăng M20A-FXS 4 xi-lanh, Dynamic Force, dung tích 2.0 lít, 1.986 cc, công suất cực đại 152 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 188 Nm tại 4.400 – 5.200 vòng/phút. Kết hợp với động cơ điện 1VM, công suất 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 206 Nm. Bản AWD có thêm động cơ phía sau 1WM, công suất 41 mã lực, 84 Nm. Tổng công suất là 194 mã lực, kết hợp với hộp số tự động E-CVT, dẫn động cầu trước hoặc AWD. Về trang bị an toàn, Camry hoàn toàn mới sẽ được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 3.0. Hệ thống này bao gồm các tính năng hiện đại như cảnh báo tiền va chạm giúp phát hiện phương tiện và người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ chệch làn đường, hỗ trợ biển báo đường, đèn pha tự động, giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bên cạnh đó, các phiên bản Toyota Camry 2025 XLE và XSE còn được bổ sung gói tùy chọn Premium Plus với các tính năng nâng cao như hỗ trợ kẹt xe, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, hỗ trợ chuyển làn, màn hình quan sát toàn cảnh, hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau và phanh tự động. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Camry 2025 thế hệ thứ 9.

