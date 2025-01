Cận cảnh Ford Mustang GT đại gia Hà Nội rao bán giá "bỏng tay"

Các mẫu xe thể thao Ford Mustang đời 2015 thế hệ thứ 6 hiện có giá bán rất dễ tiếp cận, chỉ từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng đã có xe đẹp, ngon, bổ rẻ để chơi tết. Tuy nhiên, nếu bạn sờ vào chiếc xe Ford Mustang trong bài viết này, coi chừng bỏng tay. Lý do là mức giá bán Ford Mustang GT màu đen, bản 5.0 này không hề rẻ, khi đại diện bên bán tiết lộ là 3 tỷ đồng. Trả lời cho câu hỏi từ phía người mua vì đâu có mức giá cao đến thế, bên bán cho biết đây không phải chiếc Ford Mustang GT hiếm hoi đang giao dịch trên 3 tỷ đồng, bản máy V8, 5.0 lít giá rất cao. Điểm khác biệt lớn nhất trên Ford Mustang GT so với phiên bản Mustang tiêu chuẩn về nước trước đó chính là khối động cơ đầy mạnh mẽ.Ford Mustang GT của đại gia Hà Nội được trang bị đến loại động cơ V8, dung tích 5.0 lít, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 460 mã lực và mô-men xoắn cực đại 569 Nm. Đi cùng "trái tim" này trên Ford Mustang GT đời 2015 chỉ là hộp số 6 cấp, thay vì hộp số tự động 10 cấp như các bản sau này. Ngoài động cơ, ở ngoại hình của Ford Mustang GT đời 2015 cũng có vài thay đổi so với bản tiêu chuẩn ở thiết kế hốc gió, lưới tản nhiệt, logo 5.0 bên hông xe, logo GT phía đuôi xe, cánh lướt gió lớn gắn cố định phía sau hay bộ mâm 19 inch. Video: Chi tiết Ford Mustang đời 2015 tại Việt Nam.

